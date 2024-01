Los retos de una economía que crecería por debajo del promedio de América Latina

Si hay una frase que se repite por esta época –y especialmente en la noche de hoy– es aquella de “año nuevo, vida nueva”. Incluso quienes no quieran expresar ese deseo seguramente escucharán en las emisoras de radio, al filo de la medianoche, la conocida versión de la Billo’s Caracas Boys, la orquesta de música tropical que popularizó la canción del argentino Alberto Castillo.



Pero una cosa es el anhelo y otra la realidad, al menos en lo que se refiere a la economía nacional. Tal como lo han expresado múltiples analistas, las cosas en 2024 apuntan a parecerse bastante a las del calendario que termina, al menos en lo que atañe al crecimiento esperado.



Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) viene de dar a conocer sus proyecciones. Según el organismo adscrito a las Naciones Unidas, la expansión del producto interno bruto de Colombia habría llegado apenas al 0,9 por ciento en 2023 y se ubicaría en 1,5 por ciento en el ejercicio que viene.



En ambos casos ese desempeño sería inferior al promedio regional, algo que iría en contravía de lo sucedido en lo que va del presente siglo cuando el país superó a sus pares en esta parte del mundo. Por tal razón se insiste en que, más allá de eventuales diferencias de décimas de punto porcentual, hay una desaceleración prolongada en marcha, que seguirá en el futuro cercano.



Adicionalmente, aparecen otros riesgos en el horizonte que amenazan con hacer todo más desafiante. La lista de preocupaciones la encabeza el manejo de las finanzas del Gobierno central, ante la probabilidad de que vengan mayores presiones de gasto público, justo cuando parte de los ingresos presupuestados por el fisco están en veremos. También hay que mencionar un aumento eventual en los números del desempleo, debido a la pérdida de vigor de la actividad productiva.



Existen temas adicionales que causan ansiedad. Estos van desde un fenómeno de El Niño que sea más fuerte y extenso de lo que pronostica el Ideam, hasta una mayor agitación social, junto con un clima de seguridad que haga más complejo operar en el territorio.



No obstante, sin necesidad de entrar en especulaciones extremas es importante señalar que la cuesta que arranca en enero no se ve fácil de remontar. Hay una inercia inquietante que solo podría revertirse con la mezcla adecuada de buenas políticas y creación de confianza, a la cual habría que agregarle un toque de suerte.

Foto: Cortesía Mercado Libre

El entorno cuenta

Dicho lo anterior, vale la pena subrayar que al menos en el plano internacional el panorama ya no es tan tormentoso. En los últimos meses disminuyeron las preocupaciones alrededor de la inflación, cuyo nivel llegó a convertirse en el principal dolor de cabeza de ministros de Hacienda y banqueros centrales.



Si bien la emergencia no está del todo controlada, las luces de alerta brillan con mucha menos intensidad ahora. En una buena cantidad de naciones las autoridades consiguieron que la meta de lograr un aterrizaje suave –bajar el ritmo de los precios sin que la economía se resienta– se convirtiera en realidad.



Semejante éxito vino de aplicar la receta de siempre, consistente en subir las tasas de interés. Y aunque estas han golpeado a mercados específicos como el de la finca raíz y subieron el servicio de la deuda tanto pública como privada, los impactos se consideran manejables. Por cuenta de esa percepción el valor de las acciones en las plazas bursátiles más importantes tomó un segundo aire y pudo cerrar el año con cotizaciones al alza.

Adicionalmente, la expectativa de que antes de terminar el semestre que viene el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y, un poco más tarde, el Banco Central Europeo empezarán a disminuir el costo de sus fondos, se siente sobre los flujos de capitales. Entre otras hay un rebalanceo del riesgo, con lo cual los recursos que llegaron a salir de los países emergentes estarían de regreso.



Debido a esa circunstancia, las presiones sobre las tasas de cambio son menores actualmente. Dentro del universo de las divisas, el dólar ha perdido terreno frente a múltiples monedas que comprenden al peso colombiano.



La lectura anterior no desconoce que en el terreno de la geopolítica existen muchos motivos para fruncir el ceño, pues la guerra en Ucrania no ha terminado ni Israel afloja en su ofensiva. Lejos de disminuir, los focos de tensión entre las potencias son mayores, algo que puede alterar tanto las corrientes del comercio como las cotizaciones de las materias primas.



Aún así, es innegable que la recesión global que tantos previeron desde mediados de 2022 nunca ocurrió. Y al hablar de bienes primarios claves como el petróleo los especialistas se inclinan por un escenario de relativa estabilidad en los precios.



Para Colombia dicha lectura es positiva, en la medida en que al menos el entorno permanecería relativamente tranquilo. Lo malo es que en el ámbito interno quedan asuntos por solucionar, sin hablar de las nuevas urgencias.



De tal manera, la lucha contra la inflación continúa. Hasta tanto los incrementos en la canasta familiar no se moderen de manera más contundente el Banco de la República seguirá con la rienda corta en lo que atañe a la tasa de interés que maneja.



Después del recorte en un cuarto de punto porcentual decidido unos días atrás, el costo de los recursos que el Emisor les presta a los intermediarios de crédito quedó en 13 por ciento anual. Solo hasta marzo vendría otra disminución, cuya magnitud dependerá del comportamiento de la inflación durante el primer bimestre del año que inicia.



