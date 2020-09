Comerciantes piden a manifestantes que no destruyan hoy sus locales

Fenalco Bogotá y Cundinamarca hace un llamado a las personas que harán parte de las marchas de hoy 21 de septiembre, a que participen en paz y denuncien a quienes cometan actos vandálicos.



De acuerdo con el gremio, el comercio no está en capacidad de soportar más afectaciones en medio de la pandemia.(Le puede interesar: Así puede reclamar el quinto giro del Ingreso Solidario de septiembre')

La situación para el comercio en la ciudad es cada vez más dramática. A los cierres definitivos de los negocios, que está cerca a los 60.000 locales; a las restricciones de pico y cédula y horario, pues sólo pueden abrir el 70 por ciento del tiempo, se suman los daños y saqueos de las últimas dos semanas que, según datos preliminaries, ha afectado a cerca de un centenar de negocios.



Además, los establecimientos han tenido que cerrar más temprano de lo permitido en zonas de concentración de protestas, lo que hace imposible hablar de reactivación.



El director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, fue enfático en señalar que "desde el gremio exigimos que se respete el derecho a trabajar, más ahora cuando el comercio vive la peor crisis de su historia a causa de la pandemia. No es justo que aparte de no poder abrir todos los días, ahora dañen los comercios. Rechazamos cualquier acto violento y por eso hacemos un llamado a quienes estén en las manifestaciones a respetar los bienes, que permitan la libre movilidad de las personas, y que cumplan con medidas mínimas de bioseguridad, pues el coronavirus sigue presente y es responsabilidad de todos cuidarnos”.



El líder gremial insiste en que los organizadores de las marchas compren un seguro de responsabilidad contractual y que el Distrito lo exija para otorgar el permiso, pues toda actividad que pueda generar un peligro debe tener una garantía de resarcimiento y más ahora cuando la economía no es la adecuada para invertir en arreglo de daños ocasionados por terceros.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS