Luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales y de los anuncios que se han venido haciendo en diferentes frentes, las empresas inmobiliarias que operan en Miami (Estados Unidos), han venido reportando un inusitado aumento en las consultas por parte de ciudadanos colombianos que quieren sacar su dinero de Colombia y comprar propiedades en ese país.



Según varias empresas consultas por el diario especializado Financial Times, quienes están realizando estas consultas están indagando por inmuebles ya existentes, lo que es un indicio de que podrían estar pensando en mudarse a ese país, en lugar de solamente invertir dinero allí.



Esto contrasta con la situación del año pasado, cuando la mayoría de las consultas se referían a inversiones en proyectos que aún no se habían construido.



“La tendencia es parte de la fuga de capital regional de América Latina debido a los recientes resultados electorales. Los agentes inmobiliarios también notaron un aumento en el interés de los chilenos y peruanos durante el año pasado luego de la elección de presidentes de izquierda en sus países”, aseguró la publicación.

Por ejemplo, citó a Diana Quiceno, vicepresidenta de Ventas de PMG Residencial en Miami, quien señaló: “Después de que Petro fuera anunciado como el ganador, inmediatamente comenzamos a recibir llamadas. Mi teléfono fue bombardeado”.



Y agregó que incluso antes de la primera vuelta de las elecciones se vio un gran aumento, aunque el interés bajo un poco a la espera de lo que ocurriera el día de las elecciones, pero a las 24 horas de la elección fue inusitado el aumento de consultas desde Colombia.



La publicación agrega que el aumento del dólar se ha acelerado desde la victoria de Petro, sobre lo cual los economistas dicen que se debe principalmente a una situación mundial en todas las monedas de los mercados emergentes.

Y recuerda una reciente proyección de Corficolombiana, que previó que si Petro promulga su plan para frenar la exploración de petróleo y carbón, el dólar podría llegar 7.000 por dólar al final de su mandato en el 2026.

Crecen los temores

Financial Times también consultó a Craig Studnicky, presidente de RelatedISG International Realty, una empresa de bienes raíces de EE. UU., quien dijo que muchos colombianos que se comunican con su oficina en Miami quieren un inventario existente ahora mismo.



“Eso me dice que no solo planean mover su dinero, sino que planean pasar algún tiempo aquí en Miami”, dijo. “Antes, lo que la gente buscaba eran condominios en preconstrucción, pero ahora preguntan qué hay disponible en el mercado de reventa. Estos no son inversores per se, son familias”, complementó.



Por su parte, Tony Rodríguez-Tellaheche, de Prestige Realty Group, dijo que algunos colombianos parecían estar esperando ver cómo era realmente el gobierno de Petro, pero otros dicen: 'tenemos mucho miedo por nuestro dinero y creemos que si esperamos, va a ser demasiado tarde'."





De acuerdo con la publicación, Miami ha sido durante mucho tiempo un refugio para los latinoamericanos que huyen de los disturbios, la persecución o la volatilidad económica de su región. Alrededor del 70 por ciento de la población del condado de Miami Dade es hispana y la mitad de los 2,7 millones de residentes del condado nacieron fuera de Estados Unidos.



También la publicación cita que un abogado fiscal, que habló bajo condición de anonimato, le dijo que su firma recibió una serie de consultas de ciudadanos ansiosos en los últimos meses.



“Se dividen en tres categorías”, dijo. “El primer grupo simplemente quiere reducir su exposición a Colombia depositando efectivo en una cuenta bancaria extranjera o tal vez invirtiendo en propiedades. El segundo grupo quiere ir más allá y cambiar su domicilio fuera de Colombia para reducir su exposición a eventuales aumentos de impuestos. El tercer grupo, el más pequeño, tiene doble nacionalidad y quiere renunciar por completo a su ciudadanía colombiana y salir del país”, añadió.



No obstante, Financial Times explica que aunque algunos colombianos ricos parecen estar transfiriendo dinero a los EE. UU., la mayoría de las empresas estadounidenses en Colombia se mantienen decididas a mantener el rumbo, citando las instituciones relativamente sólidas del país como razón para permanecer.



“Estas empresas tienen una visión a largo plazo, a 50 años más o menos, a 12 gobiernos de distancia”, dijo Ricardo Triana, director ejecutivo del Council of American Companies (CEA), un organismo que representa a más de 110 grupos estadounidenses con operaciones en Colombia.