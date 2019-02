Colombia frenará excesivo ingreso de barras de acero

El acero en barras que ingrese al país tendrá que pagar un nuevo arancel del 8,5 por ciento, adicional al del 10 por ciento que tiene en la actualidad.



Se trata de una medida con la que Colombia busca contrarrestar las mayores importaciones, que principalmente provienen de Turquía y China, y las cuales se derivan de los mayores aranceles impuestos por EE. UU. desde junio del 2018 a varios productores alrededor del mundo.

La decisión está planteada en un proyecto de decreto que el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (Mincit) publicó para comentarios del viernes al 15 de febrero. La medida regirá por dos años una vez sea firmada por el presidente Iván Duque.



EL TIEMPO consultó con José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, los alcances y propósitos de la norma, que se aplicará a países con los que no se han firmado TLC.

¿Por qué se pondrá este sobrearancel?



Para controlar dos factores que están distorsionando el mercado nacional de las barras de acero. El primero es que debido a las excesivas devaluaciones en las monedas de algunos países productores, estamos viendo un exceso de importaciones de este metal hacia el país; lo segundo, para evitar las desviaciones, es decir que las barras de acero que estén llegando de distintas procedencias se redirijan luego hacia otros destinos.

¿Era algo previsto tras los aranceles impuestos por Estados Unidos en el 2018?

Sí. Esas son las desviaciones de comercio como resultado de la decisión 232 de Estados Unidos, lo que afecta bastante la producción nacional. Entonces, para enfrentar esas distorsiones se adopta una salvaguarda que implica la imposición de un valor arancelario adicional del 8,5 por ciento, el cual se suma al 10 por ciento que es el arancel de ‘nación más favorecida’, hasta llegar al 18,5 por ciento.



¿Cuánto tiempo regirá?



Es una medida por dos años que se hace de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y busca corregir competencias desleales. Se hace incluso en tiempo récord, porque se decide en noviembre y termina saliendo esta primera semana de febrero.



¿De dónde llega tanto acero?



Hay unas llegadas de barras de acero importantes provenientes de Turquía, como resultado de la fuerte devaluación de la lira. Hay otras importaciones grandes que llegan, especialmente de China.



¿Es la primera vez que Colombia toma una decisión de este tipo?



No. Hoy están vigentes 22 medidas de defensa comercial, de las cuales cinco se han adoptado en este gobierno. Esto hace parte de la estrategia definida en el Consejo Superior de Política Exterior Colombiano el año pasado.



Una de esas estrategias está enfocada en el comercio leal, que busca garantizar que en las prácticas comerciales haya un equilibrio y un respeto adecuado con las naciones con que Colombia tiene alguna relación comercial.



¿En qué otros frentes se han tomado medidas de defensa?



Hay una en telas denim, usada para hacer 'jeans'; otra, en cables de acero; una más corresponde a perfiles de hierro y acero, además de la adoptada en materia de papas fritas congeladas con la Unión Europea, porque de países como Bélgica y Holanda venían con situación de 'dumping'.



¿Es una decisión política?



No. Es una decisión tomada en el comité triple A de Asuntos Arancelarios y Aduaneros y ratificada en el Consejo Superior de Política Exterior Colombiano.

Se hace en el marco de profundo respecto de los acuerdos internacionales, siguiendo a cabalidad las formas de la OMC y con todo el rigor técnico del caso.



¿En qué va la solicitud a EE. UU. para que les quite los sobrearanceles a sus exportaciones de acero?



En simultánea con estas medidas, venimos haciendo una aproximación en todas las reuniones bilaterales realizadas con el presidente y por las vías propias con los actores de comercio de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en las cuales insistimos en que se elimine la restricción arancelaria o ese costo extra para Colombia a fin de recuperar ese mercado que para nosotros es significativo, aunque para ellos no lo es tanto.



¿Y qué tanto se ha avanzado?



El punto es que la razón que señala Estados Unidos es de seguridad, entonces, termina siendo más una decisión política que una económica o comercial.

Nuestra insistencia es más desde la perspectiva política y ahí estos procesos son más complejos porque responden a razones distintas.



Nosotros entendemos esas razones y queremos insistir en que en nuestro caso no existe dicha problemática, así que seguiremos insistiendo, y no sabemos en qué momento Estados Unidos pueda hacer esa concesión o no.

Pero no existe un cronograma como tal.



Cuando se reunió el Comité del TLC, ¿qué se dijo de ese tema?



Siempre se ha insistido en que no hay impacto en la seguridad, que el valor de (nuestras) exportaciones de acero hacia Estados Unidos son mínimas, que esto no tiene un efecto grande para ese país y que quisiéramos que se nos aplicara algo similar a lo que sucede con otros países de Latinoamérica, apelando un poco a la relación histórica entre las dos naciones. En eso seguiremos insistiendo.

Repunte del 41 % en importaciones del producto

Las importaciones de acero a Colombia se dispararon, ya que según cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las compras aumentaron 41,2 por ciento en valor y 14,8 por ciento en volumen entre enero y noviembre del 2018 frente a igual período del 2017.



Y mientras la llegada de acero se disparó, las exportaciones, en ese mismo período, cayeron 3,5 por ciento en valor y 10,8 por ciento en volumen frente a enero-noviembre del 2017.



La venta de aluminio sí tuvo un mejor desempeño, toda vez que aumentó 24,3 y 18,6 por ciento tanto en precio como en volumen, respectivamente.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS