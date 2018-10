Obras sostenibles: el reto para las edificaciones de hoy

Estudios del U. S. Green Building Council, organización que promueve la construcción y operación sostenible de las edificaciones, sugieren que las obras de infraestructura y la operación de los edificios aportan al ambiente hasta el 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen cerca del 70 por ciento del total de la energía eléctrica que se produce en el mundo.

Esto ocurre porque, en su desarrollo y montaje, las construcciones consumen grandes cantidades de recursos naturales, como madera, minerales (hierro, aluminio, cobre, entre otros), agua y combustibles fósiles.



A su vez, generan erosión, deforestación y alteraciones de los ecosistemas y el suelo, según la zona donde se emplacen, y, una vez finalizada la obra, continúan consumiendo agua y energía para su operación y mantenimiento. Además, al final de su vida útil, cuando son demolidas, originan una gran cantidad de residuos en forma de escombros.



Si a esto se le suma que la urbanización mundial va en aumento y se prevé que el 68 por ciento de la población vivirá en zonas urbanas en el 2050, el panorama no es muy alentador: para esa fecha, según el informe ‘Una visión global’, del World Sustainable Building 2014, tan solo el sector constructor estaría generando todas las emisiones globales permitidas para no incrementar la temperatura del planeta en más de 2 grados centígrados, como se estableció en los Acuerdos de París.



El documento añade que, para evitar el “colapso climático”, el sector debe lograr reducir sus emisiones en un 77 % para el 2050.



Así las cosas, organizaciones como el Consejo Mundial de Construcción Verde, ONU-Hábitat y la International Initiative for a Sustainable Built Environment han empezado a demandar una profunda transformación del sector de la edificación, de tal manera que se logre reducir su huella ecológica.

“La industria de la construcción tiene un rol trascendental a la hora de combatir los efectos del cambio climático y preservar el planeta. Dados los Acuerdos de París, se hace necesario rescatar la importancia de la construcción sostenible como una oportunidad de mejora de los procesos, como un garante de la calidad de las obras y como un factor diferenciador en el que las acciones orientadas al uso racional de los recursos son primordiales en las edificaciones”, señala Cristina Gamboa, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS).

Para lograrlo existen parámetros internacionales que deberían cumplir las construcciones sostenibles, con el fin de mitigar el impacto negativo que producen. ¿Cuáles son y cómo reconocer los edificios verdes en su ciudad? Estas son sus características.

Construverde, en Bogotá

Los próximos 3 y 4 de octubre, Bogotá será sede del foro internacional de diseño y construcción sostenible Construverde, que se llevará a cabo en el Cubo de Colsubsidio (carrera 30 n.° 52-77).



El evento, cuya organización está a cargo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), contará con conferencistas destacados a nivel mundial como Mahesh Ramanujam, CEO de U. S. Green Building Council, y Rick Fredizzi, presidente y director ejecutivo de USGBC.



La agenda contempla diversos foros, salas temáticas y talleres, desde las 8 a. m. hasta las 5:30 p. m., que abordarán asuntos como el ecourbanismo, la sostenibilidad integral en las edificaciones y la innovación en la eficiencia energética. Además, se presentarán las tendencias de vanguardia que permiten materializar proyectos inmobiliarios de alto desempeño ambiental.



