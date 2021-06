China y Colombia: ¿noviazgo o matrimonio?

Son 8,5 millones de vacunas chinas las que han llegado a Colombia y se esperan otros 3 millones, la mitad para el sector privado.



El exministro Carlos Ronderos, presidente de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio, explica cómo ha sido ese proceso y adelanta noticias sobre el metro de Bogotá.

Al principio nadie hablaba de traer vacunas chinas a Colombia. A buena hora abrimos esa posibilidad para las que negociamos de país a país, pero ahora el Gobierno chino le acaba de aprobar su venta al sector privado del país. ¿Cuántas tenemos compradas?

A la fecha han llegado 8,5 millones de vacunas chinas. Hay un contrato adicional por 3 millones que no han podido llegar por problemas logísticos que se están sorteando. Entre las vacunas gestionadas se incluye el millón y medio que administrará el sector privado.

Pero tengo una curiosidad. ¿En China todavía hay covid-19 o ya está erradicado?

En China, el covid-19 está muy controlado. Han vacunado a cerca de mil millones de personas. La vida en Wuhan y en otras provincias donde se inició el virus trascurre normalmente gracias al seguimiento de casos mediante mecanismos de big data y de inteligencia artificial que les permiten hacer un control virtual muy estricto sobre posibles casos con el fin de controlar la expansión del virus.



Subsiste una controversia en el mundo científico sobre el origen del virus. Si fue natural o si se les escapó de un laboratorio en Wuhan, donde lo estaban manipulando; y así lo creen muchos científicos, incluyendo al doctor Fauci, gurú del Gobierno americano…

Se sabe que se originó en Wuhan y lo que algunos han sugerido es que pudo haber sido producto de una manipulación humana en ese laboratorio, pero muchos todavía sostienen que simplemente fue el producto de una contaminación a través de manipulación de animales salvajes que se comercian en los mercados. Pero la investigación y la misión que lideró la Organización Mundial de la Salud todavía no han dado ningún dictamen a ese respecto.(Cómo la teoría de origen del covid en laboratorio pasó a investigación)

Hay una pelea comercial que se inició desde el expresidente Trump con China, muy fuerte, y quisiera saber: ¿a Latinoamérica, y concretamente a Colombia, nos perjudica o beneficia esa pelea?

La verdad es que esperamos que no perjudique. Ha habido presión de los Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en muchos países para limitar inversiones y tecnología chinas, principalmente en telecomunicaciones. Pero los países de América Latina han sabido sortear exitosamente ser parte de esa pelea. Aunque Colombia no ha suscrito el gran acuerdo de la Franja y La Ruta, que es el gran proyecto de inversión extranjera y de cooperación de la República Popular China…

¿Eso es lo de la Ruta de la Seda?

Lo que antes se llamaba la Ruta de la Seda, que era un proyecto de infraestructura siguiendo la antigua ruta de Gengis Khan que se expandió a África y a América Latina. Colombia no ha suscrito esta iniciativa; es uno de los pocos países.

¿En qué consiste?

Es un acuerdo de cooperación y amistad que abre puertas para lograr mayores inversiones y mejores condiciones de comercio. Los chinos fundamentan sus relaciones en la amistad y Colombia, si bien no ha firmado esta iniciativa, sí ha dado un paso importante en establecer una relación de amistad más cercana con China mediante la suscripción de un memorando de cooperación y progreso en el área política, económica y comercial, acordada en la visita del presidente Duque a China, y que está empezando a dar sus frutos.



China es un exportador, o sea, hacen manufacturas, maquila de muchas multinacionales y exportan, exportan, exportan. Nosotros les compramos, pero ¿les vendemos?

Pues mire, China es el segundo socio comercial de Colombia, tanto en exportaciones como en importaciones. Lo que pasa es que Colombia todavía tiene un déficit comercial con China, lo que no les pasa a otros países, que han avanzado en establecer una relación mucho más estrecha con China, como Brasil, Argentina o Chile.

O sea, no hemos estado suficientemente aguerridos en las propuestas comerciales. ¿Y eso a qué se puede adjudicar, a que nos hemos dormido?

Nosotros nos hemos quedado dormidos y a China la veíamos como una amenaza, no como una oportunidad. China exporta primordialmente tecnología, no chancletas ni telas baratas. China ha cambiado mucho su estrategia, que ahora es de importación, y para ello realiza una feria anual de importaciones en Shanghái. La participación de Colombia en este evento ha sido tímida y solo hasta 2020 tuvo participación oficial con ProColombia. Hay grandes oportunidades en varios sectores, como el metalmecánico, moda, agricultura con aguacate, café y flores, entre otros, y, próximamente, en el sector cárnico. Los chinos hoy toman vino chileno y comen carne uruguaya y argentina, lo que evidencia las oportunidades.

China también tiene un problema de imagen porque los productos chinos se asocian con lo más ordinario, con lo más barato. ¿Ellos están conscientes de esa mala imagen de sus productos?

