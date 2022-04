Los colombianos se sienten cada vez más pobres, pero además, una buena parte considera que sus ingresos no le alcanzan para cubrir necesidades básicas o escasamente son suficientes para ello.



Es lo que revela la más reciente encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en la que el 46,7 por ciento de los consultados se consideran pobres, 8,5 puntos porcentuales más que quienes percibían esta misma condición en 2020 y cerca de 9 puntos por encima de lo observado en 2019, antes de que llegara el covid-19.

“Tenemos un incremento de esa percepción subjetiva de pobreza en el país. Esa afectación fue mucho más marcada entre 2020 y 2021, muy seguramente por el fenómeno inflacionario que vio consolidarse el país el año pasado”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Esta condición es mucho más preocupante en la zona rural, donde 7 de cada 10 consultados dicen sentirse pobres, situación que había disminuido más de tres puntos en 2020 respecto al año anterior a 59,1 por ciento.



La explicación a este fenómeno, según el funcionario, es que el año pasado, por los factores agropecuarios en las zonas rurales no tuvieron unos niveles de prosperidad, como sí se generaron en 2020, con una buena cosecha cafetera, una mayor demanda de alimentos por parte de los hogares confinados en el país; “vemos cómo la percepción de los hogares en las zonas rurales de su pobreza se incrementa al 70,3 por ciento”, dijo.

Además, el 50,4 por ciento de los colombianos dicen que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que a cerca del 42 por ciento el dinero no les alcanza, 3,5 puntos más que en 2019.



El porcentaje de hogares que vivían en una vivienda propia (pagada o en proceso de pago) ha caído cerca de 7 puntos en los últimos dos años, mientras que los que habitan una en condición de arrendatarios, con permiso del propietario, pero sin pago de arriendo, o simplemente ocupándola sin su consentimiento, van en aumento.



Según Oviedo, “solo en Bogotá y en Amazonas se ve entre 2020 y 2021 una disminución de los hogares en arriendo. Esto, dijo, es “una tipificación indirecta del choque de ingresos como consecuencia de la pandemia”.

Más gente caminando

Peatones en Bogotá Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Oviedo señaló que en esta encuesta se consultó a 89.203 hogares, que son una muestra bastante representativa tanto de los hogares (más de 17 millones) como de las viviendas que hay en el país (16,7 millones).



El funcionario destacó que, debido a la fuerte ola invernal del año pasado, se incrementó la afectación de las viviendas en el total nacional, principalmente, por inundaciones, desbordamientos y crecientes (6,1 por ciento), así como por ventarrones, tormentas, vendavales y granizadas (4,3 por ciento).



La encuesta detecta cambios en la forma como los colombianos se desplazan a sus lugares de estudio o de trabajo, los cuales evidencian que las personas se mueven cada vez más caminando que a través de medios de transporte tradicionales.



Por ejemplo, el 61,4 por ciento de quienes asisten a una entidad educativa hoy en día lo hacen caminando, mientras que en el 2019 ese porcentaje fue del 51,2 por ciento, una diferencia de más de 10 puntos porcentuales.



En contraste, quienes lo hacen en transporte escolar y en transporte público se redujeron en estos últimos dos años en 3,1 y 4,7 puntos porcentuales, respectivamente, precisa la encuesta.



Y mientras quienes utilizan vehículo particular (14,2 por ciento) aumentaron medio punto porcentual frente al 2019, los que lo hacen en bicicleta pasaron de 2,9 por ciento antes de la pandemia a 2,5 el año pasado.



Pero no fueron los únicos que cambiaron sus medios de locomoción. Más trabajadores en el país decidieron, por distintas razones, bajarse del transporte público y dirigirse a sus empresas a pie.



Hasta el año pasado, el 35,1 por ciento de las personas en el país caminaban hasta sus lugares de trabajo, 1,4 puntos porcentuales más que antes de la pandemia, mientras que el 21,5 por ciento lo hace en moto, con un incremento similar en el mismo periodo. La bicicleta también viene ganando adeptos entre los trabajadores: el 5,2 por ciento la utiliza para movilizarse hasta sus empresas.



Según el Dane, en estos dos últimos años muchos se han bajado del transporte articulado (TransMilenio, MIO y otros), pues hoy solo lo hace el 4,5 por ciento de los trabajadores, frente al 6,8 por ciento de 2019.



El transporte intermunicipal, el bus urbano, así como el uso del carro particular, caen en número de usuarios en pequeñas proporciones a nivel nacional.

Otros hallazgos

Sin duda, la pandemia trajo otros cambios en la cotidianidad de los hogares colombianos. Por ejemplo, las personas no solo han tenido en estos últimos dos años mayor acceso a tecnologías como internet, sino que, además, el uso de ciertos dispositivos es mucho mayor en la actualidad.



En efecto, el año pasado 91 de cada 100 consultados por el Dane usaban celular; 73, internet, y cerca de 32, computador desde cualquier lugar. Estas cifras aumentaron en comparación con las registradas antes de la llegada de la pandemia.



Lo anterior puede tener una explicación debido a que muchas personas continuaban trabajando de forma remota o en teletrabajo. De hecho, la misma encuesta revela que el 15,5 por ciento de los consultados indicaron haber trabajado en esas modalidades, siendo Bogotá la ciudad con el mayor porcentaje de personas en esa condición, con 33,6 por ciento.



En materia de servicios, el 60,5 por ciento de los hogares en el consolidado nacional contaba el año pasado con acceso a internet, 4 puntos porcentuales más que lo observado en el 2020 y 8,6 por encima de los resultados del 2019.



Por último, la encuesta de Calidad de Vida indicó que el 93 por ciento de la población del país se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Entre quienes expresaron estar afiliados, el 46,5 por ciento pertenecía al régimen contributivo, mientras el 53,2 por ciento estaba en el régimen subsidiado.