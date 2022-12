El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una buena noticia que representa un gran alivio para los bolsillos de los colombianos, especialmente, para quienes tienen pensado viajar por carretera en el 2023.



Dijo que más del 80 por ciento de los peajes que están instalados a lo largo y ancho del territorio nacional no va a incrementar sus tarifas con el cambio de año. "Yo esperaría que, a final de esta semana, entre jueves y viernes, la ANI y el Invías divulguen cuál será el incremento de los mismos", dijo.



Además, manifestó que, si se llegan a subir los precios de los peajes y las tarifas de todos los servicios del sector transporte, se va a contribuir a incrementar la inflación, que en noviembre iba en 12,53 por ciento anual. "Ese no es el propósito", aseguró en entrevista con Caracol Radio.



El ministro Guillermo Reyes también dijo que la próxima semana se realizará una reunión con la ANI y el Invías para definir cómo será la regulación de los peajes en el 2023. "Tenemos peajes en Colombia que cobra la ANI en las vías concesionadas y los que cobra el Instituto Nacional de Vías (Invías), allí tenemos, en muchos casos, tarifas diferenciadas entre unos y otros, no me explico las razones", agregó.



Igualmente, indicó que se tienen peajes que deberían estarse cobrando, pero están congelados por alguna discusión con comunidades, lo cual afecta el equilibrio económico de los procesos contractuales.



Otro alivio que se está buscando para los colombianos está relacionado con los tiquetes aéreos. En un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, los operadores aéreos y los operadores turísticos se pretende reducir el impacto sobre el precio de los tiquetes aéreos después del 31 de diciembre de 2022, fecha en la que termina el beneficio tributario del 5 por ciento.



"He tenido la oportunidad de conversar con varios representantes del sector transporte y turismo con el propósito de que nosotros, como Gobierno, sin desconocer la facultad que hay hoy de libertad tarifaria, busquemos un trabajo conjunto que genere competencia de manera que solo se impacte un incremento del 14 por ciento de los tiquetes -del crecimiento del IVA- y que la inflación no golpee los valores de los tiquetes", dijo.