Existe una propuesta de revaluar la fórmula del Acpm para que los costos del combustible sean más económicos y evitar el alza en los precios a corto plazo, no obstante Fedebiocombistibles a anunciado que de hacerlo se podría presenciar riesgos ambientales.



El ministerio de Transporte será el encargado de tomar la decisión de bajar el volumen de biodiésel del combustible, ya que este es uno de los elementos más costosos en la actualidad, no obstante esto podría ir en contra de lo que el país busca en materia medioambiental, según la entidad en mención.

De acuerdo con la Federación, “el biodiésel es un energético líquido renovable que apoya la transición energética justa, proveniente de la cadena agroindustria nacional del aceite de palma.



Así mismo, la entidad recuerda que el biodiésel ayuda considerablemente al ambiente, ya que "reduce las emisiones de gases efecto invernadero, mejora la calidad del aire, el desempeño y la vida útil de los motores, genera empleos formales en áreas rurales, y garantiza la seguridad y soberanía energética del país".



(Le puede interesar: Exportaciones de Colombia completan 7 meses a la baja; en junio cayeron otro 27,5 %)



El reducir las mezclas de biocombustible que hoy en día está en el 10%, implicaría el aumento del consumo de diésel fósil, lo que generaría un retroceso para Colombia en materia de transición hacia la utilización de energía limpias.

El país también podría dejar de recibir los beneficios por la reducción de emisiones de biodiésel por su contenido renovable, lo que tendría un aumento de las emisiones de CO2 en dos millones de toneladas al año, lo que equivale al tener 800.000 vehículos más en el parque automotor, según Portafolio.



De igual forma, traería otros inconvenientes como mayores restricciones vehiculares al transporte de carga, más gastos en el mantenimiento de estos vehículos y el riesgo para varios cultivadores de palma de perder el empleo, puesto que el aceite de palma es un lubricante y los precios de este podrían bajar.



(Lea más: Mintransporte aseguró que precio del ACPM no subirá este año sino en enero de 2024)



Aparte de los riesgos que esto implica, no se puede garantizar que los precios en los combustibles bajen, ya que Ecopetrol menciona que tendría que importar 17 millones de galones adicionales de diésel, “equivalentes a pagar cerca de US$700 millones, lo que traería una presión al alza en la tasa de cambio y con ello un aumento en la inflación”, registra el gremio.



“Cada galón de este biocombustible producido por la agroindustria colombiana es un galón que no se importa, es decir, que no se subsidia de combustible fósil, y son dólares que se quedan en el país”, explican.



De aceptarse esta propuesta también se desincentivaría la producción de combustibles sostenibles en sectores como el de la aviación y marítimos, dado que la base para biocombustibles más avanzados es la industria del biodiésel.

Biocombustibles, acelerando la transición energética del país

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Chevron invertirá US$ 5,5 millones para suministro de combustible en San Andrés

Paso al consumo eléctrico renovable espera contar con buena ‘energía’

Ventajas y desventajas del uso de grasa animal para producir combustibles ecológicos