¿Por qué cae la economía y cómo se puede recuperar? / Opinión de Luis Fernando Mejía

La economía colombiana se contrajo un 0,3 por ciento en el tercer trimestre del año. Exceptuando el 2020, año de la pandemia, el país no había experimentado una contracción económica trimestral en 24 años, cuando la economía sufrió los efectos negativos de la gran crisis de los mercados emergentes a finales del siglo pasado. Lo atípico de este dato amerita un análisis de sus causas y estrategias que permitan reencauzar la economía en la senda del crecimiento.

La primera causa tiene que ver con el insostenible crecimiento económico observado en 2021 (11 por ciento) y 2022 (7 por ciento), el más alto entre las economías medianas y grandes de la región. Las políticas monetaria y fiscal estimularon en exceso la demanda agregada, incumpliendo con su rol fundamental de estabilizar los ciclos económicos. Si el Banco de la República hubiera subido su tasa de intervención antes y a una mayor velocidad y el Gobierno Nacional hubiera reducido más rápidamente su déficit fiscal, estaríamos hablando de un crecimiento anual del 4 por ciento en 2022 y 4 por ciento en 2023, en vez del 7 por ciento que se observó en 2022 y el 1 por ciento que vamos a tener este año. La ‘fiesta’ fue muy buena en 2022, pero ahora estamos sufriendo los efectos del fuerte guayabo.



Una consecuencia inmediata de no haber suavizado el crecimiento de la demanda con la debida oportunidad fue el haber generado presiones excesivas al alza en los precios, lo que originó que, exceptuando Argentina y Venezuela, habituados a altas tasas de inflación producto de sus malos manejos macroeconómicos, Colombia fuera el único país grande de la región que no tuvo un pico en su tasa de inflación en 2022 y, además, el único que mantiene una tasa de inflación de dos dígitos (10,48 por ciento en octubre), cuando el resto de los países tienen inflaciones inferiores al 6 por ciento.



La segunda causa está relacionada con las reformas tributarias aprobadas en 2021 y 2022. Una parte importante de la dinámica de desaceleración económica está asociada a la rápida contracción de la inversión, que cayó un 8 por ciento en el segundo trimestre del año y un 11 por ciento en el tercer trimestre. No hay que olvidar que esas dos reformas aumentaron el costo de uso del capital, al subir la tarifa de renta para las empresas al 35 por ciento, disminuir las exenciones y aumentar los impuestos a los dividendos. Colombia hoy tiene la tasa de impuesto de renta a empresas más alta de América Latina junto con Argentina. No sorprende que el aumento en el costo de uso del capital se traduzca en menores niveles de inversión.



La tercera causa tiene que ver con la incertidumbre, que es una de las principales barreras para la inversión. Esta incertidumbre está relacionada con los eventuales efectos de algunas de las reformas estructurales que ha planteado el Gobierno, especialmente la laboral, que generaría un importante aumento en el costo del empleo formal, afectando la rentabilidad de los planes de inversión. Además, la incertidumbre tiene que ver con anuncios o medidas regulatorias en tres sectores fundamentales para la inversión: la infraestructura, que sufre los efectos de la decisión de no actualizar el valor de los peajes con la inflación; la vivienda, que se ha visto afectada por las altas tasas de interés y por las modificaciones abruptas en los mecanismos de asignación de subsidios; y el sector minero-energético, en donde continúa la indecisión sobre los nuevos contratos de exploración y la conformación de la comisión de regulación, entre otros elementos.



En este difícil contexto, no tiene mucho sentido volver a poner sobre la mesa discusiones que generan aún más incertidumbre y volatilidad como la de explorar cambios a la regla fiscal, especialmente cuando la deuda pública y el déficit fiscal continúan siendo excesivamente altos. La prudencia fiscal es esencial para continuar reduciendo el costo de financiamiento de la Nación, lo que permitiría liberar espacio para aumentos de la inversión pública sin afectar la sostenibilidad fiscal.



El Gobierno debe priorizar estrategias que permitan acelerar el crecimiento económico y retornar rápidamente al crecimiento potencial. En el corto plazo, es fundamental que se envíen señales claras y contundentes de certeza y tranquilidad.

Ajustar las reformas estructurales escuchando las críticas constructivas sería un primer paso en la dirección correcta. Eliminar las incertidumbres sectoriales derivadas de medidas y anuncios por parte del propio Gobierno también sería clave para incentivar el crecimiento de la inversión. Se debe hacer énfasis en la resolución de los cuellos de botella que no han dejado que las obras civiles y la vivienda levanten cabeza. La agenda del Gobierno debe poner en el centro, junto con la equidad y la sostenibilidad, el crecimiento económico, la fuente primordial de generación de empleo y reducción de la pobreza.



En el mediano plazo, el país tendrá que volver a discutir la tributación para las empresas, reconocer su altísimo nivel y pensar en continuar ampliando las bases gravables, pero disminuyendo la tarifa de renta. Colombia no será competitiva ni incentivará la creación de empresas con tasas estatutarias del 35 por ciento. También, el país tendrá que retomar la agenda requerida para aumentar el crecimiento de la productividad, relacionado con el fortalecimiento de las instituciones, las mejoras en la calidad y pertinencia de la educación, el aumento en la inversión en investigación y desarrollo, y la profundización de los mercados financieros y de capitales, así como, en general, de la competencia.



La alerta de una contracción de la actividad productiva en el tercer trimestre del año ratifica que es el momento de abrir espacios de diálogo y consenso, corregir el rumbo en varios frentes e impulsar el crecimiento económico.

LUIS FERNANDO MEJÍA ALZATE

Director de Fedesarrollo

Especial para EL TIEMPO