Sí, y, de hecho, hay un programa en China que se llama China 2025, que es una política que pretende lograr los niveles de excelencia en sus productos industriales en un esfuerzo por borrar esa imagen. Y lo estamos viendo con las empresas chinas que están en Colombia, como Lenovo, Huawei; la empresa del metro, los proyectos de energía solar y el ingreso de vehículos eléctricos. Son proyectos tecnológicos. O sea, China no hace presencia aquí propiamente con la gran fábrica de chanclas.

¿Y China también es consciente de esa asociación con el contrabando, que nos ha hecho tanto daño?

Desde la Cámara hemos insistido en que, si bien Colombia no está en condiciones de firmar un tratado de libre comercio con China, sí sería conveniente firmar un tratado de cooperación aduanera. Porque a China no le interesa vender cuatro chancletas de contrabando, le interesa un comercio formal con Colombia, y si hay un acuerdo de cooperación aduanera, los dos países se pueden poner de acuerdo para ayudar a controlar este fenómeno.

Buena sugerencia para la pilísima nueva ministra de Comercio Exterior, Ximena Lombana. Ahora hablemos de la política. China está identificada como amiga de Venezuela, junto con Rusia e Irán. Sabemos que China le ha comprado una cantidad de petróleo, al debe, a Venezuela, y las relaciones comerciales se han interpretado como un apoyo a Maduro…

Mi impresión es que, equivocadamente, los chinos hicieron sus primeras inversiones en América Latina un poco con sesgo ideológico; invertían en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en la Argentina de los Kirchner. Y la verdad, no les fue muy bien. Hubo fracasos con inversiones en minería de hierro en Venezuela y los compromisos de deuda que se hicieron por petróleo tampoco han resultado tan eficientes desde la inversión. China invierte con miras a generar riqueza, tanto en el país que recibe como en su propio país, y no a apostarle a perder por temas ideológicos. Vemos en los últimos diez años un cambio fundamental en las inversiones, como son los casos de viñedos en Chile o agroindustria en Brasil. La inversión china no está hoy atada a un tema ideológico. Es que la política que ha seguido China bajo los lineamientos del Partido Comunista, que cumple 100 años, ha sido, desde Deng Xiaoping, la generación de riqueza con reglas de mercado, y ello les ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza.

Llegamos a un punto importante de esta entrevista, después del crucial de las vacunas: el metro. ¿Después de 40 años que nos llevan amenazando a los bogotanos con el metro, y por lo general se lo han robado, será que esta vez es de verdad? Usted es presidente de la junta directiva de la empresa que construye el metro, ¿qué nos dice al respecto? Además, la alcaldesa anunció que por invertir en la pandemia y en la recuperación económica se van a sacrificar ciertos proyectos que estaban marchando. ¿El metro se puede ver afectado?

El metro es el proyecto de infraestructura más grande de Colombia con una inversión de 5.000 millones de dólares.

Y lo irónico es que va a ser un metrico…

Ni tan metrico. Son 23,96 kilómetros, eso sí en una sola línea, que va desde Bosa hasta la avenida Chile. Lo que he observado desde la junta es la seriedad y el profesionalismo con que se maneja la empresa encargada de la construcción, y eso garantiza su viabilidad.

¿Por parte de los chinos o de los colombianos, o de ambos?

De todos. Tanto de la Empresa Metro de Bogotá, que ha manejado muy profesionalmente el tema, lejos de toda politización, hasta la empresa constructora del metro. La empresa hoy genera más de 200 empleos directos, de los cuales unos 50 son chinos y el resto colombianos. Chinos que trabajan en la parte técnica de transporte con ingenieros colombianos. Hay además empresas subcontratistas colombianas.

¿Cuáles son los retos del metro?

El principal es cumplir los cronogramas y las obligaciones contractuales del concesionario, lo que implica trabajo serio y profesional continuo durante los próximos 20 años.



¿Por qué 20 años?

Porque la compañía Metro Línea 1 no solo tiene la obligación de construir la primera línea, sino también de operarla por concesión durante los siguientes 20 años, de manera que el reto, más allá de la construcción, será la operación de un servicio eficiente para los bogotanos.

¿Cuándo nos vamos a sentar usted y yo en el metro de Bogotá?

Se estima que la primera línea comience pruebas en 2027 y su operación comercial plena, en el segundo trimestre de 2028. Así que dentro de siete años, espero invitarla a montar.

O sea que lo que empezó como un noviazgo con los chinos se puede volver un matrimonio de muchos años…

Es que ahí no termina el interés inversionista de China en Colombia. China está presente con el Regiotram de Occidente, la planta de tratamiento de Tibitoc, la construcción del hospital de Usme, las obras de las vías Mar 1 y Mar 2, que son la conexión de Antioquia con la Costa. Está igualmente el proyecto de minería de oro de Zijin Mining, además de plantas de ensamblaje de vehículos. De manera que China es mucho más hoy para Colombia que sus chancletas a las que se les desprende la suela en la esquina del almacén.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

