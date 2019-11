Varios motivos de paro son reformas que Gobierno también rechaza

El Gobierno Nacional le salió al paso al pliego de razones que las centrales obreras, organizaciones sociales, de estudiantes y sectores de oposición, entre otros, han esbozado para convocar a la movilización ciudadana el próximo jueves 21 de noviembre.​

A siete días de que se realice este paro nacional, el propio presidente Iván Duque, ha dicho que tampoco está de acuerdo con propuestas de salarios mínimos diferenciales para jóvenes o por regiones, con subir la edad de jubilación y con debilitar a Colpensiones, uno de los argumentos de las centrales obreras para convocar las marchas la próxima semana.



Pero, qué es lo que rechazan las centrales obreras y demás organizaciones que convocan el paro del próximo jueves 21 de noviembre y qué es lo que dice al respecto el Gobierno, aquí se lo contamos:



1. Reforma laboral: los convocantes rechazan las propuestas de algunos sectores que buscan reducción del salario para los jóvenes, para que devenguen hasta un 75 por ciento del mínimo. También las que proponen salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo.



El presidente Iván Duque ha dicho que el Gobierno “no avala, no acompaña, no respalda y, además, rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo”. Esta propuesta, en palabras del jefe de Estado, va en detrimento del ingreso de los jóvenes.



2. Reforma pensional: los sindicatos señalan que una nueva reforma podría eliminar la pensión cómo derecho de los trabajadores. Además, argumentan que el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS.



El presidente Iván Duque ha dicho en varias oportunidades que el Gobierno no tiene listas reformas pensionales ni laborales y aclaró que en caso de hacerlo, esos temas se deben tratar con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



También niega que esté apoyando el aumento de la cotización de los trabajadores, así como “no está promocionando ninguna afectación a Colpensiones”. Agrega, además, que el objetivo es seguir fortaleciendo esta institución que “le llega al corazón del pueblo colombiano”.



3. Privatizaciones: sostienen que el Gobierno podría estar pensando privatizar Ecopetrol, ISA, CENIT, electrificadoras regionales y todas las empresas dónde la participación del Estado sea inferior al 50 por ciento. El tema de la subasta del espectro radioeléctrico también entra en este punto.



Si bien el Gobierno ha dicho que tiene a disposición un 8,5 por ciento de Ecopetrol, porcentaje que tiene aprobación de la venta desde hace algún tiempo, a la fecha no ha manifestado su intención de llevar a cabo esa operación, dada la rentabilidad de la compañía.



Con corte al 2018, el Gobierno Nacional tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos, en las cuales cuenta con participación mayoritaria en 39 de ellas y una participación minoritaria en 66.



4. Defensa de la protesta social: según los organizadores del paro, el Gobierno busca restringir al máximo la protesta social la cual es un derecho que hay que defender. También buscan criminalizar y estigmatizar a los que protestan.



El Presidente ha dicho en varias oportunidades que el Gobierno respeta el derecho constitucional de la protesta, pero condena el uso de la violencia. “Tenemos que tener claro que todos podemos discutir y dialogar y podemos diferir en democracia, pero que la defensa de la democracia implica el rechazo categórico a la violencia y a que se pueda proceder con todas las herramientas de la ley frente a cualquier acto de vandalismo”.



Por: Redacción Economía y Negocios