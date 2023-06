La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, ha designado a Luis Alberto Higuera como el nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Higuera, un abogado oriundo de Boyacá, cuenta con una sólida formación en Derecho Administrativo y ha desempeñado varios cargos relevantes en el ámbito agrario.



Con una especialización y maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá, Higuera ha ocupado cargos como subdirector técnico de la Agencia Nacional de Tierras, vicerrector de la Universidad Pedagógica y contralor delegado del agro. Además, ha trabajado estrechamente con la ministra en el equipo de empalme y en la redacción del programa agropecuario del Gobierno Petro.



¡La Agencia de Desarrollo Rural da la bienvenida a su nuevo presidente Luis Alberto Higuera Malaver! Abogado boyacense al servicio de la ruralidad; de campesinos y campesinas; niños, jóvenes y mujeres rurales; comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. pic.twitter.com/8RIuhm8wTk — Agencia de Desarrollo Rural 🇨🇴 (@ADR_Colombia) June 16, 2023

Su tarea dentro de la ADR será alinearla con la reforma agraria e implementar un énfasis territorial que trabaje para el campo. Lo que se quiere, es que la entidad se dedique a comercializar, conectarse con productores y promover la industria del agro, explicó Mojica.



Por su parte, Higuera expresó su compromiso con los campesinos y enfatizó en la importancia de la ejecución y obtención de resultados tangibles para el beneficio del sector.



"No nos enredemos con burocracias y no compliquemos a los campesinos con procesos. Yo tengo la fuerza y el amor que me sobra por el campesinado y estoy dispuesto a jugármela toda por este país para que construyamos una nueva agencia enfocada en la ejecución y lograr que resultados reales lleguen al campesinado”, manifestó.

El Pdte. de la @ADR_Colombia, Luis Alberto Higuera,sostuvo el 1er encuentro con el equipo, donde invitó a trabajar hasta el último aliento para cumplir con la implementación del acuerdo de paz y el Plan Nacional de Desarrollo para hacer de 🇨🇴 una potencia mundial agroalimentaria. pic.twitter.com/s1ypdBA7xl — Agencia de Desarrollo Rural 🇨🇴 (@ADR_Colombia) June 17, 2023

Para finalizar, la ministra Mojica enfatizó el compromiso del gobierno en trabajar por el campesinado y lograr una construcción de paz desde el territorio y también señaló que uno de los principales retos que enfrenta la ADR es la ejecución presupuestaria de la entidad, la cual ha sido descuidada en años anteriores.

