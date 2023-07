A pocas horas de que se acabar el plazo para radicar el Presupuesto de la Nación para el 2024, el Ministerio de Hacienda radicó el documento en el Congreso de la República. Son 502,6 billones de pesos los que se gastarán el próximo año.



El Gobierno tiene previsto gastar un 19 por ciento más de lo destinado este año: 422,8 billones de pesos. Los sectores que más recibirán recursos son educación (70,44 billones de pesos), salud (61,48 billones de pesos) y Hacienda (54,47 billones de pesos).



(Lea también: Así se distribuirá en 2024 el Presupuesto General de la Nación)

Nos gastaremos en tapar el hueco de las pensiones lo mismo que nos gastamos en toda la educación pública FACEBOOK

TWITTER

El economista Mario Fernando Cruz destacó que este presupuesto representa un incremento nominal del 19 por ciento en un entorno de bajo crecimiento económico y una alta inflación. La participación en el PIB será cercana al 30 por ciento.



Otro rubro que llama la atención es el de pensiones. En el 2024 el Gobierno destinará 57,4 billones al pago de las mesadas, pero de este total, 25,1 billones de pesos irán a Colpensiones, que es el régimen público de pensiones.



Es decir que para tapar el déficit que tiene Colpensiones se usará el 44 por ciento del total del dinero estipulado para pensiones en el Presupuesto General de la Nación. Además, se destaca que es un 29,5 por ciento más de lo que se destinó en 2023 (19,4 billones de pesos).



"Nos gastaremos en tapar el hueco de las pensiones lo mismo que nos gastamos en toda la educación pública", aseguró Daniel Wills, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos.

11 de cada 100 pesos en el Presupuesto se irán a cubrir un hueco pensional que está desfinanciado FACEBOOK

TWITTER

También manifestó que varios pensionados se beneficiaron de regímenes especiales que ya no existen y a pesar de que hacia adelante el problema financiero no va a crecer, al pensionado y a su cónyuge se les pagará la pensión de por vida. Esto le costará a la Nación 13,9 billones de pesos en el 2024.



Entre tanto, el Fondo del Magisterio que otorga pensiones a algunos maestros también requiere recursos de los impuestos que pagan los colombianos, específicamente 12,1 billones de pesos. Mientras que para las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y la Policía se pondrán 12,4 billones de pesos.



"En conclusión, 11 de cada 100 pesos en el Presupuesto se irán a cubrir un hueco pensional que está desfinanciado. Necesitamos que en la reforma pensional que se discute en el Congreso se tomen decisiones responsables hoy, que no les dejen una cuenta impagable a los jóvenes", señaló Daniel Wills.



Igualmente, destacó que en el 2024 la Nación se gastará en 2,5 millones de pensionados cuatro veces más de todo el gasto destinado para la paz, 14 veces más de lo presupuestado en equidad para la mujer y 43 veces el presupuesto de la Universidad Nacional.



(Lea también: Así busca la Dian recuperar los $ 100 billones que deben los colombianos en impuestos)

¿De dónde saldrá la plata del Presupuesto?

Para financiar todos los gastos incluidos en el Presupuesto General de la Nación de 2024, incluido los 57,4 billones de pesos de Colpensiones, el Gobierno tiene previstas varias fuentes de financiación, principalmente, los impuestos que pagan los colombianos cada año.



Una parte se cubrirá con lo que se recaude gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el 2022 y la lucha contra la evasión que adelanta la Dian. Esto ayudará a sustituir crédito por ingresos corrientes en favor de la sostenibilidad fiscal.



(Lea también: ¿Quiénes le deben 100 billones de pesos en impuestos a la Dian?)

Los ingresos corrientes se estiman en 330,3 billones de pesos (65,7 por ciento del total); como porcentaje del PIB aumentan de 17,8 por ciento en 2023 a 19,5 por ciento en 2024.



También se tienen previstos desembolsos de créditos (internos y externos), que llegarían a 73,7 billones de pesos (14,7 por ciento del total) y representarían el 4,3 por ciento del PIB en 2024.



El monto restante (19,6 por ciento) sería financiado con recursos provenientes de excedentes financieros, principalmente Ecopetrol, Banco de la República y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); al igual que con otros recursos de capital, entre los cuales se encuentran rendimientos financieros, reintegros y recuperación de cartera.