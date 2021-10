El mercado de las mascotas moverá $ 4,9 billones en Colombia este año

La presencia de las mascotas en los hogares creció en la pandemia y con esa tendencia se ha generado una importante expansión de bienes y servicios alrededor de los ‘peludos’.



El tema lo puso sobre el tapete Kantar Ibope Media que compartió datos relacionados con este sector y la preferencia de los consumidores, a propósito de que el próximo viernes, 29 de octubre, es el día del gato. Y los resultados del ETarget Group Index (TGI), da luces sobre como está el mercado de las mascotas, en general.



El 45 por ciento de los encuestados son dueños de mascotas. Y de ese total, 73 por ciento de ellos tienen perros, 52 por ciento tienen gatos, 17 por ciento tienen pájaros y 14 por ciento tienen otros animales.



Señala el análisis que entre los dueños de gatos el 67 por ciento tienen uno, 24 por ciento tiene dos y un 9 por ciento cuentan con tres o más en su casa. La mayoría de quienes tienen estos felinos son mujeres (57 por ciento).



Del 43 por ciento que son hombres, 15 por ciento está entre los 25 y los 34 años y 12 por ciento son mayores de 45 años, siendo estos dos rangos los más representativos, señala el estudio.



Para el 85 por ciento de los dueños de este tipo de animales, la mascota que vive con ellos es considerada como parte de su familia.



La encuesta también muestra que para el 50 por ciento de este grupo de personas consultadas la publicidad influye en sus decisiones de compra.



Además, 24 por ciento afirma que compra habitualmente productos para su mascota Online. En este estudio, se evidencia el nivel de gasto en bienes y servicio en esta categorías y la relevancia que tienen los peludos dentro de los hogares. Es así como el 28% tiene un gasto promedio entre 190.000 a 374.000 pesos, en tanto que otro 17 por ciento hace compras en un rango de entre 560.000 y 745.000 pesos en un periodo de 30 días.



Cifras y opiniones

La firma Euromonitor estimó el valor de la industria de Pet Care, que incluye productos y alimento para mascotas, en Colombia. Es así, como calcula que llegue a los $ 4,9 billones este año y para el 2026 sea del orden de los $ 6,1 billones. En el 2016 se contabilizaron $ 3,1 billones.



En volumen, el mercado este año será de 499 millones de toneladas, mientras que en cinco años se proyecta en 561 millones. En el 2016 fueron 422 millones de toneladas.



Andrés Fernández, gerente general de las tiendas Puppis, explica desde su análisis que la penetración de mascotas en hogares llega al 50 por ciento, por lo que las cifras de Kantar Ibope Media están en línea con ese estimativo y son interesantes en la medida en que es la primera vez que se mide la categoría de mascotas en tiempos de pandemia.



En cuanto al perfil de los dueños de las mascotas, plantea que en tiempos de pandemia este mercado se ha movido bajo la recomendación médica y terapéutica de tener una en el caso de para personas adultas que se sentían solas, lo que confirma que ya no solo es para los niños.



“Es innegable que en pandemia llegaron a nuestras tiendas clientes nuevos y los ya existentes aprovecharon muchos servicios como los domicilios y el colegio canino que abrimos. Se ha visto un aumento per cápita”, anota.



Y si bien la preferencia por los perros se mantiene, hay una tendencia importante a la tenencia de gatos. Hace unos años se hablaba de que los mininos tenían un 15% de penetración y hace dos años se hablaba del 30 por ciento aproximadamente y ahora ya supera el 50 por ciento. “Son animales más convenientes, que no hay que sacar de la casa, ni demandan colegio, por ejemplo”, comenta Fernández.



A su juicio, esta tendencia ha obligado a que en el sector se desarrollen productos y servicios especializados. “El papá gatuno es más estudioso por que, por ejemplo, un gato se cansa de comer la misma comida en cierto tiempo. A estos animales no les gusta las rutinas y el mercado ha entendido eso”, explica.



“He hecho importaciones de contenedores exclusivamente para productos para gatos, por ejemplo, lo que no había hecho en años anteriores”, explica el empresario, quien sostiene que, incluso en las clínicas o en las tiendas, los espacios son separados para perros y gatos.

Nuevos ambientes

Diverpet es considerado el primer espacio “dentro de un Centro Comercial” en Colombia 100 por ciento especializado en mascotas. Está ubicado en Paseo Villa del Río, en el sur de Bogotá. Su gerente, César Gómez, sostiene que hoy por hoy Colombia entra dentro de la tendencia mundial de “Familias Multiespecie” en donde, confirmado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cada vez son más los hogares en donde uno o varios de sus integrantes son perros gatos o peces.



Gómez cree que en los últimos 5 años el mercado de mascotas en Colombia ha duplicado sus indicadores. “Algunos criadores han declarado un crecimiento nunca antes visto en la adquisición de ejemplares durante la pandemia, como una realidad ante el concepto de compañía”, comenta.



Los espacios amigables con los animales son cada vez más comunes. El Hotel Lancaster House en Bogotá, que recientemente celebró sus 25 años de existencia, se sumó a la tendencia "Para nosotros siempre ha sido importante poder dar la bienvenida a toda la familia y entendemos que, para muchos, esta familia incluye a sus mascotas”, expuso Mónica Avinami, directora de Mercadeo.



