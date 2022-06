Al terminar una semana movida, con el alza del dólar, la caída de la bolsa y, en particular, el descenso de la acción de Ecopetrol, los mercados financieros quedan a la espera de qué podría traerles de nuevo mayor estabilidad.

Tanto el dólar como las acciones sintieron el impacto de los riesgos de recesión en Estados Unidos, tras las alzas de intereses de la Reserva Federal, o una moderación de los altos precios del petróleo que se registran desde hace meses.



Pero la diferencia de las variaciones en Colombia frente a otras partes muestra también el impacto de factores internos como las elecciones.



El dólar subió en la semana 5,8 por ciento, hasta una tasa representativa del mercado vigente hoy de 4.129,9 pesos. Incluso, el viernes se llegó a negociar a un máximo de 4.153,75 pesos, 16 centavos por debajo del récord histórico.



Entre tanto, en el mismo periodo, el dólar subió en Chile 4,7 por ciento; en Brasil, 1,7 por ciento; en Perú, 1,6 por ciento, y en México bajó 2,4 por ciento.



De esta forma, en la última semana la tasa de cambio se comporta en Colombia en contra de fuerzas que deberían fortalecer al peso. Por ejemplo, un reporte de Credicorp Capital subraya que la moneda del país debería estar soportada por el fuerte crecimiento económico que se viene observando, el “interesante” desempeño de la confianza empresarial y la dinámica de las remesas, entro otros hechos.

Le puede interesar: Cámara de la Infraestructura mantiene compromiso en el desarrollo del país

Efecto en la Bolsa

De otra parte, la Bolsa de Colombia cayó 6,1 por ciento en la semana, pérdidas mayores a las de Lima, que bajó 4,6 por ciento; las de Santiago, de 1,6 por ciento; de Brasil, de 1,2 por ciento, y de México, de 0,6 por ciento.



Y en la Bolsa, Ecopetrol –incluyendo el repunte de 6,7 por ciento del viernes– terminó la semana con una pérdida de 22,5 por ciento. Y cabe recordar que dentro de la campaña, el presidente electo, Gustavo Petro, anunció que parará los contratos de exploración petrolera.



Felipe Campos, gerente de Estudios Económicos del Grupo Alianza, dice que “de la caída de más del 20 por ciento de Ecopetrol desde el viernes (17 de junio) diría que 60 por ciento es política, porque comparando con el mundo nadie cae tanto o más.

Por ejemplo, en la región Petrobras bajó 3,7 por ciento. Y fuera de la región, BP y Chevron ganan 1,8 y 0,9 por ciento, mientras que Shell y Exxon bajan 1,1 y 2,4 por ciento, respectivamente.



Los expertos dicen que el regreso de la calma a los mercados dependerá de señales sobre el curso del nuevo gobierno.



“Así es que es clave que el nuevo gobierno dé la información que pueda rápidamente, como los nombres de sus ministros, para promover la calma”, dice Campo.



Algunos de esos indicios podrían llegar de las reuniones sectoriales entre los gobiernos saliente y el entrante que comienzan el miércoles con Transporte, Comercio, Trabajo y Hacienda.

Lea también: El ‘refajo’ se pone de moda en la tanqueada de los carros con motores turbo

A la espera de señales

Según un informe de J. P. Morgan, “si el presidente electo afirma que no pretende reescribir la Constitución, a diferencia de los casos peruano y chileno, o hay un gradualismo en su discurso inicial, junto con los nombres moderados que se están discutiendo para el ministro de Hacienda podrían verse como un lado positivo, pero tendría un efecto de corta duración”.



Juan David Ballén, director de Análisis de Casa de Bolsa, coincide en la importancia del nombre del ministro de Hacienda para apaciguar la volatilidad así como de “una moderación en el tono del presidente electo y más información de cómo planea realizar sus propuestas hechas en campaña”, con lo que “los mercados podrían volver a la calma y retomar el terreno perdido”.



Por su parte, Campos explica que “el mercado descuenta rápidamente en los primeros días la nueva información, y la volatilidad política no tiende a durar muchos más días”.

Pero luego de que se reciban las señales que se esperan en lo inmediato, J. P. Morgan dice que “es probable que la volatilidad se mantenga alta en los próximos días y seguimos creyendo que la perspectiva de mediano plazo para el peso colombiano y los TES será desafiante. Colombia tiene un déficit fiscal alto en relación con sus pares y este puede verse desafiado por la incertidumbre sobre la agenda de Petro. También es preocupante el déficit de cuenta corriente estructural a pesar de la mejora de los precios del petróleo, ya que las importaciones han aumentado considerablemente”.



“Con este panorama –dice Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial.co–, enfrentaremos unos meses de expectativa y cautela de los empresarios respecto a la reacción de los jugadores económicos y el reacomodo de los sectores”.



De acuerdo con Sharon Vargas, analista de portafolio de Itaú Comisionista de Bolsa, los movimientos en el mercado local y la volatilidad van a seguir no solo por el contexto colombiano.



“En julio seguirá la oscilación por el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de la República. No es un buen momento para vender acciones ya que se mantienen baratas y la mayoría está por debajo del valor en libros; de hecho, es un buen momento para comprar títulos”, expuso Vargas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Más noticias

¿Es válido que le cobren más cuando cancela con su tarjeta de crédito?

Comercio espera vender un 25 % más por el Día del padre