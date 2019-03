Precio del café suave colombiano, en niveles mínimos de hace 14 años

Los precios internacionales del café siguen de mal en peor. Este martes volvieron a caer y se ubicaron en piso histórico desde el 16 de diciembre del 2005, al cerrar en 94,7 centavos de dólar la libra en la Bolsa de Nueva York.

Esta situación también provocó un descenso en el valor de la carga de 125 kilos a nivel nacional, el cual cerró en un promedio de 678.000 pesos, según los precios establecidos para las 16 ciudades de referencia de compra por parte de los comités regionales de cafeteros.

Lo que más les preocupa a los productores nacionales es que aún no se ha definido el monto de la ayuda que brindará el Gobierno, pues no ha habido acuerdo respecto a la cifra que generará la activación de la misma ni la suma que regirá como subsidio.



En la jornada de ayer, el precio internacional de referencia para los cafés suaves (Contrato C) completó 27 meses cayendo sistemáticamente, lo que lo ha llevado a que el precio caiga de 1,60 dólares por libra en noviembre del 2016 a 94,7 centavos el 20 de marzo de 2019.



Esa situación se ha intensificado desde septiembre de 2018, con una caída del 26 por ciento con respecto a septiembre del 2017, registrando un promedio de 98 centavos de dólar por libra y un mínimo de 92 centavos.



Es más, el dato más significativo indica que desde agosto de 2006 el Contrato C no caía por debajo del dólar por libra. El precio interno base de compra (compuesto por el precio del Contrato C, el diferencial por calidad y la tasa de cambio) ha caído en promedio 16 por ciento en el primer trimestre, respecto al año pasado.



Eso significa que los productores han recibido en promedio cerca de 172.000 pesos menos por carga, al pasar de 850.000 pesos en marzo de 2017 a 678.000 pesos el 20 de marzo de 2019.



Como consecuencia de la caída del precio interno, para 2018 los caficultores dejaron de recibir 1,3 billones de pesos respecto al valor registrado en 2017 (7,5 billones de pesos).



