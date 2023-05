Las comisiones negociadoras de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) lograron la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) que permita brindarles más beneficios a los empleados de la petrolera.



Esta negociación que se realizó teniendo como base el pliego de 98 páginas radicado por la USO y contiene 101 peticiones; de las cuales, 20 son nuevas y 81 se refieren a artículos existentes.

La convención lograda tiene una vigencia de cuatro años contados a partir del 1º de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre del 2026. La anterior CCT se firmó en el 2018 y que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre costó 180.000 millones de pesos. Además, en el 2022 los costos laborales de Ecopetrol representaron el 1,4 por ciento (2,2 billones de pesos) de sus ingresos.



En el punto del aumento salarial para este año, la USO pedía que fuera del 25,12 por ciento y quedó en 14,62 por ciento.



Sobre la inclusión de trabajadores que estaban como trabajadores temporales, se logró la contratación directa de 600 personas y 200 trabajadores temporales TOV pasaron a contrato indefinido.



En el pliego estaba estipulada una prima diaria de 75.960 para los trabajadores tercerizados que estén en campos de producción. Pero sobre esta no hubo decisión.



También se acordó la asignación de recursos para proyectos de inversión social conjuntos y para foros de transición energética



Serán 21.000 millones a las comunidades petroleras y 8.000 millones para los proyectos de transición socioeconómica.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa con el presidente de la USO, César Loza. Foto: Ecopetrol

La nueva Convención Colectiva de Trabajo también logró acuerdos con las organizaciones sindicales Asintrahc, Asopetrogas, Asteco, Sintramen,

SUP y Utipec.



Se dejaron por fuera solicitudes como disminuir el horario laboral de 45 a 38 horas semanales, el recargo nocturno (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.), el aumento del 60 por ciento sobre el valor del trabajo diurno y del 200 por ciento en el recargo dominical.



De igual manera está por fuera el bono anual por las utilidades de Ecopetrol equivalente a cinco salarios promedio devengados por cada trabajador, el bono semestral de alto riesgo de 4,6 millones de pesos.



Las propuestas de la dotación de hospitales al servicio de los empleados de Ecopetrol y compra de ambulancias, los créditos de libre inversión hasta por 23,2 millones de pesos sin intereses, pagaderos en 96 cuotas quincenales y los préstamos de vivienda de hasta 580 millones de pesos, también quedaron por fuera.



No se incluyó tampoco el costear cursos de idiomas para pensionados, trabajadores y sus hijos, además de planes de educación para esposos, hijos (de hasta 27 años), padres y pensionados, los 18 millones de pesos de manutención y alojamiento cada año para estudiantes de secundaria en el país y 32 millones de pesos si están en el exterior, ni las becas de pregrado para esposas(os) (125) de empleados y de posgrados para trabajadores (420) y para hijos y pensionados (225).



En este mismos sentido no se incluyó la propuesta de que laempresa asumiera el servicio de lavandería de la ropa de trabajo de los trabajadores en todos los campos de producción, ni de reconocer a directivos de la USO 6 tiquetes aéreos ida y regreso y 18 días de viáticos por mes. tampoco la de aumentar su parque automotor en 10 vehículos por vigencia de la CCT.

