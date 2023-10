‘Las finanzas de pequeñas tiendas de barrio no serán afectadas’: director de la Dian

¿Cómo se le puede combatir a un paisa su consumo de arepa antioqueña? ¿O a un obrero de cualquier lugar del país que elimine la gaseosa como parte de su almuerzo? ¿O pedirle a un niño que no compre helados? ¿O a cualquier caminante que se abstenga de deleitarse con un perro caliente?



Lea: Director de la Dian explica cómo se reformará el estatuto de arbitraje



Todos esos hábitos de la cultura alimenticia de los colombianos tropezarán ahora con un nuevo muro. Se llama “el impuesto saludable”.



Puede leer también: Tiendas y panaderías de barrio, asustadas con los impuestos a ultraprocesados

El miércoles próximo entra en vigencia este nuevo gravamen, que se aplicará a productos ultraprocesados o azucarados. Algunos sectores han expresado temor porque podría tener impacto sobre precios y elevar índices de inflación. Las tiendas de barrio no ocultan su alarma, por no decir pánico, ante la expectativa de una brutal caída de sus ventas. El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, descarta efectos inflacionarios y expone soluciones para las tiendas.



“Lo que se espera es que la gente –dice Reyes– baje el consumo de productos ultraprocesados para que no pague el nuevo impuesto”.



En diálogo con este cronista para EL TIEMPO, Reyes explica que “se trata de rebajar la adquisición de productos altamente procesados o azucarados y que son nocivos para la salud. Productos de panadería, pastelería, galletería, chocolates, embutidos, cereales, confituras, mermeladas, purés, hortalizas conservadas, salsas, helados, pasabocas, arepas precocidas, salchichas, chocolate de mesa, Chocoramo, copos de maíz, papas o platanitos fritos, rosquitas, salsa de tomate.

¿Por qué no se pide a la industria dejar de fabricarlos?



En el mediano y largo plazo, las mismas industrias que venden estos alimentos con todos estos aditivos que no son óptimos para la salud también empezarán a cambiar su oferta y se enfocarán hacia cosas más saludables.

¿Esa alza de precios que vendrá por el traslado del impacto al consumidor no estimula la inflación?



El Ministerio de Hacienda calcula un efecto de 0,21 por ciento en la inflación.

Facebook Twitter Linkedin

El Ministerio de Hacienda calcula un efecto de 0,21 por ciento en la inflación. Foto: Sergio Acero Yate

¿Y cómo se le quita a la gente de los estratos 1,2,3, que es la mayoría de nuestra población, la cultura de la arepa y el chocolate?



Eso se tuvo en cuenta. Cuando una tienda vende los productos que serán gravados y tiene ingresos brutos al año de menos de 424 millones de pesos, no es responsable por el impuesto y no deben cobrarlo.

Primero: ¿cómo sabe un cliente cuantos ingresos brutos tuvo la tienda? Segundo: ¿cree que eso sí pasará? Como no hay factura…



Los tenderos venden prácticamente al costo porque están compitiendo con muchos otros, entonces sería difícil que se coordinaran muchos tenderos para cobrar un impuesto que no deben cobrar y conlleva unas sanciones que pueden ser muy fuertes. Y sería casi imposible, difícil, coordinarse.

Le insisto: ¿cómo sabe el comprador que el tendero vendía el año 424 millones?



No tiene manera de saber, pero creo que no es necesario que lo sepa porque las tiendas de barrio son un mercado en el cual hay muchísima competencia. Entonces, si un tendero está cobrando algo por encima de sus verdaderos costos, el comprador no tiene que preguntarle cuántos son sus ingresos al año, simplemente compara precios y se va a donde el precio es más bajo.

Hay mucha inquietud en las tiendas de barrio…



La pequeña tienda de barrio que esté por debajo de ventas de 424 millones de pesos no debe cobrar el impuesto y, por lo tanto, no deberían estar preocupadas.

