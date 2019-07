La seguridad en moto no es una prioridad en Colombia

Al atraso tecnológico del parque automotor de motos en el país, donde las asistencias de frenado siguen siendo desconocidas, la alimentación por inyección un lujo y las luces con encendido automático un accesorio incomprendido, se suma la falta de una acción real por parte del Ministerio de Transporte para adoptar medidas básicas que mejoren la seguridad de las motos y los motociclistas en el país.

Durante el Congreso Latinoamericano de Motociclismo realizado en Cartagena en noviembre pasado, Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi, habló sobre los avances que había respecto a la implementación del encendido automático de luces y sistemas de frenado con CBS o ABS en las motos.



En respuesta a esta sección para la edición del 24 de noviembre de 2018, Rico aclaró que en cuanto al encendido automático de luces se encontraban “en el intercambio de opiniones y revisión de este proyecto para finalmente su expedición y puesta en marcha”.

Respecto a los frenos con CBS y ABS, agregó que “esta es una iniciativa en la que está el compromiso del sector de motocicletas, que implica también el desarrollo de una normativa. La industria trabaja para su implementación y a su vez en un trabajo conjunto con el Gobierno esperamos desarrollar la reglamentación para cumplir con este objetivo”.



Hilda María Gómez, entonces directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, coincidió con Rico sobre las mencionadas asistencias de frenado asegurando que el respectivo reglamento para convertirlos en equipamiento obligatorio se estaba trabajando en conjunto con los ministerios de Transporte, Comercio, Industria y Turismo, y de Relaciones Exteriores.

¿Qué ha pasado?

Más allá de la nueva resolución sobre cascos para motociclistas que no supuso ningún avance en seguridad, pues sigue aceptando la Norma Técnica Colombiana 4533 que no establece parámetros máximos en absorción de impacto para considerar seguro un casco, no ha habido avances. De hecho, en respuesta a esta sección el Ministerio de Transporte contradice todo lo que en su momento aseguraron Hilda María Gómez y Juliana Rico.



Hablando sobre la implementación del CBS, dicen que “en la actualidad el Ministerio no tiene contemplado la exigencia de este tipo de sistemas a las motocicletas que ingresan al país”, aunque “en el futuro puede que sea exigible”, y hablando sobre el ABS agregan que “es de conocimiento del ministerio la necesidad de este tipo de sistemas en las motocicletas, pero se debe tener un soporte técnico y normativo para reglamentar este tipo de sistemas”.



Finalmente, sobre el encendido automático de luces el Ministerio comenta que su implementación “deberá ir de la mano con todo lo que tiene que ver con sistemas de iluminación de las motocicletas y automóviles, como lo serán el tipo de luz, intensidades e inclinación. Aunque el tema en la actualidad no se está trabajando, es una prioridad dentro de la agenda normativa del Ministerio de Transporte”.



Si en realidad estos temas son una prioridad, ¿por qué no se está trabajando sobre los mismos? ¿Por qué en su momento Hilda María Gómez y Juliana Rico hablaron de ellos y la participación del Ministerio de Transporte, y ahora éste dice lo contrario?

Accidentalidad sin frenos

Lamentablemente lo único seguro es que la accidentalidad seguirá su curso cuando bien podría reducirse. Por ejemplo, en una comunicación oficial del mes pasado la Secretaría de Movilidad anunció que en lo corrido de este año se han salvado 19 vidas de motociclistas en las vías de la ciudad, pero, de igual forma, presentó los resultados de un estudio que encontró que “cuatro de cada 10 motociclistas que perdieron la vida en siniestros viales, entre 2015 y 2018, habían recibido su licencia de conducción en un periodo menor a dos años”. Además, uno de cada 10 fallecidos no tenía licencia de conducción y 60 involucrados en accidentes eran reincidentes en sanciones de tránsito.



Buscando reducir estas cifras, la Secretaría dice realizar jornadas de seguridad vial en las que ponen a prueba a los motociclistas. Sin embargo, preguntamos qué tipo de pruebas realizan y qué ocurre cuando no las superan, pero al cierre de esta edición no habíamos obtenido respuesta. ¿Suspenden la licencia? ¿Inmovilizan la moto? ¿Los dejan seguir sabiendo que no tienen las habilidades necesarias para conducir?



Si no tienen estas habilidades naturalmente se intuye que el proceso para expedir la respectiva licencia de conducción tiene graves vacíos. Claro, eso es asumiendo que la persona en realidad haya tomado un curso en vez de haber obtenido su licencia de forma fraudulenta… cuando la tiene.



Esto, a su vez, revela otros problemas: el desconocimiento y falta de cultura de los motociclistas. Por ejemplo, el uso del casco se impuso como una norma que debía cumplirse y no como un elemento que protege la vida de quien lo utiliza. De ahí que la mayoría de ellos no sepan escoger un buen casco, no tengan en cuenta las características de protección del mismo y, peor aún, no lo utilicen de manera correcta (no lo abrochan, por ejemplo). Ni hablar de los demás elementos de protección.



Mientras el Ministerio de Transporte siga contradiciéndose al no reglamentar elementos de seguridad que dice que son una prioridad suya, no haya un proceso serio y exigente a la hora de expedir las licencias de conducción y la Policía de Tránsito sea solo un método de recaudo por medio de comparendos (que en el caso de motos casi siempre conllevan inmovilización), las bien intencionadas campañas de papel que son superadas en número únicamente por la accidentalidad de estos actores viales solo seguirán mostrando tímidos resultados que no reflejan la supuesta prioridad que dicen darle a este grave problema.

Seguridad mínima en motos

El sistema de frenado combinado (CBS, por sus siglas en inglés), permite que cuando el conductor de la moto aplique el freno trasero automáticamente se aplique el delantero de forma proporcional. Al igual que en carros, los frenos antibloqueo (ABS) evitan que las ruedas se bloqueen en una frenada, permitiendo mantener el control de la moto y evitar una caída o choque. Por su parte, el encendido automático de luces es, como bien lo dice su nombre, un sistema que enciende la iluminación de la moto al momento de darle encendido a la misma.

