Buscan liberar US$ 500 millones de inversión petrolera atrapada

En intento de subir la búsqueda de nuevos recursos de petróleo y gas, de forma complementaria al proceso de asignación permanente de áreas, cuya segunda subasta de 59 bloques se hará el 26 de noviembre, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), alista un ajuste a las reglas del sector.

Se trata, según confirmó el presidente de la entidad, Luis Miguel Morelli, en el cierre de la 2.ª Cumbre de Petróleo y Gas, de un nuevo proyecto de acuerdo que será sometido a consideración del consejo directivo, bajo el cual se adoptarán cambios que permitirán destrabar alrededor de 500 millones de dólares de inversión exploratoria que no ha podido ejecutarse por restricciones ambientales, sociales, de seguridad y, en algunos casos, de prospectividad geológica.



La situación abarca a unas 20 empresas de exploración y producción, entre ellas Ecopetrol, que es la que más tierra asignada tiene y compromisos, pero los cuales no ha logrado cumplir por dichas causas.



Y agregó que si se le da vía libre a la iniciativa, no será necesario que el bloque o los bloques destino de la inversión destrabada sean adyacentes o cercanos al que presenta la dificultad, sino que puede estar en otra cuenca petrolera.



“Lo importante es rescatar esta inversión que está atrapada en las restricciones y que se destine a exploración”, señaló. Incluso, en campos de producción hay nuevos objetivos de exploración que no se han acometido, porque las firmas prefieren desarrollar el campo.



Eso sí, la condición principal será que la totalidad del dinero liberado vaya a proyectos de sísmica y perforación de pozos exploratorios, quedando prohibida la liberación de dinero para desarrollar campos ya comerciales.



Por ejemplo, si una empresa tiene un compromiso de 20 millones de dólares en un bloque y hay una dificultad, podrá renunciar al mismo y la ANH le entrega otra área si no tiene más bloques, o destinar el dinero a bloques que ya posee y en los que vea mejor prospectividad.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, destacó que uno de los principales cinco desafíos es tener tiempos razonables para los trámites, ya que desde la firma de un contrato hasta la comercialización del hidrocarburo pueden pasar de seis a siete años, y el 83 por ciento de ese tiempo lo ocupan los trámites.

Se concreta movida empresarial por US$ 312 millones

La petrolera Geopark concretó la compra de Amerisur Resources, en un acuerdo por 242 millones de libras esterlinas, unos 312 millones de dólares.



Tras la operación, Geopark incorporará a su portafolio 12 bloques (solo uno no es operado por Amerisur) y el oleoducto binacional de 17 kilómetros, a través del cual se conecta a la infraestructura de Ecuador para exportar sus crudos.

