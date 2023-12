Mayoría de vecinos wayús no querían el parque eólico que Gobierno les ofreció entregar

En julio pasado el parque eólico Jepírachi se presumió como la primera alianza público popular en el país porque, en vez de ser desmantelado, se entregaría a la comunidad wayuu en La Guajira.



Así lo decidió la junta directiva de EPM y el anuncio lo hicieron el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al tiempo que reconocieron que era necesaria una repotenciación.



(Lea también: Superservicios confirma sanción por $ 5.000 millones a ISA Intercolombia)

Sin embargo, esto quedó como una simple promesa porque un informe de Fenoge confirmó que no era viable que este parque continuara su operación por diferentes motivos, uno de ellos fue que las comunidades no estaban interesadas en recibirlo.



Jepírachi fue el primer parque eólico que se construyó en Colombia y estaba generando energía en la Alta Guajira desde abril de 2004 con una capacidad instalada de 19,5 megavatios. Para saber si la propuesta de EPM de continuar su operación bajo un esquema de participación comunitaria era viable, se le encargó al Fenoge una evaluación.

Facebook Twitter Linkedin

Parque eólico Jepírachi Foto: EPM

Como parte de este proceso, entre julio y septiembre la entidad le solicitó a la empresa, en tres oportunidades, aclaraciones e información técnica, financiera, social, ambiental y regulatoria adicional del parque, pero nunca recibió respuesta, dice el informe presentado.



No obstante, con la información que se logró recaudar, Fenoge concluyó que para prolongar una "operación segura y confiable" de Jepírachi durante 20 años más era necesario realizar una modernización del parque, que incluía la reposición de las cajas multiplicadoras, el reacondicionamiento de generadores y un mantenimiento a las torres de transmisión a la red nacional, además de los sistemas de control, refrigeración y freno aerodinámico.



Además, dos de los 15 aerogeneradores del parque no estaban funcionando debido, principalmente, a fallas en las cajas multiplicadoras, que pueden llegan a costar, cada una, 250.000 euros, unos 1.100 millones de pesos.



(Lea también: Adjudican nuevo proyecto para mejorar el servicio de energía en Casanare)

Facebook Twitter Linkedin

Parque eólico Jepírachi Foto: EPM

En el informe del Fenoge quedó claro que una repotenciación para aumentar la capacidad de Jepírachi y cumplir con las condiciones operativas que exige la Creg no era viable porque no se pueden instalar torres más altas para los aerogeneradores por la cercanía del parque eólico con el cono de aproximación del aeropuerto Puerto Bolívar que está en La Guajira.



Esto se suma a que el Centro Nacional de Despacho de XM y la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (Oare) del Ministerio de Minas y Energía manifestaron que, si no se hace la repotenciación, a mediano y largo plazo la operación del parque afectaría la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) porque no cumple con los requisitos técnicos que exige la regulación.



Más allá de los aspectos técnicos/regulatorios que no cumple Jepírachi, también se logró determinar que, aunque el Gobierno Nacional y EPM le querían entregar el parque eólico a los wayús, dos de las tres comunidades vecinas no estaban interesadas en recibirlo.

Facebook Twitter Linkedin

Parque eólico Jepírachi Foto: EPM

Los vecinos son las comunidades Arutkajuy, Kasiwoluin y Polumana. Las dos primeras les solicitaron a EPM que se llevara todos los elementos del parque, incluso, que se demolieran las cimentaciones de cada aerogenerador, pues eran conscientes de la obsolescencia de los aerogeneradores. Además, manifestaron su molestia frente a la decisión del Gobierno Nacional de continuar con su operación y no haberles informado de manera previa.



Sin embargo, la comunidad Polumana dijo estar dispuesta a ser socia en el proyecto, pero puso una serie de condiciones.



Que estas tres comunidades llegaran a un acuerdo para conformar una alianza público popular que permitiera operar el parque era, por ahora, imposible, pues hoy en día existen conflictos entre ellas y una inconformidad en las comunidades Kasiwoluin y Arutkajuy por las transferencias que EPM les debía pagar por la generación de energía de Jepírachi, debido a que se niegan a incluir a la comunidad Polumana.



Otro inconveniente que se encontró fue que la energía eólica que genera Jepírachi se evacúa a través de la línea de transmisión Cuestecitas-Puerto Bolívar de Cerrejón. El uso de esta línea depende de la operación de la mina de carbón que tiene una licencia que se vence en 2034, pero la operación del parque eólico se pretendía extender por 20 años más.



(Lea también: Primera subasta para parques eólicos en el mar Caribe se realizará en agosto de 2024)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Desde el componente financiero, Fenoge aseguró que la información suministrada por EPM no resultó suficiente para realizar el análisis inicial de viabilidad. No obstante, usando la información disponible se realizó el cálculo de indicadores financieros para evaluar la viabilidad del proyecto en el periodo histórico de operación entre 2003 y 2022, y se identificó una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -1,52 por ciento.



Así mismo, para el Valor Presente Neto (VPN) se obtuvo un valor negativo de 2.669 millones de pesos, con una tasa de descuento del 9 por ciento equivalente a la tasa social de descuento.



Esta información le permitió a la entidad concluir que Jepírachi tampoco era viable desde el componente financiero. Por ello, el parque eólico fue retirado del SIN el pasado 9 de octubre para iniciar su fase final de desmantelamiento, que costará unos 38.620 millones de pesos.