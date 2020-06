Medidas para evitar un racionamiento anunciado

El sistema eléctrico colombiano tiene varias experiencias difíciles en su operación durante las últimas tres décadas, siendo la más drástica la del ‘apagón’ de 1993, que nos enseñó que la energía más cara es la que no se tiene y que llevó a una reestructuración de fondo del sector que en general ha funcionado bastante bien.



Es importante mencionar que con dificultades, pero con éxito, hemos enfrentado los cuatro Niños 1996-1997, 2001-2002, 2009-2010, 2015-2016, donde especialmente en uno de ellos se tuvo que intervenir el mercado, pero permitió abastecer adecuadamente la demanda, dejando además varias experiencias. En resumen, la historia habla bien de la capacidad del sistema de abastecer.

El nivel del embalse agregado del sistema eléctrico colombiano está en el 36 por ciento, siendo el más bajo de los últimos 20 años; la hidrología que se presenta desde agosto del 2019 es el 75 por ciento de la media histórica y las más recientes de abril y mayo han sido solamente del 55 por ciento y del 58 por ciento, respectivamente, todo esto agravado por el hecho de que en los últimos cuatro años no se ha presentado un fenómeno del Niño y que dicho fenómeno ocurre cada cuatro o años, podríamos estar ad portas del Niño 2021.



Además, no hay que olvidar que para enfrentar el verano del 2021 se requiere que en noviembre (inicio del periodo de verano), el nivel del embalse agregado esté en el 70 por ciento y, según los pronósticos del Ideam, su recuperación en los próximos meses es incierta.



Por lo tanto, es necesario durante los restantes meses incrementar la generación térmica, del promedio actual de 60 gigavatios hora/día a 75 gigavatios hora día, para tratar de llegar a dicho nivel de embalse. Si bien tenemos un parque térmico sólido, cuando se le exige trabajar en forma continua se suelen presentar problemas operativos que reducen su disponibilidad.



Irónico decirlo, pero la fuerte caída de la demanda debida al coronavirus le ha ayudado al sistema para que los embalses no se hayan reducido más. Ahora bien, en caso de que la economía colombiana se recuperara rápidamente,

Acciones necesarias de política energética

La situación actual y la experiencia de varias décadas nos muestran el camino, donde indiscutiblemente si queremos recuperar el embalse agregado no podemos seguir haciendo despachos puramente económicos, turbinando agua sin consideraciones relativas al abastecimiento de la demanda eléctrica en el verano 2020-2021.



Teniendo en cuenta que la aplicación del ‘Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento’ está orientada a sostener la confiabilidad del sistema y que los indicadores que evalúan las condiciones aún no activan la aplicación del estatuto y dada la crítica situación, la Creg preparó la Resolución 80 para aplicar directamente este mecanismo.



En consecuencia, es responsabilidad total de la Creg tomar las medidas regulatorias necesarias para asegurar el abastecimiento adecuado de electricidad, como también permitir el máximo posible de la autogeneración existente e incentivar el ahorro de la demanda.



Siendo la Resolución 80 crítica para la toma de las decisiones requeridas y habiendo sido publicada el 29 de abril de 2020, para recibir comentarios y sugerencias durante los siguientes tres días, es inexplicable para el sector y para el país que aunque la Ministra anunció hace más de cuatro semanas que se iban a tomar medidas relativas a esta difícil situación energética, hoy lo que vemos son aplazamientos esperando que las “lluvias aparezcan”.

