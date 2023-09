Más de la mitad de los nuevos puestos creados en julio frente al mismo mes del año anterior fueron trabajos por cuenta propia, de acuerdo con la información divulgada ayer por el Dane.



Durante el séptimo mes se registraron 1,13 millones de puestos más que en julio del 2022, y de estos, 604.000 fueron empleos por cuenta propia, informó la entidad oficial de estadísticas.



(Lea también: La tasa de desempleo de julio del 2023 bajó a 9,6 %)

De esta manera se registró el mayor incremento de trabajadores por cuenta propia desde mayo del año pasado, cuando fueron 704.000 personas.



Durante julio, los obreros o empleados particulares, es decir, de empresas o negocios privados, aumentaron en 568.000 en relación con el mismo mes del año pasado. Entre tanto, los obreros o empleados del Gobierno se redujeron en 87.000 personas, según el reporte dado a conocer ayer.



En estos grupos de empleados del sector privado o del sector público se espera que haya una mayor formalidad, con afiliaciones en regla a seguridad social y las garantías laborales que establece la ley.

Entre tanto, entre los trabajos por cuenta propia predominan condiciones informales y, en particular, ausencia de cobertura de seguridad social.



Según el Dane, en julio de este año el empleo por cuenta propia volvió a ser prácticamente igual al número de ocupados que trabajan como empleados u obreros particulares. En este mes había 9,89 millones de personas como trabajadores del sector privado y 9,87 millones empleados por cuenta propia, con una diferencia de solo 16.000 personas.



De acuerdo con un análisis del centro de estudios Anif, “es importante tener en cuenta que el empleo por cuenta propia, que es en su mayoría informal, creció en mayor medida que el empleo particular. Eso es preocupante puesto que, a pesar de que el empleo continúe en aumento, el empleo de menor calidad que no protege a los trabajadores es el que impulsa ese crecimiento. Por lo tanto, es relevante la promoción de medidas que faciliten la creación de empleo formal en el país”.



(Lea también: ¡Atentos! Agencia pública de empleo extiende su oferta laboral en Pereira)

Durante julio, el peso de los obreros y empleados particulares se redujo a 43 por ciento de todos los ocupados frente al 45 por ciento que había en junio, en tanto que los trabajadores por cuenta propia subieron a 43 por ciento del total de ocupados, frente a 41 por ciento que representaban en el mes anterior.



De esta forma, los empleados por cuenta propia volvieron a ser el 43 por ciento de todos los trabajadores que tienen empleo, como había ocurrido hasta septiembre del año pasado, diez meses atrás.