Pese a reiterados mensajes por redes sociales del presidente Gustavo Petro contra empresas y sector privado en general, dos de los principales líderes de los bancos y del sector empresarial terminaron este lunes sentados junto al ministro de Hacienda para tomarse juntos la foto y enviar un mensaje conjunto.



El pronunciamiento se refirió a decisiones de los hogares y de los negocios para invertir pero, en particular, tocaron el asunto de las tasas de interés del Banco de la República, volviendo a poner sobre la mesa el tema de la independencia del Emisor consagrada en la Constitución para garantizar decisiones técnicas y no políticas.

Fue muy significativa la imagen de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria (Asobancaria), sentados del mismo lado de la mesa que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y con la mirada en la misma dirección.



Las preocupaciones compartidas quedaron patentes al ver y escuchar a estas tres personas haciendo un pronunciamiento común, con intervenciones de cada uno que se coplementaban entre sí, en lugar de que hubiera ataques de un funcionario hacia el sector privado, o referencias de los líderes de los gremios a embestidas que hubieran recibido antes.



Hacían referencia al gasto que pueden tener planeado las familias y las empresas, sus inversiones y las cuentas que pueden estar haciendo para echarse al agua. A los cambios de tendencia en algunos indicadores y al trasfondo de las altas tasas de interés.



Malagón, por ejemplo, invitó a que los empresarios que están pensando en comprar maquinaria no aplacen esa compra por las condiciones de liquidez de hoy, y lo mismo a para quienes están ahorrando para comprar una vivienda.



Les dijo a quienes al hacer la simulación no encuentran el cierre financiero por la tasa actual que "no desistan porque en el momento que vayan a hacer la negociación las tasas de interés serán distintas".



Por su parte, el ministro Bonilla dijo que la inflación y la tasa de interés de intervención del Banco de la República ya llegaron a su límite. Sobre este último punto, Mac Master pidió al banco central trazar una senda que permita pensar en una reducción de la tasa de interés de referencia en los próximos meses.



Este y otros líderes gremiales han venido manifestándose en este sentido casi desde el comienzo de las alzas de las tasas del Emisor, a finales del 2021. También se hicieron estos llamados desde el gobierno anterior del presidente Iván Duque, y a comienzos de la actual administración el presidente Gustavo Petro llegó a afirmar en sus redes sociales que se había opuesto a subir las tasas, pero luego se conoció que el voto que tiene el Gobierno en esa decisión realmente fue a favor de incrementar los intereses.



La única diferencia con los llamados anteriores desde el Gobierno y el sector privado sobre las tasas es que esta vez lo hicieron en conjunto, sentados a la misma mesa.



Este punto específico de la declaración conjunta de nuevo puso en la agenda el tema de la independencia del banco central. Expertos consultados por EL TIEMPO consideran que la reducción de las tasas se hará cuando la junta directiva del Emisor vea que las condiciones sobre inflación son las adecuadas. Agregan que no es la primera vez que se hacen esos llamados ni será la última, pero que los codirectores no responden a presiones (ver la nota aquí).



Lo cierto es que para que sector privado y Gobierno terminaran hablando al unísono han pasado cosas muy significativas: un crecimiento anual de la economía de solo 0,3 por ciento en el segundo trimestre (y de hecho una caída de %% frente al trimestre inmediatamente anterior). Igualmente, la caída de 24 por ciento en la inversión doméstica en el país en el segundo trimestre, y de 15,5 por ciento en el semestre completo. A la vez, la inversión extranjera directa que se contrajo casi 5 por ciento en la primera mitad del año.



Y junto con los anteriores, un consumo de los hogares en reversa, con menores ventas de carros, por ejemplo, y la seguidilla de reducciones en las compras de vivienda.



Más que pedirle a la junta del Emisor bajar las tasas, la novedad de la declaración de bancos, Andi y Gobierno está en el llamado a llevar a cabo los planes de inversión, lo que trae a la mente la ideas de 'efecto riqueza'. Se trata de una noción de la economía que se puede caricaturizar en que creerse rico enriquece. Pero la creencia no debe ser de alguien aislado sino compartida socialmente.



Pero para no verlo como una caricatura, se trata de la confianza. Si empresas y hogares actúan con confianza, toman decisiones que se venían aplazando, y la economía se mueve. En otras palabras, la gente es consciente de su riqueza, pero si no hay confianza, la deja quieta. Ni consume ni invierte.



En su mensaje, Bonilla, Mac Master y Malagón seguramente buscaban sacudir la confianza. Que la gente mire su riqueza quieta y no piense que ha perdido valor. Que esa riqueza les da capacidad de endeudarse ya, y gasten más porque su patrimonio los respalda. Si este sentimiento es generalizado, se desata el efecto riqueza: más gasto, las empresas producen más, contratan más trabajadores, el ingreso de las familias aumenta, y el dinamismo se vuelve realidad.



El del lunes fue, pues, un mensaje sobre la confianza, fundamentado en que la inflación record ha cedido algo en los últimos meses y lo mismo podría suceder con los intereses que cobran los bancos, como lo dijo el presidente del gremio que los agrupa.



Seguramente estas señales han sido identificadas hace ya rato por consumidores y productores, pero no son las únicas que tienen en cuenta en sus decisiones. Probablemente están esperando más señales relacionadas con decisiones políticas, reformas, certezas sobre el mercado del trabajo o seguridad física de las personas.