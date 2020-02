Expresidente de la ANH se defiende de denuncias en su contra

Luego de que fuera declarado insubsistente por el presidente Iván Duque, el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, aseguró que las denuncias presentadas al Ministerio de Minas y Energía, son “una colección de injurias, calumnias y falsedades en mi contra, así como un ataque infame y despiadado contra una destacada profesional que apoya la gestión de la Agencia”.



Morelli señala que las hipótesis y causas que se han ventilado sobre su salida, entre estas las señaladas en denuncias al Ministerio de Minas y Energía, “ponen en evidencia eventuales motivaciones no escritas y, por sobre todo, no probadas, que me obligan a asumir mi defensa judicial, pero que en el entretanto mancillaron mi buen nombre y dignidad”.

El exfuncionario se refiere a una carta que llegó al Ministerio, firmada por Aura Clemencia Mejía Arroyo, la cual, junto a otras denuncias que venían desde meses atrás, fueron puestas en conocimiento de los organismos de control, por parte del Consejo Directivo de la ANH.



(Lea también: La trama que llevó al despido del presidente de la ANH)

Sobre dicha denuncia en particular, Morelli asegura que “de acuerdo con verificaciones adelantadas, la mencionada señora Mejía Arroyo no existe en la Registraduría General del Estado Civil", y agrega que el teléfono que figura en el documento es del de una sede de la Dian en Bucaramanga, mientras que el otro no está en uso y la dirección citada es inexistente.

Invito a quienes se permiten poner en tela de juicio mi integridad, para que sean sesudos en sus análisis y se basen en los hechos y no en calumnias FACEBOOK

TWITTER

Morelli agrega, además, que estas situaciones fueron comunicadas el 13 de febrero al Consejo Directivo de la ANH, y “mientras las instancias apropiadas determinan la naturaleza deleznable y falsa de este o cualquier otro anónimo”, afirmó que cada uno de los actos y contratos celebrados bajo su administración han estado siempre disponibles para la inspección de los organismos de control y que estar seguro su legalidad y moralidad.

“Invito a quienes se permiten poner en tela de juicio mi integridad, para que sean sesudos en sus análisis y se basen en los hechos y no en calumnias originadas en un anónimo tendencioso con intención revanchista”, puntualizó.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO