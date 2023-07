Aunque la renuncia de Irene Vélez a su cargo como ministra de Minas y Energía se produjo en circunstancias poco favorables esta semana, en los 11 meses que permaneció en esa cartera adelantó una labor que algunos voceros del sector le reconocen.



Pero al margen de la salida de Vélez y de sus logros, hay quienes consideran que uno los retos más importantes que tiene el Gobierno en este frente es recuperar la institucionalidad, pues es claro que en este momento no hay ministro, hay cuatro comisionados de la Creg que están en encargo, situación que amerita una pronta solución.



Alejandro Lucio, presidente de la Asociación de Energías Renovables Colombia (Ser Colombia), considera que la institucionalidad está en encargo y es una situación muy delicada que requiere pronta solución, más aún cuando el país está ad portas de un Niño, del que no se sabe cuál será su impacto, con problemas en materia de infraestructura de redes que garanticen el abastecimiento de energía en algunas regiones del país y unas reformas pendientes asociadas al tema de transición energética.



“Ha pasado un año, pero igual no ha pasado nada de fondo. Estamos con una institucionalidad a la deriva, más allá de pretender personalizar la salida de la ministra”, dice el directivo.



Al dimitir de su cargo, Vélez Torres presentó un balance con 35 logros, entre los que se destaca la aprobación de 429.052 millones de pesos para ampliación y mejoramiento de cobertura eléctrica para beneficiar 41.625 usuarios en diversas regiones apartadas del país, la estructuración de la estrategia 6G para incorporar 6.000 megavatios de energía renovable al sistema energético nacional, aprobación de recursos de regalías por 29,9 billones de pesos y los avances en la reglamentación para que en agosto de 2023 se inicie el primer proceso competitivo de energía eólica costa afuera en Colombia.

Expertos piden actualizar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (Piec), que es insumo esencial de los planes de expansión de cobertura de los operadores de red. Foto: Enel Colombia

Pero al margen de los logros y desaciertos de la exfuncionaria, seis gremios del sector energético le piden al Gobierno tomar medidas urgentes para que “se mantengan y mejoren los niveles de cobertura, continuidad, confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica”.



E insisten en la necesidad de actualizar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (Piec), que en su opinión ya no refleja la realidad del país y el cual es insumo esencial de los planes de expansión de cobertura de los operadores de red.



Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB), hizo un reconocimiento a su labor y dijo: “Seguiremos respaldando su transparencia, honestidad, buena fe, humanidad y generosa dedicación a escuchar y buscar lo mejor para las partes”.

Hay quienes consideran que para ser una persona que no conocía del sector y que el sector no la conocía, lo dio todo y lo intento hacer de la mejor manera.



“Este sector, en especial el de energía, tiene algo de orgullo (en el buen sentido) y quizás se sintieron ofendidos por el simple hecho de que (la ministra)fuera filósofa y pensaron que no iba a estar a la altura”, dijo una fuente que pidió mantener su nombre en reserva.



Quizás algo que la crítica no le perdonó a la exministra Vélez fue el anuncio hecho en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), en el sentido de que en Colombia no se entregarían nuevos contratos para la exploración y producción de petróleo y gas natural, declaración basada en un estudio con problemas técnicos, económicos y metodológicos, el cual generó enorme polémica en su momento y la renuncia de su viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien nunca estuvo de acuerdo con este.