Medidas adoptadas para que los cafeteros no entren en crisis

La crisis cafetera que vive el país por causa de la caída del precio del grano de los más de 2 millones de pesos la carga de 125 kilogramos de hace unos meses a los 1,3 millones de pesos de hoy fue objeto de debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes.



La Comisión Accidental del Eje Cafetero y del Tolima, coordinada por el congresista Alejandro García Ríos, citó a los ministros de Hacienda, Agricultura y Comercio, así como al director de la Dian y al de Planeación Nacional, para que rindan cuentas sobre las medidas que se están tomando para enfrentar esta situación.

Los congresistas denunciaron el desplome de los precios que están viviendo los cafeteros de departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas, Huila o Tolima.



“Están viendo cómo los precios se desploman. Se estima que los costos de producción de una arroba de café se encuentran en 155.000 pesos, mientras que su comercialización ronda los 130.000 pesos. Están trabajando a pérdida y eso los pone en una situación económica insostenible. Esto no solo afecta su capacidad para mantener sus fincas, sino que también amenaza la calidad de vida de sus familias, sus comunidades y el desarrollo económico del país”, sentenció el representante Alejandro García Ríos.



Además, este dijo que hoy los caficultores están entregando 6 centavos de dólar por libra exportada, bien sea que lo exporte la federación, bien sea un privado o las cooperativas. De ellos, señaló que 5,5 van para el Fondo Nacional del Café, y 0,5 solo va al Fondo de Estabilización del Café.



"La proposición que les traigo es que modifiquemos la Ley 1969 del año 2019 en solo un aspecto y es que: El Fondo de Estabilización reciba 2 centavos de dólar y El Fondo Nacional del Café reciba 4 centavos de dólar", pidió.

El representante Alejandro García en el debate de control político por la crisis cafetera. Foto: Cámara de Representantes

Igualmente, pusieron sobre la mesa el problema que existe con las importaciones masivas, el contrabando, los bajos índices de producción y la falta de apoyo del Gobierno Nacional, lo que, según ellos, está poniendo en riesgo la subsistencia y la competitividad de las

En concreto, la representante Carolina Giraldo afirmó que, según la Dian, en 2021 se importaron 60 millones de dólares de café de contrabando. “Esto pone en riesgo la reputación del café colombiano en el mundo. Además, por ser café de contrabando puede tener riesgos sanitarios”, sentenció.



También instaron al Gobierno a que tome medidas inmediatas y efectivas para apoyar a los productores de café. Esto incluye robustecer el Fondo de Estabilización de Precios del Café, invertir en investigación y desarrollo agrícola para combatir enfermedades y adaptarse al cambio climático, y facilitar el acceso a crédito y financiamiento a tasas razonables para que los agricultores puedan invertir.



Igualmente, regular la importación y contrabando del café, así como promover la innovación y renovación de cafetales.



“Hacemos un llamado a todas las partes involucradas: al gobierno nacional, al Congreso de la República, a las entidades competentes, al sector financiero y a los consumidores. Los instamos a apoyar a los caficultores y campesinos, aquellos que madrugan cada día para cosechar el mejor café del mundo”, señaló el representante Aníbal Hoyos.

A su turno, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, aseguró que han venido trabajando en estos meses de la mano del Gobierno para poder enfrentar esta situación.



“Nos preocupa el precio del café. El trabajo de la Federación ha sido de la mano del Gobierno. No estamos en temas ideológicos ni políticos, sino en temas de prosperidad para las familias cafeteras colombianas”, dijo.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, en el debate de control político por crisis cafetera. Foto: Cámara de Representantes

Las respuestas del Gobierno

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica habló de la urgencia de crear un plan similar al plan de ordenamiento de la papa, esto para tener mayor información técnica, "hoy no hay información técnica y suficiente del costo de producción del café", dijo.



Además, dijo que para que el agro pueda jalonar la economía debe ser renovado. Además, que hay que darle un mayor énfasis a los cafés especiales y que hay que lograr avanzar en sustitución de importaciones. “Así a algunos no les guste, no va a haber café de la paz si no hacemos robusta”, señaló.



Adicional a ello, aseguró que el Gobierno está comprometido con que ninguna familia quiebre y que para ello está el Fondo de Estabilización creado desde el 2019.

La ministra de Agricultura, Jhenifier Mojica, y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Foto: Fedecafé

Respecto a la renovación, dijo en los últimos 7 años se han dejado de renovar 84.000 hectáreas, lo que corresponde a 1,1 renovaciones anuales frente al promedio (75.000 hectáreas).



"Tenemos que ahorrar en la época de la bonanza para la época de la escasez. Dejamos de renovar en los últimos 7 años. Nos urge hacer un plan para el café", dijo Mojica.



Entre las medidas adoptadas, la ministra aseguró que desde el Gobierno se ha apoyado al sector en dos direcciones: del lado de la estabilidad de los ingresos y de la disminución en los costos.



Dijo que se busca renovar 80.000 hectáreas en 2023 para que aumente la rentabilidad y que se incremente la productividad de 5 a 12 cargas por hectárea.



"También vamos a tomar decisiones sobre el tema de insumos, para poder subsidiar el 30 por ciento de los fertilizantes a cafeteros", aseguró.



Igualmente, dijo que han apostado en temas especiales de crédito para subsidiar la tasa de interés en la compa de tierras de uso agropecuario para café.



Sobre los contratos del mercado de futuros, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que se construyeron antes de la bonanza y después no se cumplieron. "Hoy tenemos cooperativas quebradas y cafeteros temiendo perder su tierra a nombre de estos contratos".

