Los pros y contras del ajuste tributario del que no se tiene mayor certeza

La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro lleve a cabo un ajuste a la reforma tributaria aprobada en 2022, que reduciría la tarifa de renta que pagan las empresas y elevaría la tributación de las personas de mayores ingresos, no les suena del todo mal a los empresarios, académicos, economistas y algunos exdirectores de la Dian, quienes coinciden, eso sí, en que una propuesta de esa envergadura debe analizarse con mucha cautela dadas las implicaciones que tiene en el cambio de las reglas de juego tributarias, el impacto en las personas naturales y en los resultados que traería si no se hace bien.

Algunos de los consultados por EL TIEMPO están en buena tónica y quieren conocer en detalle la iniciativa lanzada el mismo día en que el mandatario dio a conocer el alza de 12 por ciento del salario mínimo para este 2024 antes de sentarse a discutir su viabilidad.



Otros, en cambio, son más radicales y de tajo han señalado que la propuesta no sirve de nada y que la salida debe mirarse por el lado de las exenciones al IVA o haciendo que quienes deben tributar dejen de hacerle trampa a la Dian y al Estado pagando lo que verdaderamente les corresponde por sus ingresos y patrimonios.

Lo positivo

Si hay un aspecto de la iniciativa planteada por el presidente Petro la semana anterior, que unió las voces de los consultados, fue la posibilidad de reducir la tasa de renta que hoy pagan las empresas en Colombia, una de las más altas del mundo.



Colombia ocupó el primer lugar ente un grupo de 38 naciones miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) con la mayor carga tributaria a empresas (35 por ciento), según un reciente informe de este organismo, en el que Australia es el segundo de la escala con una tasa del 30 por ciento y Suiza ostenta la más baja, 8,5 por ciento.



“La idea de reducir el impuesto de renta a las empresas es acertada, fue uno de los comentarios centrales que hicimos a la reforma anterior: Colombia no será competitiva ni incentivará la creación de empresas con un impuesto de renta del 35 por ciento a las empresas, el más alto de toda la región”, sostuvo Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo.



Similar consideración tuvo José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia), para quien es muy deseable que el país busque ser más progresivo en materia impositiva.



“Colombia debe transitar hacia el modelo de la mayoría de países de la Ocde, en el que la mayor proporción del recaudo recae en los impuestos que pagan las personas naturales y la menor en las jurídicas”, señaló el directivo, quien recalcó que hoy el país tiene todo lo contrario, por eso es deseable que se pueda reducir la tasa de los impuestos corporativos y se pueda incrementar el de las personas naturales, pero para llegar a ese nivel tendrá que hacer otros ajustes que eviten un impacto negativo.

El anuncio, desde luego, no pasó desapercibido para los empresarios del país, quienes desde la aprobación de la más reciente reforma tributaria advirtieron del impacto de esta sobre la economía y la inversión.



Por eso, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice estar dispuesto a sentarse a analizarla junto con el Gobierno en la medida que se conozca su minucia.



“No tenemos la menor duda de que parte de las causas de la caída en la inversión han tenido que ver con esta reforma (2022). Razón por la cual en la asociación (Andi) vemos con interés el cambio de opinión del Gobierno”, señaló el vocero de los empresarios del país.

Las dudas

Y es precisamente esa falta de detalles sobre la forma y los alcances de los ajustes tributarios anunciados lo que les genera mayor expectativa tanto a los empresarios como a los expertos y académicos, quienes consideran que lanzarse a la aventura de hacer cambios impositivos con una reforma tributaria que apenas se está implementando sea el camino deseable y el mensaje que se quiera enviar a la comunidad inversionista.



Horacio Ayala, exdirector de la Dian, sostiene que esa debería ser una primera preocupación, la relativa frecuencia en la modificación de las reformas tributarias, junto con sus resultados en el tiempo.



“Sería agravar un defecto enorme del sistema tributario colombiano que está siendo sometido a frecuentes e innumerables cambios, lo cual afecta a los ciudadanos, a los contribuyentes, que no tienen tranquilidad económica porque todo lo que está escrito se convierte en transitorio, los afecta porque tienen que modificar su rutina administrativamente para cumplir con las normas”, dice.



Pero más allá de esto, hay quienes consideran que esos cambios no marcarán una gran diferencia en materia de recaudo, porque en Colombia son muy pocos los asalariados que pagan renta, apenas unas 200.000 personas.



Restrepo, rector de la EIA, considera que el Gobierno tiene que ser muy prudente porque en la última reforma se incrementó el impuesto a los socios al aumentar el impuesto a los dividendos y al crear un impuesto al patrimonio permanente, “eso también tienen que revisarlo porque es muy poco competitivo”.



Mientras, Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía de Bogotá (GEB) y también exdirector de la Dian, considera que el problema no está en que le cobre más a los 200.000 asalariados que ya están del cuello, sino que “la clave está en que las personas que tienen sociedades no carguen sus gastos personales como gastos de las sociedades que ellos mismos controlan”.

Las salidas



Aunque el Gobierno apenas comienza a revelar su estrategia en ese sentido, los expertos saben que se está pisando terrenos muy sensibles y por eso llaman a la cautela para no cometer errores que podrían costar mucho más de lo que se pretende lograr.



“El problema de Colombia no es la tasa de impuestos”, dice el directivo, quien advierte que “no se necesita cambiar nada, solo que la gente deje de hacer trampa y tribute lo que tiene según sus ingresos y gastos”, precisa Ortega.



Para el rector de la EIA no deja de ser una propuesta interesante, pero sostiene que para sea exitosa “necesariamente se tiene que ampliar la base de personas naturales y, en simultánea, tocar las excepciones de IVA a las personas naturales de más altos recursos”.



Sugiere, además, revisar lo aprobado en la reforma pasada concerniente al aumento del impuesto a los dividendos y el impuesto al patrimonio permanente, lo que hace al país muy poco competitivo.



Para Mejía, de Fedesarrollo, el énfasis debe estar en subir la tributación de los independientes a través de mecanismos antielusión, y de ampliar las bases gravables de personas naturales, es decir, que más ocupados declaren y paguen renta.



Mientras Ayala, exdirector de la Dian, precisa que el Estado puede llevarse una sorpresa en la medida en que la rebaja de impuestos a las sociedades es efectiva, pero hay muchas dudas en cuanto al mecanismo propuesto para compensar esos costos en momentos en que no tiene disponibilidad para jugar con estos presupuestos.

