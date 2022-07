Luis Carlos Reyes, el director designado de la Dian, dijo que no se propondría la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas y los planes de celulares, como anteriormente lo habían mencionado las ministras designadas de Salud y de Cultura.



(Lea también: ‘Cárcel efectiva para grandes evasores’: anuncia nuevo jefe de Dian).

"La medida de los celulares era una sugerencia que se estaba discutiendo en un momento que se pensaba que era mucho más privado, pero no es una medida que estamos contemplando", señaló Reyes a los medios de comunicación.

A la persona de clase trabajadora no debería cobrársele un peso más en impuestos FACEBOOK

TWITTER

El director designado de la Dian explicó que no se tocarán "las finanzas del colombiano de a pie" y que, por el contrario, se discutirán "todas las posibilidades que estén sobre la mesa, siempre teniendo en cuenta que a la persona de clase trabajadora no debería cobrársele un peso más en impuestos".



Con respecto al impuesto a las bebidas azucaradas, el cual fue nombrado por la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, Reyes aseguró que si esta medida "toca el bolsillo del colombiano de a pie" no se propondría.



En ese orden de ideas, afirmó que lo que se busca con la nueva reforma tributaria es proteger las finanzas de la clase media y la clase baja.



(Además: Las razones de fondo para que Juan Daniel Oviedo no siga en el Dane).

Las propuestas de Minsalud y Mincultura

En días anteriores, la ministra designada de Cultura del próximo gobierno, Patricia Ariza, había propuesto un impuesto del 4 % a planes de celular de más de 38.000 pesos.



“La telefonía produce un capital impresionante. Un apoyo de la telefonía a la cultura me parece que es importante. No solo de la telefonía, ojalá fuera de todas las instituciones porque la cultura es trasversal al todo”, dijo Ariza a los medios de comunicación.



Sin embargo, tras algunas reacciones a su propuesta, la próxima ministra emitió un comunicado en el que aseguró que "el Impuesto Nacional al Consumo de Telefonía Móvil (INC) entró en vigor en 2016. No fue mi idea, como algunos esgrimen ahora, pero fue una muy buena idea, porque, gracias a ese impuesto, hoy la cultura, el patrimonio y el deporte colombiano tienen una fuente de ingresos cierta y necesaria".



(Le recomendamos: Oviedo no seguirá en Dane: 'Veo posiciones distintas en temas que lidero').

La telefonía produce un capital impresionante. Un apoyo de la telefonía a la cultura me parece que es importante FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, mencionó que se propondría en el Congreso un impuesto a las bebidas azucaradas, con lo cual no sólo se busca mejorar las condiciones de salud de muchos colombianos sino que sea una fuente de recaudos.



La idea fue apoyada por Ricardo Bonilla, quien es uno de los asesores del presidente electo Gustavo Petro en los temas tributarios. Bonilla señaló se busca que ese tributo haga parte de lo que se denominan los impuestos territoriales.



Explicó que dicho impuesto tiene una destinación específica, que es para los departamentos, pero aclaró que se trata de un impuesto disuasivo porque el objetivo es que, si bien al inicio se recaudaría más dinero, al final se desincentivaría el consumo de las bebidas azucaradas.

ELTIEMPO.COM