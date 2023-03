Durante la 12ª versión de Colombia Genera, organizada por la Andi, la firma Jaime Arteaga & Asociados reveló una nueva edición del Barómetro Petrolero que consulta entre los colombianos y empresas la percepción que tienen sobre la industria de petróleo y gas en Colombia,



Los resultados de la encuesta revelaron que, por primera vez, es mayor el número de ejecutivos de las empresas del sector (37 por ciento) que creen que, con las condiciones actuales, se van a reducir las operaciones en los próximos cinco años.



El informe de hace un año mostraba que solo el 21 por ciento tenía esta intención. Actualmente, solo el 34 por ciento piensa que se van a incrementar y el 29 por ciento que se van a incrementar.



Entre tanto, el 51 por ciento de las autoridades del Gobierno nacional que fueron consultadas aseguraron que en el tema que más se avanzará será vincular al sector petrolero en el proceso de transición energética. También se destaca el desempeño ambiental de las operaciones (48 por ciento) y el impacto positivo en las comunidades donde operan las empresas (39 por ciento).



En los temas que menos se avanzará, según la encuesta, serán seguridad jurídica para las empresas o inversionistas (24 por ciento), reservas comprobadas de petróleo y gas (20 por ciento) y exploración de nuevos yacimientos (16 por ciento).

Barómetro Petrolero

El debate ha venido favoreciendo a esta industria y resolviendo asuntos concretos entre la opinión pública FACEBOOK

El Barómetro Petrolero también reveló que el 79 por ciento de los colombianos consultados manifestaron que la industria de petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del Estado.



Además, consideran que las empresas de petróleo y gas promueven la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales (73 por ciento) y que es posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro (72 por ciento).



También se preguntó a las personas que habitan en departamentos que no son productores de hidrocarburos por el sector que más creen que contribuye al progreso de su región, destacándose el agrícola (29 por ciento), comercio (22 por ciento) y construcción (14 por ciento). La industria del petróleo y gas aparece en la séptima posición con un 2 por ciento.



Sin embargo, quienes viven en municipios productores manifestaron que los sectores que más aporta al progreso son el agrícola (32 por ciento) y el de petróleo y gas (18 por ciento). Igualmente, consideran que los hidrocarburos (48 por ciento) y la minería (28 por ciento) son los que más afectan el medio ambiente.



Barómetro Petrolero

A pesar de esta percepción negativa, el 77 por ciento reconoce que producir petróleo garantiza el acceso a gasolina y gas natural domiciliario con precios razonables.



Adicionalmente, el 62 por ciento de los habitantes de zonas productoras dicen que la economía estaría peor sin este sector, mientras que en los municipios que no producen hidrocarburos esta cifra sube a 64 por ciento.



El 78 por ciento de los consultados considera que la industria del petróleo es positiva para el país (antes 75 por ciento), mientras que respecto al gas natural el 91 por ciento cree esto. "El debate ha venido favoreciendo a esta industria y resolviendo asuntos concretos entre la opinión pública", destacó Jaime Arteaga, director general de la firma.



Además, aseguró que en los últimos cuatro años la licencia social de la industria de los hidrocarburos ha mejorado. "Hoy en día es más probable que un proyecto de energía eléctrica esté parado por conflictividad social que uno de petróleo o gas. Se ha desplazado la conflictividad", agregó.



Barómetro Petrolero

Hoy en día es más probable que un proyecto de energía eléctrica esté parado por conflictividad social que uno de petróleo o gas FACEBOOK

Otros datos revelados indican que el 81 por ciento de los colombianos consultados manifiestan que es posible un futuro en el que las operaciones de petróleo y gas coexistan con otras

fuentes de energía limpia.



Mientras que el 89 por ciento cree que la transición energética requiere de tiempo para que se haga de manera justa.



"La transición energética con Colombia tiene que tener un balance entre justicia climática y social, sino no es transición justa. No hay transición justa cuando no hay una industria involucrada en esta transición", señaló Jaime Arteaga.



De acuerdo con el Barómetro Petrolero, las regiones productoras manifiestan menos confianza en las instituciones gubernamentales. Lideran el Ministerio de Medio Ambiente (47 por ciento), las gobernaciones (38 por ciento) y el presidente de la República (37 por ciento).



También quedó en evidencia que la mayoría de las personas piensa que las regalías que aporta el sector minero energético se pierden por la corrupción (35 por ciento), aunque otros opinan que se invierte en educación (13 por ciento) e infraestructura (9 por ciento).