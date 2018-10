Más de 5 millones de carros y motos ruedan sin Soat ni revisión

A pesar de que, en teoría, los controles de la Policía y las autoridades de tránsito son estrictos, por las calles y carreteras de Colombia están circulando al menos 5 millones de vehículos que son una especie de 'bomba de tiempo' en materia de accidentalidad: no solo no tienen el Seguro obligatorio contra accidentes (Soat) sino que tampoco han sido sometidos a la revisión técnico-mecánica.

La alerta la dio la Contraloría General, que señala que esa falta de controles efectivos es una de las explicaciones de por qué el país sigue rajado en materia de seguridad vial. Así, aunque el año pasado hubo una leve disminución de muertes con respecto a 2016 en accidentes de tránsito -se pasó de 6.800 casos a 6.718-, el resultado del 2018 estuvo lejos de la meta planteada por el Estado (5.194 muertes, 1.524 menos de las que realmente ocurrieron).



La Contraloría auditó el Plan Nacional de Seguridad Vial y encontró que las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte han sido insuficientes para atacar la evasión del Soat y de la Revisión técnico-mecánica.



Las estadísticas señalan que el 42,6 % de los carros y motos inscritos en el Runt (es decir, 5.767.691 vehículos) no tienen el seguro obligatorio, y que el 44,1% del total no reportó la Revisión (5,9 millones de carros y motos). Es de anotar que de acuerdo con las normas vigentes, los carros de servicio particular con menos de 6 años de antigüedad no tienen que hacer la revisión.

Según el órgano de control, "esta situación implica un alto riesgo de accidentalidad en las vías por vehículos que transitan sin contar con condiciones técnico mecánicas seguras, y genera pasivos contingentes para el Estado al momento de atender a víctimas fatales y heridos por carecer del Soat".



Las autoridades dicen que un alto número de los vehículos que ruedan sin cumplir las normas son motocicletas, que son desde hace una década el medio de transporte más involucrado en accidentes fatales y casos de lesiones graves.



La Contraloría advierte que en el 2017 al menos 8 de cada diez muertos en accidentes eran motociclistas, peatones y ciclistas: pasaron de 4.391 casos en el 2012 a 5.255 en el 2017.



La auditoría alerta también porque solo en uno de cada cinco accidentes con muertos las autoridades establecen con certeza la causa del hecho, si bien se considera que el exceso de velocidad, el irrespeto de las señales de tránsito y el consumo de alcohol son las principales causas de accidentes.



La Contraloría dice también que hay una inconsistencia entre las cifras de lesionados en accidentes (en el 2017, 40.088 casos según las entidades oficiales) y las reportadas por el Soat. El año pasado, quienes reclamaron atención por ese seguro como supuestos lesionados en accidentes de tránsito fueron 650.264 personas, lo que indicaría que el saqueo -reclamos falsos o inflados- al Soat sigue vivo.



ELTIEMPO.COM