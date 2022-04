Con el objetivo de solucionar la crisis ambiental que viven los casi medio millón de habitantes de la subregión de La Mojana debido a las constantes inundaciones, el presidente Iván Duque firmó un documento Conpes que contempla inversiones por más de 1,8 billones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco, contó los detalles de este gran proyecto que tendrá por primera vez recursos tanto del Gobierno como de los territorios a través de las regalías.

El Presidente Iván Duque, designo a Alejandra Botero Duque en la dirección del DNP.



¿Cuál es la importancia de este Conpes?

Se trata de un Conpes de Declaración de Importancia Estratégica Regional (Dier) que busca solucionar el histórico problema por las inundaciones que enfrentan los 11 municipios de cuatro departamentos que conforman la región de La Mojana. Es histórico porque es el primero de su tipo y estará ejecutado con recursos tanto del Sistema General de Regalías (SGR) como del Presupuesto General de la Nación (PGN). Se le va a dar una solución integral a lo que sucede en esta zona donde confluyen 3 de los ríos más importantes del país. Es una cuestión que si uno lo mira con pañitos de agua tibia, pues nunca se va a lograr una solución estructural, que es lo que se propone ahora.



¿Cuánto dura el Conpes?

Esta intervención histórica tendrá como meta la ejecución de las obras en un lapso de 4 años. Estamos trabajando de la mano con los entes territoriales para organizar y concretar el cronograma de ejecución del megaproyecto y esperamos que esté listo para iniciar los trabajos en junio de este año con horizonte a 2026.



¿Por qué hasta ahora no se había llegado a ese punto? ¿Por falta de voluntad?

No sé, yo creo que acá confluyeron un número de circunstancias. Por un lado, el Presidente nos dijo que teníamos que pensar en una solución estructural y, por el otro lado, los gobernadores también estaban muy preocupados. Estos dijeron que necesitaban recursos del Presupuesto y que estaban dispuestos a aportar regalías.



¿Entonces los recursos van a salir del bolsillo de todos?

El presupuesto comprometido para las obras que mitigarán las inundaciones tendrá una inversión por Presupuesto de 1,31 billones de pesos, equivalente al 71 por ciento; mientras que por regalías se destinarán 521.000 millones de pesos equivalentes al 29 por ciento. Saldrá de las bolsas de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba. Se trata de un componente muy innovador que los municipios puedan comprometer el 50 por ciento de las regalías futuras hasta por ocho años para poder asegurar la inversión.



¿Cuál es el próximo paso, pues ya no le queda mucho tiempo a este gobierno?

El que los departamentos soliciten las regalías de sus bolsas para poder completar el monto. Justamente, la semana entrante ya deberíamos tener la asignación de recursos de vigencias futuras, eso compromete los recursos para que efectivamente se vayan a terminar Además, tenemos que enfatizar la importancia del empalme y acompañar al próximo gobierno para que le dé toda la importancia que se merece.



¿Cuál va a ser el verdadero impacto de este Conpes en esta subregión?

Hay tres ejes principales. Uno tiene que ver con la protección de los cascos urbanos, otro con la construcción de compuertas y soluciones hidráulicas para manejar mejor el caudal del río Cauca y otro en el terreno ambiental, que es para poder limpiar los diques y rehabilitar mejorar el ecosistema de los canales de La Mojana. Todo esto con el propósito de devolverle las características naturales de amortiguación hídrica a la región y en armonía con el medio ambiente.



En total, ¿cuánto ha invertido el Gobierno en La Mojana?

De acuerdo con el Fondo de Adaptación, desde su creación en 2011 hasta la fecha se han invertido más de 960.000 millones en el macroproyecto de La Mojana a través de intervenciones en agua potable y saneamiento, educación, ambiente, reactivación económica, salud, transporte y vivienda. De estos 960.000 millones de pesos, en el Gobierno del presidente Iván Duque se han realizado intervenciones por 480.000 millones de pesos a través del Fondo de Adaptación.



¿Se podría decir que realmente se va a solucionar el problema de las inundaciones?

Exacto. Yo diría que sí, por esa visión de los 3 ejes: el componente ambiental, el manejo del río y protección de la población. Yo creo que esta es una gran apuesta, es un reto importante. Porque, además, es una coordinación clave que se tiene que hacer territorial y nacional. Pero es la nueva forma en que se deberían ver las cosas. No solo desde Bogotá, o desde el territorio.



¿Más gobernadores se han interesado en proyectos de este tipo?

Sí, ya tenemos algunos gobernadores que han mostrado interés, como el de Antioquia o el del Guaviare.



