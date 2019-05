Medimás ha recibido $ 2,6 billones este año por atender a afiliados

Luego de que la EPS Medimás expresara entre sus argumentos por la desatención a la población afiliada, que, en parte se debe a las deudas pendientes que no le amortizan, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) salió al quite y expresó que no tal cosa no tiene fundamento.



Según la Adres, en lo que va corrido del 2019, la entidad le ha girado a Medimás 2,63 billones de pesos por el aseguramiento de sus afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado.

De acuerdo con lo expresado por la entidad que maneja las finanzas de la salud, entre los recursos reconocidos a Medimás, el 70 por ciento ($ 1,85 billones) se le envió, a través de un giro directo a 1.500 prestadores que fueron autorizados por la misma EPS, indicó la Adres.



