Innumerables críticas y reacciones ha generado el video en el cual un empresario envía varios mensajes ofensivos y subidos de tono hacia algunos de sus empleados.



(Lea: Indignación por presunto caso de maltrato laboral en Ibagué: presidente Petro habló)

El video en cuestión fue duramente cuestionado. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hecho: "Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador”.



Las groserías y frases humillantes son la comidilla en Ibagué. Se conoció que el caso de abuso laboral ocurrió la oficina Casta Agroindustrial Ganadera. Allí un hombre lanzó una andanada de groserías y frases humillantes hacia los empleados.



“Les voy a decir una cosa y yo no repito, aquí el que manda se llama el señor Gustavo Adolfo Charry Parra, él es que manda y al que le tenga que repetir o aclararle quién manda acá...", se escuchó en la grabación publicada en redes sociales.



El empleador, además, amenazó y señaló a algunos de sus empleados. “Si usted se va a quedar acá, usted sabe cómo es conmigo, porque usted ayer quedó de entregar un trabajo y ¿lo entregó? (...) No sea falso hp... usted y su descendencia", gritó el hombre en el video.

Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral



Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia https://t.co/8jLy00qfaT — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2023

En tanto, una mujer le respondió y le pidió respeto para sus compañeros.

De hecho ya se conoció que el Ministerio del Trabajo pondrá la lupa en la empresa, para investigar lo que ocurrió durante la discusión.



Edwin Palma, viceministro del Trabajo, les pidió a los trabajadores inusitados y agredidos que se acerquen a las oficinas sin perjuicio de que se organicen en un sindicato. “La violencia en el trabajo no la podemos tolerar”, añadió Palma.

Reacciones por caso de abuso laboral



En su mensaje a través de X, Petro también agregó sobre este caso de abuso laboral que “por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia".



De otro lado, Bruce Mac Master, presidente Andi, también rechazó el maltrato que se evidencia en el video de la empresa en Ibagué.



“Son inaceptables las imágenes de maltrato que se han conocido en las últimas horas por parte de alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia. No hay duda de que todos debemos rechazar con fuerza y convicción este hecho”, manifestó.

Son inaceptables las imágenes de maltrato que se han conocido en las últimas horas por parte de alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia. No hay duda de que todos debemos rechazar con fuerza y… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 19, 2023

No obstante, Mac Master pidió que “que no se hagan generalizaciones basadas en esta situación, que no sólo serían injustas, sino generarían una idea equivocada de los miles y miles de emprendedores y empresarios valiosos que tiene Colombia”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS