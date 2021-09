El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo la semana pasada que los bancos volvieron a sus políticas de crédito de prepandemia en las que “todos los sectores son admisibles a crédito”.



(Le puede interesar también: ‘Gota a gota’ sigue financiando a los micronegocios)

La noticia es relevante pues con la pandemia hubo altibajos en el acceso a recursos y por la crisis económica los más afectados fueron los micronegocios y microempresas, al punto que desaparecieron 509.000, afectando a 2,5 millones de personas, dice María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas.



En consecuencia, la cartera comenzó a deteriorarse, el riesgo del sector subió y ello trajo como consecuencia que las tasas de ese segmento no reaccionaran a la baja, como los de las demás modalidades tras las disminuciones que hizo el Banco de la República.



Pero el promedio de colocaciones está alejado de la tasa de usura y así se ha mantenido.



Ahora, como lo indica la dirigente, miles de microempresarios no tienen ahorros ni quién les preste dinero por el peso de las deudas vencidas y que se traduce en una calidad de la cartera por mora (relación entre cartera bruta y cartera vencida) del 7,7 %, la más alta de todas las modalidades.



Por eso es que esta semana el sector y el Gobierno buscarán fórmulas para su reactivación.



(Además, lea: Los beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva para deudores)



Pero no solo fue la crisis la que golpeó al sector, pues los paros y los bloqueos afectaron esa dinámica que se vislumbraba.



Según bancos y entidades que desembolsan microcrédito, desde julio se volvieron las buenas cifras.

Las dificultades de la pandemia y el paro han colocado una cartera histórica de 400.000 millones de pesos y el indicador de calidad se ubica en 3,1 %. FACEBOOK

TWITTER

Paulo Emilio Rivas Ortiz, presidente de Contactar, especializada en microcrédito rural, dice que pese a las “dificultades de la pandemia y el paro nacional este año han colocado una cartera histórica de $400.000 millones y el indicador de calidad se ubica en 3,1 %.



Para Leonor Melo, presidente del Banco Mundo Mujer “la entidad ha mantenido estables sus tasas de microcrédito por lo menos en los dos últimos años” y se espera que con la reactivación y la disminución del riesgo, la tasa de usura de microcrédito retorne a nivel prepandemia.



Por su parte, Miguel Ángel Charria Liévano, presidente de Bancamía, resalta las buenas cifras de desembolsos “todo esto acompañado de una reducción de las tasas tanto a clientes nuevos como antiguos”. Dijo que las tasas “van desde el 28 % EA, con unos rangos que dependen de algunas variables, alcanzando una tasa ponderada del 40 %, por debajo de la tasa de usura (57,21 %)".



Para Rubens Héctor Sandoval, vicepresidente Financiero y Administrativo del Banco W, “desde julio se observa una mejor dinámica de la colocación de microcrédito y se espera un aumento progresivo para lo que resta del año y respecto a las tasas de interés no sé prevén cambios significativos frente a los niveles actuales".



(Le puede interesar también: Restan 3,5 meses para importar vehículos híbridos con arancel de solo 5 %)



REDACCIÓN PORTAFOLIO