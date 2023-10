¿San Andrés vería desabastecimiento de pescado? Medida del Gobierno divide a pescadores

Una resolución de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) estableció que la Junta Departamental de Pesca (Jundepesca) del Archipiélago de San Andrés deberá exigir la tarjeta de residencia permanente para el otorgamiento de los permisos para ejercer la actividad pesquera y de acuicultura en su jurisdicción. Sus efectos fueron suspendidos por un juzgado del departamento, fallo que fue impugnado y pasó a segunda instancia, lo que definirá la suerte de la pesca en el archipiélago.



Sectores de la pesca artesanal defienden esta medida, otros la califican como "desproporcionada e injusta". Expertos señalan que esta resolución impactaría negativamente a las islas.



La Resolución 1972 del 5 de septiembre de 2023 de la Aunap desató la polémica entre quienes defienden la inclusión de personal proveniente de otras partes del país en la pesca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y quienes abogan por restringir la actividad a pescadores raizales y residentes.

Frank Escalona, representante de la pesca comercial industrial del archipiélago en la Junta Departamental de Pesca (Jundepesca), lamentó que la Aunap nunca socializó la eventual implementación de esa medida; complementó diciendo que precisamente se estaba trabajando en mesas de concertación para la pesca sostenible convocadas por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al momento en que se expidió la resolución de la Aunap.



La discusión no es nada reciente. En la década de 1970 se introdujo el sistema de pesca industrial en el archipiélago, lo cual causó rechazo dentro del pueblo étnico raizal en las islas; sectores de este señalan hoy que en ese momento no existió consulta ni diálogo al respecto.



Representantes de este sector que defiende la resolución 1972 como Edgar Jay Stephens, líder de la Federación de Pescadores, señalan que este debate "trata es de los principios básicos para la supervivencia de una etnia y la protección del medio ambiente, de los pescadores artesanales raizales y residentes legítimos, y de los recursos naturales".

¿En qué quedó la resolución?

En reunión de Jundepesca del 29 de septiembre, se aprobó la nueva zonificación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), que no permite la pesca industrial en Serrana, Roncador ni Quitasueño. Foto: Wikipedia

Un fallo emitido el 27 de septiembre por Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó “dejar sin efecto la resolución 1972”, producto de una tutela interpuesta por un grupo de pescadores quienes consideraron violentados sus derechos fundamentales.



Pescadores que defienden esta postura se han pronunciado al respecto. Tal es el caso de Jesús Quejada Pomare, propietario y armador de la motonave Cap. JJ, quien argumentó que "así como el sector comercial, hotelero y de construcción pueden contratar mano de obra foránea, quienes estamos en el negocio de la pesca tenemos los mismos derechos".



La decisión del juzgado fue impugnada por la Aunap y el Ministerio de Agricultura, por lo cual se espera un fallo en segunda instancia que reafirme o retroceda la suspensión de los efectos de la resolución de la Aunap. Las partes interesadas han podido presentar escritos que servirán de insumos para la decisión.



Este fallo deberá ser emitido dentro de los próximos diez días por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, entidad competente en esta instancia.

Impactos económicos

Para Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la medida del Gobierno a través de la Aunap desconoce la realidad que se vive en la actividad de pesca en San Andrés. Enfatiza en los resultados negativos como la pérdida de más de 300 trabajos, y la pérdida de más de 9.000 millones de pesos; esto último derivado principalmente de una afectación a la pesca y comercialización de langosta, su segunda actividad más importante.



"No hay suficiente mano de obra para realizar faenas de pesca de langosta, que duran más de 40 días", declaró el economista. Complementó diciendo que "parte de los pescadores que desarrollan esa actividad vienen de Sucre, del área de San Bernardo; allí hay comunidades de pescadores que sí están acostumbrados a esas faenas de 40 días".



El presidente de Analdex afirma que los términos de la resolución deben revisarse en caso de retomar sus efectos, pues los fallos de la Corte Internacional de Justicia en La Haya han afectado seriamente la actividad pesquera de las islas, esto por la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de zonas de pesca para colombianos.



Facebook Twitter Linkedin

Para Frank Escalona, de Jundepesca, hay factores que impiden que pescadores artesanales desarrollen la pesca de langosta en el archipiélago de San Andrés. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Frank Escalona señaló que con la imposibilidad de que embarcaciones de pesca industrial ejerzan su actividad (faenas de langosta espinosa y de pesca blanca), se generaría un desabastecimiento y afectaría la seguridad alimentaria, no solo de residentes, sino también de establecimientos que brindan esos productos a turistas en las islas.



"Al no tener estas embarcaciones en las zonas de pesca, que son bastante retiradas y con faenas de 25 hasta 60 días, no tendríamos quién trajera esos productos", afirmó Escalona. Explicó que hay factores determinantes para establecer qué actores pueden o no estar en unas u otras zonas: "lo primero es la distancia que hay que recorrer para llegar a esos bancos de pesca, pues hay casos donde hay que navegar hasta casi 36 horas y esto solo se puede realizar con embarcaciones artesanales comerciales o en embarcaciones industriales, no en embarcaciones menores descubiertas de uno o dos motores, que son las que utilizan los pescadores artesanales propiamente dichos".



El representante complementó con el segundo determinante, el cual "es la profundidad donde se desarrolla la actividad, pues los buzos de pesca artesanal y comercial artesanal realizan su función con buceo a pulmón libre, sin equipos autónomos. Esto les da un máximo histórico de 15 metros de profundidad para capturar la langosta espinosa".

Alternativas de solución

Desde Analdex se invitó a unas mesas de trabajo, pues consideran que la zona permite todo tipo de pesca dadas las diferentes profundidades que tiene; sin embargo, para el líder de la Federación de Pescadores, los principios básicos de supervivencia de la etnia "definitivamente no son materia de negociación, así como tampoco negociamos nuestra dignidad ni el derecho al respeto de la vida, y la integridad física y moral".



En una carta del 30 de septiembre dirigida al presidente Gustavo Petro, autoridades raizales como la organización Raizal Diaspora, la Federación de Pescadores, la Autoridad Raizal Nacional Indígena, entre otras, expresaron su indignación y rechazo al fallo contra la resolución 1972.



En esta incluyeron sus alternativas de solución; estas son principalmente tres: desarrollar un modelo de capacidad de carga demográfica; un programa de reubicación y retorno voluntario de población no raizal al continente colombiano; y revisar el tema de residencia permanente y temporal y requisitos para ejercer actividad laboral en las islas.



Señalan además la urgencia de un decreto-ley con base en el artículo transitorio 42 de la Constitución, esto debido a que el Congreso aún no ha expedido las leyes indicadas en el artículo 310 de la Constitución para controlar la densidad de población en el departamento.



Para Javier Díaz, es posible conversar al rededor de todas las temáticas que se tratan en la carta; precisó que el interés principal está el tema pesquero, el reordenamiento de la pesca y el cómo se podría desarrollar la pesca artesanal al igual que la pesca industrial en aguas mucho más profundas.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO