En enero pasado, el Gobierno nacional ordenó el congelamiento de tarifas de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías durante el 2023, con el fin de darle un alivio a los bolsillo de los colombianos que se han visto afectados por la alta inflación que se registra en el país.



Sin embargo, y a pesar de esa promesa, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que "es muy probable" que este año se registren incrementos en los peajes de algunas vías que operan bajo lo modalidad de Iniciativa Privada (IP).



Tercer Carril Bogotá-Girardot Foto: Vía 40 Express

Es muy probable, ante la negativa del equipo económico del Gobierno, que tengamos que incrementar los valores

El ministro explicó que esta decisión se debe a que las IP no pueden recibir recursos públicos; por lo tanto, no pueden dejar de recaudar el dinero de los peajes. "Entonces, es muy probable, ante la negativa del equipo económico del Gobierno, que tengamos que incrementar los valores de esos peajes", aseguró el ministro.



Además, manifestó que este incremento se haría de forma gradual para que el impacto en los usuarios de estas vías sea el menor posible. "No hay otra opción. Sin embargo, hasta el último momento seguiremos buscando una fórmula que no lo permitiera", agregó el ministro Guillermo Reyes.



Foto: Guillermo Naranjo

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta a partir de la cual se comenzarán a aplicar estos incrementos. Pero, para que los colombianos se vayan preparando, estas serían las vías y los peajes que subirán sus tarifas:



Chirajara - Fundadores: Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral Vías del Nus: Cisnero; Pan de Quedo; Cabildo; (Trapiche) Neiva - Girardot: Patá, Flandes y Neiva Malla vial del Meta: Yucao, Casetabla, Iracá, La libertad y Ocoa Gica (Girardot-Ibagué-Cajamarca): Chicoral, Gualanday y Cocora Cambao Manizales: Alvarado, Armero y Honda Antioquia-Bolívar: Purgatorio, Manguitos, Matecaña, Cedros, La Apartada, San Carlos y San Onofre Tercer Carril Bogotá-Girardot: Chinauta y Chusaca

Vía al Llano: Chirajara - Fundadores Foto: Coviandina

Déficit por congelar peajes

Un estudio realizado por Fedesarrollo reveló que la congelación de las tarifas de los peajes podría generar una contingencia fiscal del orden de 13,8 billones de pesos al 2040.



Sin embargo, el ministro de Transporte que "nunca hemos pensado que la congelación de las tarifas es indefinida, ni hemos aceptado que los peajes se puedan quedar quietos y no cobrarlos, porque son un componente fundamental para el modelo de las APP. A los peajes no podemos renunciar".



Así mismo, aseguró que los 800.000 millones de pesos para financiar el congelamiento de peajes en 2023 están garantizados y saldrán de la adición presupuestal que se está estudiando en el Congreso de la República.