Sea como sea, los analistas prevén que la política monetaria contraccionista será la norma en la primera mitad de 2024. En la medida en que así sea, el clima para los negocios solo comenzaría a ser más benévolo en el segundo semestre cuando haya más apetito por créditos y los hogares sientan una mejora importante en su ingreso disponible.

Luces amarillas



Hecha la apreciación, numerosos economistas advierten sobre los peligros en el camino. Con respecto a lo que se describe como la hacienda pública, la gran inquietud es que el déficit en las cuentas estatales aumente como proporción del tamaño de la economía.



Al respecto, los más pesimistas destacan un ambicioso presupuesto nacional por 502 billones de pesos, que trae mayores partidas tanto en funcionamiento como en inversión y servicio de la deuda. Según lo dicho por el propio Ministerio de Hacienda, el saldo en rojo en las finanzas gubernamentales será el año que viene más elevado que en 2023, lo cual va en contravía de los propósitos de seguir por una senda descendente.



Aparte de lo anterior hay que considerar que los ingresos pueden estar muy por debajo de lo planeado. Para comenzar, varios fallos de la Corte Constitucional echaron para atrás algunas de las normas aprobadas en la reforma tributaria que logró sacar adelante la administración Petro. También se mencionan las dudas sobre lo que puede recaudar la Dian en su lucha contra la evasión o la conclusión de los litigios de cobro adelantados por la entidad.



Sin embargo, el interrogante más grande de todos está relacionado con la evolución de los recaudos en medio de una situación económica difícil. Si la marcha de los negocios ha aflojado, fuentes claves para el fisco como el IVA o los impuestos de renta que pagan las empresas podrían ser poco dinámicas.

Por otra parte, hay que mencionar la eventualidad de mayores presiones sobre la chequera oficial. Basta con escuchar los numerosos anuncios provenientes de la Casa de Nariño para concluir que al Presidente de la República le gustaría ampliar el radio de acción de los programas estatales, ya sea para favorecer a un segmento específico de la población o asumir costos no cuantificados del todo, como los del nuevo modelo propuesto para la salud.



Y aunque existan normas y procedimientos presupuestales, uno de los peligros que aparecen es que los índices de riesgo de Colombia se deterioren, suba el costo del endeudamiento y la situación fiscal se complique más. Que algo de eso ya ha pasado, quedó en evidencia en 2023, cuando los 2.200 millones de dólares que se emitieron en bonos estatales por parte de la Tesorería General de la República acabaron pagando una tasa del 7,6 por ciento anual, muy superior a la de México o Chile por operaciones similares.



Tampoco se pueden olvidar los efectos sociales de una menor dinámica económica. Si bien los números parecen decir otra cosa, cuando se examinan las cifras de empleo descontados los factores estacionales ya hay un deterioro en marcha, pues entre agosto y noviembre la tasa de desocupación pasó de 9,4 a 10,2 por ciento.



A la luz de la evidencia, sería de esperar una reacción más decidida por parte del Gobierno para evitar que se incube una crisis en el mercado laboral. Aparte de que los planes de choque mencionados para estimular la demanda interna no han tenido lugar, las señales que recibe el sector privado desde el Ejecutivo no son precisamente las más amistosas.



Al respecto no faltará quien diga que el problema de los empresarios es su dificultad para entender una aproximación ideológica distinta a la defensa a ultranza del capitalismo. Pero sin necesidad de entrar en ese debate, basta recordar que el crecimiento económico puede no ser una condición suficiente para que una sociedad progrese, pero que sí es una condición necesaria para que la situación mejore.



Palabras más, palabras menos, ese es el mensaje central del documento de perspectivas económicas de la región suscrito no solo por Cepal, sino también por la Ocde, la CAF y la Comisión Europea a mediados de diciembre. Fuera de hacer proyecciones, el escrito subraya que América Latina requiere aumentar su crecimiento potencial, algo equivalente a la necesidad de contar con un motor de mayor cilindraje para que la máquina avance con más rapidez.



Conseguir ese objetivo es algo que se logra únicamente con tasas de inversión que superen con creces a las actuales. Todos los países del área están a una gran distancia de lo que se ve en el sudeste asiático. Peor todavía, es que la tendencia muestra que la brecha se está ampliando.



Parte de la paradoja es que las oportunidades abundan. Tanto en materia alimentaria como energética las naciones latinoamericanas cuentan con condiciones únicas que les permitirían adoptar un modelo de desarrollo sostenible, pero sus reglas de juego distan de ser las ideales.



De vuelta a Colombia, que no solo crece por debajo del promedio regional, sino que tiene tasas de pobreza, pobreza extrema y desigualdad mayores que las de sus vecinos, el llamado a reaccionar es todavía más urgente. Para comenzar porque buena parte del frenazo de 2023 tuvo como explicación un desplome de la inversión y particularmente las compras de maquinaria y equipo.



Cambiar la fotografía exige, entre otros asuntos, construir confianza para superar la sensación de estancamiento que afecta a múltiples sectores productivos y que se transmite a los consumidores. De lo contrario, la crónica de este 2024 que comienza no tendrá muchas variaciones frente a las apuestas que se hacen ahora, respecto al comportamiento de la economía.



A fin de cuentas, resulta obligatorio aceptar que, más allá de los brindis y los buenos deseos por el año nuevo, la realidad volverá a ser la misma de antes. No importa que el coro cante, cuando suenen las doce campanadas, el verso de “más alegres los días serán”.



RICARDO ÁVILA

Especial Para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto