Los cálculos del centro de estudios económicos Anif, así como los de Asofondos, revelados la semana anterior y que apuntan a que el proyecto de reforma pensional generaría un pasivo de 224 y del 249,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) al cabo de unas décadas, lo que haría insostenible el sistema, no tuvieron buen recibimiento en el Gobierno, que ayer no solo dijo todo lo contrario sino que agregó que las estimaciones de estos “presentan falencias conceptuales y metodológicas”.



(Lea también: Los interrogantes que le ve el Consejo Gremial a la laboral y a la pensional)

Para el Gobierno, su proyecto, a diferencia de lo que advierten otros análisis, logrará reducir el pasivo pensional del 67,5 por ciento, en un escenario sin reforma, a 55,2 por ciento del PIB.



Explica que los errores de los analistas se dan porque “no incluyen la totalidad de los ingresos con los que se dispondría en los pilares contributivo y semicontributivo para pagar los gastos derivados de la reforma. Tampoco parecen reflejar con precisión la reducción que logra el esquema de pilares de los subsidios a las pensiones altas”.



(Le puede interesar, además: Pensional: el impacto que tendría sobre el ahorro y el mercado de capitales)



Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa pensional, radicada ante el Congreso de la República la semana anterior, tendrá ese efecto favorable en la reducción del pasivo por los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma, la eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas y la implementación de un fondo de ahorro que tendrá un manejo responsable de los recursos del sistema pensional.



Y mientras el Ministerio de Hacienda sostiene que los cálculos de los expertos no tuvieron en cuenta todos los recursos que ingresarán a Colpensiones de aprobase el proyecto tal como fue presentado, estos afirman que la tarea se hizo de forma juiciosa.

Analistas se defienden

El centro de estudios económicos Anif señala que en sus cálculos sí se tuvieron en cuenta las consideraciones que, según Hacienda, no se incluyeron en sus cuentas.

Por ejemplo, respecto al Pilar Solidario, sí consideran que es una deuda porque esa transferencia la recibirán y continuarán recibiendo las personas que no logran obtener su pensión, y en la medida en que se mantengan los problemas del mercado laboral, ese será un gasto a considerar a futuro.



Otro tema es que este pilar hace parte del sistema de pensiones que está planteando el Gobierno Nacional, por lo que hace parte de la deuda que se genera dentro del sistema, con lo cual mal habría sido no considerarlo dentro del pasivo, explican los economistas de Anif.



Pero donde al parecer existe la mayor diferencia entre Gobierno y analistas es en el Pilar Contributivo en el componente de Prima Media. En el centro de estudios económicos dicen que, si bien no conocen el detalle de los cálculos, al Gobierno le da impacto en el pasivo de una cifra en valor presente neto (VPN) cercana a 70 puntos, mientras que a ellos una que supera el 120 por ciento del PIB.



“Esa diferencia surge, creemos nosotros, del hecho de que el Gobierno se trae en sus cálculos todos los ahorros hasta 3 salarios mínimos de las personas que hoy están en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais). Pero no considera que a esas personas también las subsidiará una vez las pensione hasta 3 salarios mínimos, y eso es lo que aumenta el déficit”, precisan en Anif.



Y advierten, además, que un aspecto que crea esas grandes diferencias es que el Gobierno trabaja bajo el supuesto de que se trae los recursos de las personas que están en los fondos privados y los ahorra, generando una rentabilidad anual, lo que le ayuda a reducir el déficit bastante. Pero es algo incierto porque no está en la ley, y que de suceder, sería lo máximo por el efecto que tendría.