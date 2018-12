La ilegalidad se roba 8 % de la energía en el Cauca

En el departamento del Cauca siete de cada diez personas consideran que el servicio de electricidad es una obligación del Estado que debería proveerse de forma gratuita. Además de esto, 34,3 por ciento de las personas en esta zona del país manifestaron que "los usuarios deberían recibir el servicio así no paguen por él". Estos son algunos datos de un estudio de la Universidad de los Andes sobre el desarrollo de la energía eléctrica en el Cauca.

El departamento se enfrenta a un mal que carcome parte del servicio de energía del que disponen: los cultivos ilícitos y la minería ilegal. El 8,2 por ciento de toda la energía que se inyecta en las redes de distribución de los 38 municipios en que opera la Compañía Energética de Occidente (CEO), es usada de forma ilícita.



La preocupación más grande es por los cultivos de marihuana en el norte del Cauca, pues, quienes operan en este negocio ilícito hacen un consumo voraz de iluminación en el proceso de crecimiento de la planta. El tema preocupa al gerente general de la CEO, Ómar Serrano, quien hizo referencia a que el cubrimiento energético no se ha podido realizar en algunas zonas donde operan grupos al margen de la ley o en las que las comunidades se oponen, además del hurto de equipos y atentados contra la infraestructura.



Sumado a estas dificultades, el estudio realizado en el Cauca señala que, en promedio, el porcentaje de energía eléctrica en las redes de distribución y no facturada es de 34,5 por ciento por acometidas fraudulentas como por ejemplo alteración de los medidores. Esto significa que poco más de un tercio del consumo energético en el Cauca no está siendo registrado, principalmente, por conductas ilegales.



Los hechos han provocado una "ineficiencia en el consumo", sostiene el estudio, pues "al poder consumir de forma gratuita -o sin la conciencia del valor de cada unidad gastada- las personas tienen un menor incentivo para tener hábitos de ahorro.



Todos estos hechos ilícitos en el consumo están teniendo impacto sobre los usuarios legales quienes se ven afectados con una menor calidad del servicio y un aumento en los precios sumado a los constantes cortes de energía a los que se ven expuestos.



Un factor alentador es que ocho de cada diez personas manifestaron contar con los recursos necesarios para pagar la factura, mientras que de las restantes dos, una manifestó que "casi siempre cuenta con los recursos" para cancelarla y la otra afirmó no contar con el dinero para efectuar los pagos.



"Nosotros no podemos solos, miren lo que está pasando en el Cauca", señaló el máximo responsable de la Compañía Energética de Occidente, quien llamó al actual gobierno para que brinde garantías y opere conjuntamente con la compañía en el departamento.