¿Cómo, dice usted que no lo van a cobrar? Pero si ya lo pagaron al distribuidor mayor o a una de las grandes superficies, y es seguro el traslado de ese mayor costo a los consumidores…



Las finanzas de esos pequeños tenderos no deberían verse afectadas. Un ponqué de una gran marca de alimentos ultraprocesados: ¿Va a pagar ese impuesto al salir de la fábrica? Por supuesto. Pero, por ejemplo, si es una panadería o tienda de barrio chiquita que hace sus propios ponqués, no va a pagar el impuesto.

¿Cómo hace usted para que la gente entienda en Colombia que no debe consumir ni chocolates, ni gaseosas, ni arepas, que son elementos básicos de la alimentación diaria de buena parte del pueblo colombiano?



Lo que se busca es que el consumo sea menor. Es algo así como, guardadas las proporciones, el exceso de alcohol. Todos saben que es nocivo para la salud. ¿Eso quiere decir que nunca se va a tomar ni una champaña en un aniversario? Pues no, lo que estamos buscando es un punto de equilibrio para no afectar la salud.

Usted declaró que es un tributo monofásico que se aplica una única vez. ¿Esto quiere decir que los tenderos no serían responsables de cobrar directamente el impuesto?

Así es. Una de las cosas que hay que entender es esta: si el tendero compra el producto en la fábrica, paga ese impuesto. No se va a cobrar cuatro veces a medida que pasa la cadena de suministro y venta, se cobra una sola vez.

Facebook Twitter Linkedin

Se trata de un impuesto monofásico. Foto: Sergio Acero Yate

Esa es, digamos, la filosofía o el espíritu de la medida. Pero en la práctica va a venir el recargo del tendero. El nuevo impuesto a productos ultraprocesados será trasladado al consumidor…



Eso no solo es cierto, sino que, precisamente, ese es el espíritu de la medida. Rebajar el consumo de esos productos porque si no, entonces ¿de qué efecto saludable estaríamos hablando? Claro que se traslada al consumidor. Pero una aclaración importante: no se trata de una cadena de impuesto. No se puede cobrar al momento de salir de la fábrica y luego otro 10 por ciento al vendérselo el distribuidor y otro 10 por ciento al vendérselo al tendero y otro 10 por ciento del tendero al consumidor. Eso sería subir cuatro veces el precio del producto. Por eso, insisto, es una sola vez.

Pero los tenderos ya han dicho que van a sufrir un impacto por el mayor precio para abastecer su negocio. Tendrán que trasladarlo al consumidor…



Lo que muestran todos los estudios es que el consumidor va a pagar más, se le va a trasladar el mayor costo. El impuesto se creó para que tuviera ese efecto.

Lo que queda claro es que los tenderos de barrio trasladarán el impuesto. ¿Cuántas tiendas hay en Colombia?



Por lo menos 500.000 tiendas.

Hay mucha preocupación ciudadana por el aumento de precios en las tiendas…



Sí. Pero los compradores deben tomar decisiones distintas con respecto a qué productos consumen. Una manera de no pagar el impuesto es consumir otros que sean más saludables. Ese es el objetivo de la medida.

¿Con qué reemplaza la arepa antioqueña que queda gravada?



Es irremplazable en sentido estricto. Se consumen miles de arepas al día, pero precisamente entra por un lado la posibilidad de que la misma industria se adapte a estas nuevas necesidades de los consumidores, innovando, ofreciendo productos más saludables.

¿Cuántas personas viven de vender perros calientes en la calle? Significa en muchos casos su único ingreso y las salchichas también son gravadas.



La reforma tributaria no incluía el impuesto a las bebidas azucaradas ni el impuesto a los ultraprocesados, entró durante el debate en el Congreso.

Otro tema: El mayor problema que tiene hoy Colombia en materia económica es la inflación. La Corte Constitucional ha dicho que “al fijar el salario mínimo (…) se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina”, es decir, el aumento de salarios tendrá que ser muy cercano al 10 por ciento...



