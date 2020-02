Efecto ‘viernes’ y sobreoferta, retos para las flores en San Valentín

Estimaciones del sector de los cultivadores indican que los floricultores esperarían exportar más de 600 millones de tallos de flores para su principal temporada de ventas en el año.

Dicho periodo corresponde a la celebración del Día de San Valentín, la cual, junto con el Día de la Madre, representa más del 30 por ciento de los ingresos anuales del sector, que es el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales en el país.



Los cálculos de la Asociación Colombiana de la Cadena Productiva de Flores y Follajes (Caproflor) indican que los floricultores esperarían comercializar más de 600 millones de tallos de flores para la época de San Valentín, el próximo viernes 14 de febrero.

Sin embargo, Álvaro Villamizar, director de Caproflor, indicó que, frente a otras fechas diferentes al San Valentín, las ventas de este año podrían verse afectadas por dos hechos: el denominado ‘efecto viernes’ y la sobreoferta del producto.



El primero hace referencia al hecho de que las flores compitan con otras opciones para la fecha de los enamorados, como los restaurantes y las salidas de fin de semana, mientras que la sobreoferta proviene de Ecuador, país que usualmente adelanta una semana su producción y ya tiene totalmente vendidos sus despachos.



Por su parte, Felipe Ochoa, de Hacienda San José Farms, indicó que las ventas en este año han sido atípicas, y aunque ya tiene comercializada su producción, no ha recibido pedidos adicionales como es tradición para la temporada de San Valentín.



Por otro lado, afirmó que la guerra de precios con otros países productores se ha sentido más fuerte este año y que los floricultores nacionales han enfrentado algunas complicaciones en la logística de despachos por cuenta de la eventual sobreoferta anotada para la temporada.



“Para el caso del mercado nacional, los productores de plantas vivas ornamentales, como orquídeas y rosas en maceta, esperan un incremento de sus ventas frente al año anterior. Aunque la temporada no es especialmente fuerte en Colombia todavía, poco a poco se abre una nueva temporada de ventas para los productores rurales del viverismo”, indicó Jairo Cadavid, presidente de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales (Colviveros).



Álvaro Villamizar concluyó que, aunque las flores colombianas se exportan a cerca de una centena de países, la época de San Valentín se concentra especialmente en el mercado de los Estados Unidos, el principal para la producción nacional de la floricultura.



“Esperamos, adicionalmente, que el clima y las usuales nevadas de febrero no vayan a afectar la cadena terrestre de distribución en este mercado la próxima semana, porque desde el punto de vista de la demanda, la economía y el empleo en los Estados Unidos pasan por un buen momento y no se esperaría contracción de la demanda este año, excepto por el hecho mencionado de que el viernes no es precisamente el mejor día para regalar flores”, puntualizó el dirigente gremial.



Con más de 50 años de operación, la floricultura llevó a Colombia a consolidarse como el principal productor de flores de exportación en el mundo y a ocupar el segundo lugar como exportador global.



Del sector floricultor, primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales del país, se estima que dependen cerca de 150.000 familias colombianas, gracias a su intensiva capacidad de brindar fuentes de trabajo, que ha hecho del sector el mayor generador de empleo rural en el país.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO