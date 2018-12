Los perfiles más buscados en el mercado laboral para 2019

Talento especializado que no solo entienda el contexto nacional sino también el internacional y se esté actualizando constantemente, es el prototipo de personal que buscan los sectores económicos que más moverán el mercado laboral el próximo año.

El potencial para la creación de empleo en el país estará en los sectores tecnológico, energético y en la agroindustria, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Hays.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó un crecimiento económico nacional de 3,6 por ciento para el 2019, lo que ofrece una oportunidad en generación de empleo, luego de la creciente desocupación que hubo en los últimos dos años.

La reactivación del sector del petróleo y el gas, el crecimiento de la agroindustria, así como el desarrollo del comercio electrónico en el país, abren la puerta para la llegada de empresas y la disponibilidad de nuevas vacantes.

Petróleo y gas

La recuperación de este sector hace que esté abierto a la contratación de personas del nivel más calificado. Según afirma Carlos Mediedo, vocero de Hays, “allí requieren ingenieros comerciales, gerentes de negocios y gerentes técnicos”, esto dado que el renglón busca perfiles que se adapten a los desafíos que vienen. “Es un sector que requiere al mejor talento del país para manejar de manera adecuada la inconsistencia de la industria”, agrega el vocero de la firma.



Una de las razones para que se espere un buen número de contrataciones en esta industria es la apuesta por su reactivación, ya que entre el 2014 y el 2016 sufrió golpes como una baja en el precio del crudo que tuvo como consecuencia la disminución en los salarios de los profesionales del sector, quienes, en muchos casos, migraron hacia otras áreas.



El reto de las industrias del petróleo y el gas es atraer el talento a través de una adaptación en términos de salarios en cada cargo.

Agroindustria

Mediedo señala que para este renglón de la economía “se buscan posiciones técnicas y de cultivo en las que cada vez más se exige un componente de investigación y de mejoras en la competitividad en el mercado”.



Y para cumplir con estos desafíos, uno de los requerimientos es que los aspirantes a trabajar en esta industria tengan conocimiento sobre las normativas agro tanto nacionales como internacionales para posicionar el país en el mercado global con el fin de atraer nuevos mercados y consumidores.



Además se busca el desarrollo de talento y de certificaciones especializadas en torno al big data, debido a que se está invirtiendo en las áreas de tecnología dentro de la agroindustria.

Tecnología y telecomunicaciones

La industria tecnológica, que crece a grandes pasos, requiere de talento especializado con conocimiento operativo y técnico, y que cumpla con funciones estratégicas en torno a la automatización.



En este sentido buscan desarrolladores, ingenieros de soporte bilingües, científicos de datos, big data y ciberseguridad, así como expertos antifraudes. “El cargo que obtuvo mayor importancia este año fue el de director de tecnología ya que se transformó en un estratega más”, destaca el vocero de Hays consultado por EL TIEMPO.

Comercio electrónico y ‘Fintech’

El denominado e-commerce y las tecnologías para la industria financiera están teniendo una rápida evolución en Colombia y esperan que el Gobierno cree una regulación para estos sectores en el 2019. Entre los perfiles más buscados se encuentran el de key account managers (KAM) especializado en tecnología, y personal de mercadeo con un componente tecnológico y técnico que tenga experiencia en determinada categoría.



La formalización de los servicios electrónicos ha hecho que se transformen las características del personal que están necesitando, pues ya no requieren solamente de personas con un conocimiento alto en tecnología sino de quienes tengan también la capacidad para entender que el enfoque del negocio va camino a ser totalmente digital. El reto para los que se vinculen es fortalecer la confianza de los consumidores en el mundo digital.



El 2019 marca un punto de partida para nuevos empleos en diferentes sectores y exige cada vez más que las personas se pongan ‘a tono’ con los planes globales de las diferentes industrias. El manejo de otro idioma es uno de los factores diferenciales en medio del número de perfiles que se manejarán para emplear el próximo año en estas industrias que le apuestan a la creación de nuevos trabajos para competir.

Leve aumento de expectativa de contratar más trabajadores

El mercado laboral en Colombia estará presto para incorporar personal durante el primer trimestre del 2019. Esto es lo que revela una encuesta sobre expectativas de empleo para los primeros tres meses del año entrante realizada por ManpowerGroup, en la que se destaca que el 13 por ciento de los empleadores prevé un aumento en las nóminas, cifra que es 2 por ciento mayor a la que se presentó en el periodo enero-marzo del 2018.



Un 6 por ciento de las cabezas de las empresas son menos optimistas y pronostican una disminución en el número de empleados y la gran mayoría, 80 por ciento, cree que no habrá cambios en la conformación de las empresas para comenzar el año. En general, las compañías esperan que el número de empleados aumente el próximo trimestre.



En las grandes empresas, el 34 por ciento prevé un incremento de personal, el 3 por ciento una disminución, un 61 por ciento no planea cambios y un 2 por ciento no se decanta por ninguna de las posturas anteriores. Estas cifras dan una expectativa neta de empleo de 31 por ciento, que, ajustada por estacionalidad, sería de 34 por ciento.



Las expectativas vistas de acuerdo a cada ciudad son irregulares, pues mientras en algunas zonas del país se auguran aumentos, en otras se muestran tendencias hacia la disminución de las vacantes para el primer trimestre. Por ejemplo, en los casos de Bogotá, Barranquilla y Medellín, la empleabilidad aumentaría en 4, 3 y 1 por ciento, respectivamente, en comparación con enero, febrero y marzo del 2018.



Pero el caso es distinto en Bucaramanga, donde existe una reducción de 6 por ciento debido a que, mientras la expectativa para este año era de 22 por ciento, para el próximo es de 16 por ciento. Lo mismo pasa en Ibagué, ciudad en la que la expectativa de empleo es un 5 por ciento menos optimista para el trimestre que viene. En Cali la situación sigue siendo igual y el panorama de empleo para el arranque del 2019 es de 7 por ciento al igual que lo fue este año.



Si el tema de la empleabilidad se revisa a gran escala, tres de las cinco regiones en el país muestran cifras que reflejan lo que podrían ser las zonas fuertes de la contratación en 2019. El mercado laboral con mayor fuerza está en el Caribe, que tiene una expectativa neta de empleo de 14 por ciento; seguida de cerca por el Pacífico y la zona Andina, con expectativas de 13 por ciento y 11 por ciento, respectivamente.



En la Orinoquía la expectativa se mantiene en 8 por ciento y en la Amazonía prevén una disminución de las nóminas con una expectativa de -3 por ciento.

Más empleo por cuenta propia

Mientras entre septiembre y noviembre los trabajos por cuenta propia aumentaban en 387.000, se perdían 157.000 puestos de empleados y obreros particulares, y 34.000 del Gobierno.



De esta manera, el trabajo por cuenta propia sigue siendo el principal generador de empleo en el país, de acuerdo con las cifras presentadas ayer por el Dane.



La entidad oficial informó ayer que el desempleo aumentó en noviembre a 8,8 por ciento, frente a 8,4 por ciento registrado en el mismo mes del año pasado.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dijo en rueda de prensa que 412.000 personas salieron del mercado laboral en comparación con noviembre del 2017 y agregó que 845.000 ingresaron a la categoría de inactividad, “un dato que no se había visto desde noviembre del 2008”. Los inactivos son personas en edad de trabajar pero que no buscan trabajo.



Oviedo destacó el crecimiento de la ocupación en industria, transporte y construcción. En cambio, hubo retrocesos en el agro y comercio.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS