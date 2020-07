Cambiar IVA por impoconsumo afectaría a ciudadanos y elevaría evasión

La propuesta del Partido Liberal al Gobierno, de reemplazar el IVA del 19 por ciento por un impuesto al consumo del 8 por ciento, si bien luce atractiva de cara al consumidor, terminaría afectándolo por la vía del incremento de los precios de bienes y servicios.



Así lo señala el informe sobre los efectos de sustituir el IVA por dicho impuesto, análisis que fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno como mandato de la Ley 2010 de 2019, o ley de crecimiento económico (reforma tributaria) y que se hizo consultando a un grupo de expertos en la materia.

Según el documento, las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda muestran que la sustitución del IVA por un impuesto al consumo del 8 por ciento (que no daría lugar a ningún tipo de descuento) aplicado de forma generalizada a las transacciones actualmente gravadas con IVA, es decir las compras en los diferentes niveles de las cadenas de la producción como la compra de insumos, la fabricación y la comercialización, aumentaría el recaudo en 6 billones, cifra equivalente al 0,6 por ciento del PIB.



Pero advierte que sin embargo, su efecto directo sobre los precios y el bienestar sería superior que el de un incremento en el IVA que produzca el mismo recaudo.



“Por sus efectos indirectos, la sustitución de IVA por este tipo de impuesto al consumo tendría repercusiones negativas sobre la actividad económica, y generaría cargas de tributación muy dispares entre sectores”, recalca el documento del Ministerio.



Y es que al respecto, las estimaciones sobre el efecto en el recaudo de tributos si adopta el impuesto al consumo con esta estructura tienen una gran varianza en sus resultados, debido al nivel de incertidumbre sobre los efectos de esta propuesta en la actividad productiva y en la estructura de costos del sector empresarial.

Camilo Camilo Andrés Rodríguez, director de Impuestos y Servicios Legales de la firma KPMG, reitera que aunque migrar de un sistema de IVA a uno impoconsumo en etapa monofásica simplifica la administración, control y recaudo del impuesto por el bajo número de responsables con un alto volumen de ventas y facilita la formalización, técnicamente puede generar distorsiones en el nivel general de precios de bienes y servicios.



Cálculos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian estiman que la implementación del impuesto al consumo generaría una reducción de 16,8 billones de pesos (1,6% del PIB) en el recaudo si no cambian las tasas de evasión, pero si esta aumenta, como lo sugiere la literatura sobre la adopción del impuesto al consumo, el recaudo se reduciría en 23,1 billones (2,2% del PIB), consistente con un incremento en la evasión del 23 por ciento al 33 por ciento.

Y reitera que, con base en literatura internacional sobre la materia, esta opción genera una estructura tributaria altamente ineficiente, con significativas distorsiones sobre las decisiones de consumo y los procesos de producción. “En particular, es evidente la magnitud en la que se generan efectos en cascada y en la que no se cumple la neutralidad entre actividades económicas”, recalca.



Y es que de acuerdo con el documento, con eta opción la carga tributaria efectiva aumenta para las actividades económicas con márgenes de utilidad bajos, que son fundamentalmente la fabricación de bienes transables y su comercialización, afectando al comercio, mientras que la carga efectiva se reduce para los sectores con altos márgenes de utilidad, es decir, la provisión de servicios, principalmente.

Segunda simulación tampoco cuadra

Asimismo, el Ministerio de Hacienda en su documento también hizo las cuentas de la implementación de un impuesto al consumo con tarifa de 8 por ciento aplicado únicamente a las ventas finales, caso en el cual se caería el recaudo en 31 billones de pesos (2,9% del PIB), lo cual se debe principalmente a la reducción en la tarifa con respecto al IVA que actualmente se cobra con tarifa general del 19 por ciento.



Este escenario, que también contempla que no se haga ningún tipo de compensación de impuestos descontables, simuló los efectos de un impuesto al consumo bajo buenas prácticas, procurando gravar solo transacciones de consumo final, es decir, lo que paga el consumidor.



Sin embargo, reitera que esta alternativa no permite que se dejen de gravar por completo los costos de las empresas y es más vulnerable a la evasión que el IVA.



“Así, de forma aproximada, bajo esta estructura se llegaría al mismo recaudo observado actualmente para el IVA con la misma tarifa general de 19 por ciento”, muestra el documento que también pone de presente que se asume que ninguna transacción de importación quedaría gravada en la aduana, ya que directamente no representa consumo final.



Y concluye asegurando que la literatura considera más eficiente el IVA como instrumento para gravar el consumo final, debido a que controla de forma más eficiente que no se graven los costos de las empresas, y es menos vulnerable frente a la evasión.



Para Camilo Andrés Vargas, de la firma KPMG, director de Impuestos y Servicios Legales de KPMG, antes que cambiar el modelo del IVA al impoconsumo el debate se debe centrar en ampliar la base gravable, es decir, en gravar la mayoría de bienes y servicios porque allí es donde se concentran la mayoría de beneficios tributarios que favorecen a los que tienen mayor capacidad económica.



"Además, ya se está devolviendo el IVA a los estratos más bajos, lo cual blinda la ampliación contra cuestionamientos de inconstitucionalidad", subryaó..

