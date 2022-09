El metaverso cada vez está tomando más relevancia en el mundo desde que nació el término el en 1992. En los últimos años se ha materializado esa idea de crear a través de la tecnología experiencias en la digitalidad. Ahora, las personas mediante la realidad aumentada han optado por vivir experiencias inimaginables en el plano terrenal a través del mundo virtual.



Con esta posibilidad de negocio en potencia, algunas empresas se están trasladando y encontrando su campo en el metaverso. Y con los avatars, en búsqueda de nuevas sensaciones, el turismo encontró un posible negocio en el universo digital.



Desde ir a lugares difíciles de visitar, ver el mundo en tan solo unas horas, viajar en el tiempo o incluso ir a la luna, son algunos de los atractivos del metaverso.



Para Dario Melo, emprendedor y MBA de Cornell University, "el metaverso está llamado a ser la fuerza disruptora de varias verticales económicas en el transcurso de la siguiente década. Con la capacidad de ofrecer experiencias inmersivas y personalizadas, el metaverso está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo digital. Esto tiene implicaciones enormes para cómo se desarrollarán las economías en el futuro".



La oferta incluye que los avatars puedan escalar grandes montañas, esquiar en la nieve, volar en el espacio o incluso crear su vivienda en Marte.

“Cuando entras al metaverso te darás cuenta de todas las increíbles cosas que puedes hacer, desde volar hasta navegar por el espacio. Pero lo que realmente te cautivará son todas las posibilidades que tendrás para desarrollar y materializar tus ideas", dijo Melo.



Todas estas oportunidades han permitido evolucionar en materia tecnológica los diseños del mundo digital, pasar de imágenes con poca similitud a la realidad, a paisajes que a simple vista no es fácil de reconocer si son computarizadas o tomas del paisaje real. A tal punto ha sido su acogida, que incluso han hecho que el mercado de turismo y viajes proyecte un crecimiento del 26,6%, cerrando en 2028 en un valor de US$220.800 millones.



“Existen todos los dispositivos de realidad extendida, las gafas, los dispositivos de realidad virtual y también la implementación del blockchain que funciona como la economía del metaverso y la inteligencia artificial que esta relacionado con la interacción social con las personas, avatars y bots que están diseñados para mantener una conversación hiperrealista”, señaló sobre la tecnología Melo.



En el caso de Colombia, el experto señala que, mediante esta nueva realidad, se puede brindar un abrebocas de los atractivos turísticos y hacer que más visitantes tengan una perspectiva de qué les brindaría el país en su visita.



Sobre gastronomía, los avatar precisamente no se alimentarán como sucede en la vida real, pero la industria sí estará presente. “Vemos como la industria del entretenimiento nos motiva a consumir productos y servicios, como la comida, por eso desde el punto de vista de marketing, en el metaverso las empresas podrán hacer su promoción. Además, la industria gastronómica se ha reinventado en los últimos años, con experiencias multisensoriales y experiencias, cosas que podrían hacerse”.



Y aunque aún es un mercado en crecimiento, a la fecha, el 79% de los consumidores activos del metaverso ha realizado una compra, lo que demuestra la importancia del crecimiento económico de este nuevo mundo tecnológico. “Cosas dijeron del internet, y no imaginábamos lo que iba a ser”, señaló Melo.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio