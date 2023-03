Diez de ellas responden. Para escogerlas, EL TIEMPO consultó entre un número amplio de voces femeninas que sugirieron los nombres de quienes consideran más destacadas en los negocios y la economía en general.

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta Consejo Privado de Competitividad

Facebook Twitter Linkedin

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Es importante que, de una manera activa, se busque que más mujeres vayan llegando a cargos de decisión en los ámbitos de la política económica.



En primer lugar, por la importancia de la visión que tienen en esos temas: los impactos de la política pública son diferentes para las mujeres y es fundamental tener esa representación, y ojalá también la representación de otros grupos poblacionales.



En segundo lugar, por el impacto que tienen los modelos sobre las siguientes generaciones, de manera que nos acostumbremos a tener espacios diversos marcados por la competencia.



Solo vamos a tener mas grupos competentes si vamos abriéndoles espacio.

Camila Escobar, presidenta de Procafecol (Tiendas Juan Valdez)



Facebook Twitter Linkedin

Camila Escobar, presidenta ejecutiva de Procafecol, ganó el premio Líder empresarial 2021. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

Sin lugar a dudas, la brecha de liderazgo femenino y de género dentro del ecosistema empresarial es una problemática estructural, que no sólo afecta a Colombia, sino a toda la región.



Por tal motivo, es clave que los países y las compañías promuevan iniciativas, programas y mecanismos que ayuden a fomentar la promoción de mujeres en cargos directivos.



Una de ellas y quizás la más importante es la transformación de la cultura organizacional.



Por otro lado, fomentar escenarios de inclusión y revisar métodos de contratación y desarrollo le brinda la posibilidad a las empresas de hacer un ejercicio juicioso de autorreflexión y, así, empoderar a las colaboradoras en habilidades de dirección, liderazgo y autonomía.

Maria Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas



Facebook Twitter Linkedin

Presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas Foto: Amcham Colombia

Se necesitan herramientas para que las mujeres con menos posibilidades tengan una educación pertinente que facilite acceder al mercado laboral, como también información sobre sus derechos, que conozcan los mecanismos de defensa y los medios para protegerse de abusos y acceder a la justicia.



En el corto plazo, se pueden trabajar proyectos en turismo, software, agro y economía del cuidado, que puede ser un proyecto de cortísimo plazo si cuenta con iniciativas locales, el respaldo financiero del Estado y apoyo del sector privado.



Hay esfuerzos loables, pero los efectos no son tan visibles. Tenemos que combatir la cultura machista que ha gobernado el mundo y persiste más en los países subdesarrollados.

Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República



Facebook Twitter Linkedin

Bibiana Taboada, miembro de la junta directiva del Banco de la República. Foto: Banco de la República

Para que las mujeres podamos trabajar realmente tranquilas, debemos garantizar una distribución equitativa de las cargas del hogar y el acceso universal a servicios de cuidado de calidad.



Es fundamental que desde niñas tengamos la oportunidad de interesarnos, formarnos e involucrarnos en materias técnicas, sin sesgos.



Al ejercer nuestra carrera u ocupación deberíamos encontrar un clima laboral favorable a la diversidad, no solo de género sino de cualquier índole.



Hay grandes avances, pero seguimos subrepresentadas en la economía. La llegada de más mujeres permitirá más talento, mejores soluciones, facilitará la innovación al reducir el pensamiento de grupo y traer perspectivas diferentes.

Maria Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana

Facebook Twitter Linkedin

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana Foto: Cortesía, Corficolombiana

El mundo empresarial se ha dado cuenta de que no es un tema de cuotas, ni de cumplir con estándares, sino que la diversidad agrega valor a las organizaciones y hay indicadores de que la presencia de mujeres en los cargos directivos y en las juntas tiene una correlación grande con mejores resultados.



Tenemos muchos retos, y el principal es empoderar, educar y ser ejemplo para las nuevas generaciones.



No es solo un tema de diversidad e inclusión, sino de equidad.



A las mujeres no nos gusta exigir y aceptamos las condiciones laborales más rápido que los hombres, como si nos estuvieran haciendo un favor. Debemos tener una mayor paridad salarial. Solo así tendríamos más liderazgos diversos.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás

Facebook Twitter Linkedin

Presidenta de Naturgás Foto: Naturgas

Se requiere que las organizaciones fortalezcan sus políticas enfocadas en la equidad de género, dando un papel relevante a las mujeres en los procesos, además de fortalecer sus competencias y empoderarlas para roles de liderazgo.



Se requieren más oportunidades para que las mujeres demuestren sus habilidades gerenciales y estratégicas.



En la industria del gas natural se promueven iniciativas enfocadas en paridad de género, que permiten repensar las empresas.



Hoy, la transición energética es un reto importante, y las mujeres tenemos formas diferentes de gestionar el talento, de comprender los entornos y lograr resultados contundentes, competencias fundamentales para acelerar este proceso.

Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República

Facebook Twitter Linkedin

Codirectora del Banco de la República Foto: Banco de la República

Gracias a tantas mujeres valientes que nos han antecedido y que nos han abierto el camino, hoy no existen áreas vedadas para las mujeres.



Nos estamos desempeñando en distintas esferas de la vida pública y privada.



Sin embargo, requerimos seguir adelante con la tarea y reforzar las acciones que permitan a las mujeres lograr mejores empleos, así como equilibrar las mayores cargas de cuidado que soportan y que sufrieron profundos retrocesos con la pandemia del covid.



La construcción de una sociedad más igualitaria pasa por superar los sesgos que persisten hoy contra las mujeres y esta transformación es una responsabilidad de toda la sociedad.

María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture Colombia



Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Suárez Foto: Archivo particular

Las mujeres en posiciones de liderazgo han avanzado de forma importante, pero aún es insuficiente. Para que haya equidad en el mundo laboral y en posiciones de liderazgo, es indispensable que haya equidad en las labores de cuidado.



Todos debemos revisar los sesgos y asegurar que en todos los lugares de decisión se ha revisado la diversidad y se han buscado las mujeres idóneas para participar, en juntas directivas, niveles de dirección y liderazgo de empresas, gremios, sociedad civil y Gobierno.



Las instituciones que buscan con determinación siempre encuentran mujeres preparadas e idóneas para los desafíos que se requieren. Las mujeres debemos tomar más riesgo, atrevernos a los desafíos.

Sylvia Escovar, miembro de Junta Directiva de EPS Sanitas

Facebook Twitter Linkedin

Sylvia Escovar Gómez Foto: Cortesía Terpel

Debemos, como sociedad, no dejar de luchar hasta que las mujeres puedan elegir la opción de vida que quieran tener.



En ese sentido, yo priorizaría la seguridad física y emocional de las mujeres y la garantía de los mismos derechos para desempeñarse en un trabajo remunerado, (sin brecha frente a los hombres) dentro o fuera de su hogar.



Para ello, es necesario garantizar iguales niveles de educación, legislación laboral equitativa, inclusión financiera para que las mujeres accedan a crédito y tengan las mismas oportunidades de incrementar su capital. Y quizás lo más importante: incrementar la conciencia de todos y todas sobre la discriminación de la mujer en las diferentes instancias de la sociedad.

Mia Perdomo, presidenta de Aequales

Facebook Twitter Linkedin

Mía Perdomo, Presidenta de Aequales Foto: Archivo particular

Uno de los retos es que con el avance se ha perdido la urgencia. Si hay dos o tres mujeres en una junta directiva, parece que ya lo hemos logrado y no.



Si bien hay mucha más gente sensibilizada, apenas empezamos a entender.



No va a estar bien hasta que no haya paridad y los hombres y las mujeres se repartan los roles tanto en el trabajo como en el hogar. El segundo reto es empezar a hablar de la masculinidad.



Hasta que no tengamos una conversación abierta y profunda con los hombres sobre qué significa hoy en día la masculinidad y cómo se puede expresar a través de otras formas que no sean la violencia no vamos a hacer mucho. No podemos esperar que las cosas cambien si los hombres permanecen igual.

Más noticias

En 2022 las mujeres crearon el 62,5% de las empresas de Colombia

El pasivo pensional se triplicaría con la reforma: Asofondos