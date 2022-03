“Esta no será una década perdida. Lo que está por verse es si será una década de oportunidades perdidas”, dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.



En una conversación con varios periodistas de los países andinos, el jefe del BID señaló ayer que tanto la pandemia como la invasión de Rusia a Ucrania han generado condiciones que les permiten a los países de América Latina y el Caribe una mejor posición en lo económico y social.



Por ejemplo, con el impulso que la pandemia le dio a la digitalización, se rompieron todas las marcas de capital de riesgo recibido en la región, con 20.000 millones de dólares para áreas como las fintech.



La oportunidad más grande es cerrar la brecha digital, dice, pues los informales han visto con la conectividad que mediante la bancarización tienen transacciones más eficientes.



Es de resaltar, dice el directivo, que por primera vez se ve dinero que sale de China y va hacia a América Latina y el Caribe.



Y ese hecho se ha visto reforzado luego de la invasión rusa a Ucrania, en donde se ha observado una mayor confianza de los inversionistas en América Latina.



Tradicionalmente, cuando hay incertidumbre, los inversionistas buscan destinos seguros para sus operaciones. “Tenemos –dijo Claver-Carone– la oportunidad de que también ahora esa seguridad se expanda a América Latina y el Caribe”.



Para mostrar su punto, el presidente del BID recordó que el índice MSCI ha bajado cerca de 20 por ciento, en tanto que para Latinoamérica ha subido 10 por ciento (en Colombia, el MSCI-Colcap ha subido, en lo corrido de año hasta ayer, 9,4 por ciento).

Así mismo, dijo que la guerra puede acelerar la transición energética a las fuentes eólica o solares. En este punto, “Colombia va mascando chicle y caminando, como dicen: es líder en transición energética”.



Claver-Carone no prevé un efecto grande de la guerra de Ucrania en América Latina. No hay vínculos comerciales fuertes, aunque la importación de fertilizantes es la excepción, especialmente en países como Colombia o Perú.



Los exportadores de América Latina, dice el jefe del BID, deben llenar los vacíos que deje Rusia, y comenta que ya se trabaja con Brasil, Trinidad y países africanos para el suministro fertilizantes. De otro lado, Rusia venía exportando el 10 por ciento de los hidrocarburos. Colombia y Ecuador son exportadores, y ya hay conversaciones de Colombia para exportar más.



“Hay que obligarnos a pensar cómo producir más productos dentro de la región, como fertilizantes, así como el covid obligó a pensar sobre la dependencia farmacéutica”, dijo Claver-Carone.



Según el directivo, “las estrellas se han alineado para América Latina. Con el covid hubo la interrupción de las cadenas de suministro, y comenzó a hablarse de nearshoring”, es decir, ubicar la producción más cerca y no en Asia. Claver-Carone subraya que cuando una empresa quiere reubicarse en la región, “el BID financia la mudanza”.



Ahora, con la guerra, se presenta una segunda interrupción de las cadenas de suministro y “tenemos la oportunidad como granero del mundo. Es una oportunidad que no volveremos a ver en nuestras vidas”.



El presidente del BID recordó que justo hace un año, cuando se realizaba la asamblea del banco en Barranquilla, se proyectaban crecimientos para los países del hemisferio de entre 2 y 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que estas naciones estaban comparativamente mal en el arranque de la vacunación contra el covid.



Un año después, dice Claver-Carone, es evidente que “todos los pronósticos fallaron. Se creció entre 7 y 8 por ciento” (en Colombia fue 10,6 por ciento), la región está con cifras destacadas frente al resto del mundo, y también tiene resultados de mostrar en vacunación.



Las buenas perspectivas de que siga la recuperación pueden ser obstaculizadas por el aumento de la inflación que se siente en todo el mundo, detonado por los problemas de oferta.



Sin embargo, subraya el presidente del BID, “esta región puede imprimir un efecto mundial contrainflacionario”.



Y lo podría hacer si aprovecha las oportunidades que se están presentando en medio de las dificultades actuales en el mundo.



Ese efecto se presentaría si Latinoamérica responde a esas oportunidades invirtiendo. Si hay más inversión, explica Claver-Carone, habrá más producción, por lo tanto, mayores exportaciones, las cuales, por el comportamiento del dólar, serán más baratas. Y al contribuir la región a un mayor abastecimiento se bajarían los precios.

La oportunidad de invertir más la ofrecen los ingresos adicionales que están llegando por las alzas de materias primas como petróleo o níquel.



Por eso, el llamado del banquero a que no se pierda la oportunidad como en la década del 2010, cuando se vivió el auge de precios de las materias primas.



“No invirtamos en políticas populistas –dijo– como pasó con el auge de precios de hace 10 y 15 años”, sino en infraestructura, en crecimiento macro y socioeconómico inclusivo.