Es muy importante que el salario mínimo siga reflejando ese aumento en el costo de vida. Creo que es algo en lo que tiene toda la razón la Corte Constitucional. Este fenómeno inflacionario no solo lo enfrenta Colombia, sino todo el mundo. Si bien sería bueno tener una inflación más baja, realmente no estamos en una situación preocupante. La contribución de esto, de esta medida de los impuestos saludables, es muy baja, solo 0,21 por ciento.

¿Pero no hay el riesgo de una cadena de alzas?



No. Un aumento encima de otro, encima de otro, encima de otro, no. El aumento en el costo de los ultraprocesados es un 10 por ciento sobre el valor de la producción inicial y ahí se queda. Ese es el alza que pagará el consumidor. La medida está pensada para que los precios de los alimentos ultraprocesados sean más altos.

¿Usted sí cree que la gente va a bajar el consumo de ultraprocesados?



Sobre eso hay un debate académico grande. Podría pasar que no cambie el consumo, así le cobren más por un producto que realmente le gusta. No obstante, la evidencia internacional sí sugiere que con estos pequeños aumentos en el precio, la gente reduce su consumo de estos ultraprocesados. Hay países que ya han experimentado con esto y redujeron el consumo de alimentos no saludables.

EL TIEMPO del viernes pasado dice que las tiendas de barrio, la mayoría en estratos uno, dos y tres, están asustadas con la entrada en vigor el primero de noviembre del impuesto a las bebidas y a los alimentos ultraprocesados. ¿Tienen razón en eso?



Es natural que los tenderos se pregunten qué impacto va a tener sobre ellos y sobre sus consumidores este aumento en el costo de ciertos alimentos ultraprocesados. La realidad es que el mercado va a seguir siendo bastante robusto. Es importante que recuerden que no son directamente responsables del impuesto por los productos artesanales que ellos produzcan.

¿Qué porcentaje de las ventas de una tienda es de esos productos?



Un tercio de las ventas son de esos productos. Seguramente habrá disminución en el consumo de ese grupo de productos, pero también pueden ver un aumento en las ventas de otros productos saludables que también comercialicen.

¿Por ejemplo: qué reemplaza a la gaseosa?



Un jugo de fruta fresca preparado en la misma tienda. O también una gaseosa sin azúcar que no está gravada. Ningún producto dietético está gravado.

Cambiando de tema, la Dian acaba de terminar la temporada de declaración de renta para las personas naturales…



Sí, y vimos que se sobrepasaron las expectativas que incluso habíamos manifestado públicamente con relación al número de declarantes y el monto del recaudo. Inicialmente habíamos proyectado 4,8 millones de declarantes y subimos a 5,5 millones de declarantes.

¿Y el recaudo logrado?



Nosotros habíamos proyectado un recaudo de 16 billones de pesos y el recaudo de personas naturales fue de 19,7 billones de pesos.

¿Y cuál es la razón de ese aumento?



Consideramos que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, un mayor cumplimiento por parte de los declarantes. Y por otro, poder reflejar una mejoría en la situación económica de ese grupo de personas que declara renta.

¿Y cómo andamos de evasión?



El monto de evasión en este momento supera los 100 billones de pesos al año.

¿Y cuáles son los sectores que evaden hoy?



Esa evasión se divide más o menos en partes iguales. En IVA, impuesto de renta de personas naturales y personas jurídicas.

¿Cuántos contribuyentes hay en Colombia?



Cerca de 6 millones de contribuyentes, de los cuales 500.000 son personas jurídicas, incluidos los grandes contribuyentes, y 5,5 millones de personas naturales. Pero si usted analiza, todos somos contribuyentes de una u otra manera. El ciudadano que no devenga pero que va a un supermercado a comprar algo paga impuestos a través del IVA. Si los montos de evasión superan unos umbrales, puede haber incluso privación de la libertad.

Y eso fue una medida que se aprobó en la reforma tributaria, pero no se hace…



Así es. La insistencia de parte de ciertos miembros del Congreso fue que no hubiera cárcel la primera vez que se coge a la persona, sino hasta la tercera. Nosotros habríamos preferido que fuera de una vez.

¿Qué tan alta es la evasión del IVA?



Estimamos que es una tercera parte de la evasión de 100 billones de pesos.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO