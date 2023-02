En el marco del foro 'El Estado de la Nación, los Retos de Colombia en Tiempos de Cambio, organizado por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer Julián Domínguez el Presidente Confecámaras, Bruce Mac Master, Presidente ANDI, María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de Amcham- Aliadas y Sandra Forero Ramírez, expresidenta Camacol charlaron sobre los retos económicos del país con Miguel Gómez, decano Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

De acuerdo con el presidente de los industriales, Bruce Mac Master, hay pesimismo sobre el crecimiento de la economía colombiana este año, pues se espera que el crecimiento de la economía colombiana este 2023 sería del 0.2 por ciento.



"Nuestras proyecciones nos mueven entre 0.5 y en el mejor de los casos un 1.0 por ciento, pero el gerente del Banco de la República ha dicho que sería de 0.2 por ciento. El objetivo de la política monetaria sobe el crecimiento de la economía tenía como misión frenar las dinámicas que confluyeron; como las políticas de los distintos bancos centrales, los mercados internacionales, la inflación y también la conversación entre China y Estados Unidos", dijo Mac Master.



De acuerdo con el líder de los industriales, en el caso del nearshoring no es cierto que Estados Unidos haya salido de Asia, sino que han cambiado las dinámicas comerciales y es ahí donde Colombia tiene oportunidades.



Para esto exhortó para la la adopción de una “agenda de confianza” que detenga la tendencia a la baja de la economía. “Algunos funcionarios públicos quieren más bien generar incertidumbre, dudas, preocupaciones y esto a mi juicio no es una manera de hacer cambios, porque es demasiado costosa”, señaló.



En cuanto al clima local de los sectores, Julián Domínguez el Presidente Confecámaras, explicó que el gran reto es mejorar el crecimiento de las empresas. "Debemos facilitar la supervivencia, el crecimiento y cambio de las firmas en el país, que pasen de se pequeñas a medianas y grandes. Debemos lograr que las empresas se movilicen, que se despejen las incertidumbres y se sepa donde debe enfocarse la política pública", agregó.



A su turno, la expresidenta de la Cámara de la Construcción, Sandra Forero, explicó que los insumos de la construcción en enero han duplicado su valor, que las ventas cayeron en un 50 por ciento, los lanzamientos de proyectos se redujeron en un 45 por ciento, y las iniciaciones de obra en un 21 por ciento y esto ha hacho que la construcción de vivienda está de 'capa caída'.



La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, destacó la importancia de mantener programas como las Fábricas de Productividad para impulsar la productividad y competitividad de Colombia. También, habló de la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado para aprovechar las oportunidades que tiene el país para atraer más inversión e incrementar las exportaciones, para lo cual se requieren acciones conjuntas y una coordinación entre ambos sectores.



"Colombia es un país de microempresarios, no se le puede pedir que tenga el nivel de exportación de países desarrollados, pero, aun así, nuestro país sí ha avanzado en su proceso de exportación. Colombia no se ha quedado atrás, hoy estamos viendo un crecimiento de las exportaciones que no solamente se da por la tasa de cambio, sino también por volúmenes y estamos viéndolo en productos que han incrementado en más del 200 o 300 por ciento en los últimos años”, agregó.

El Gobierno viene adoptando algunas medidas para aliviar el costo de producción de los alimentos. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Proyectos de inversión en el país se han reducido

De acuerdo con la Andi, las inversiones en el país se han reducido respecto a agosto del año pasado, cuando se realizó la última medición.



En concreto, en agosto de 2022 el 47,1 por ciento de los encuestados había manifestado que las inversiones se estaban manteniendo, mientras que el último dato recolectado esta semana solo el 27,5 por ciento señalaron lo mismo.



En agosto el 16,9 por ciento de los empresarios había ajustado el monto de la

inversión, actualmente ese porcentaje de ajuste aumentó significativamente a 34,9 por ciento,evidenciando el momento de alta incertidumbre que está viviendo el país.



“Una de las condiciones fundamentales para garantizar el crecimiento futuro de la economía del país es la inversión productiva. Por eso, es tan importante estar atentos a estas señales y tomar acciones encaminadas a contrarrestar los efectos de un escenario de bajo crecimiento”, señaló Mac Master.



De acuerdo con un estudio realizado por AmCham Colombia encontró que Colombia tiene una oportunidad en 108 productos con ventaja comparativa revelada, de los cuales 27 de ellos están creciendo a medida que decrecen esos mismos productos vendidos de China a Estados Unidos.



“Esto no significa que Colombia sea el único que está proveyendo esos productos, pero efectivamente sí encontramos unos espacios donde estamos abarcando esas oportunidades”, apuntó Lacouture.

