Los grandes desafíos que abre el quiebre de tendencia del desempleo

Aunque en 2019 la tasa nacional de desempleo cerró en 10,5 por ciento, nivel no visto desde 2012, y subió ocho décimas frente a 2018 (cuando fue del 9,7 por ciento, según el Dane), la cifra de diciembre, de 9,5 por ciento, mostró una reducción anual de dos décimas, algo que no se observaba desde marzo de 2018.

Para algunos analistas y dirigentes gremiales, este quiebre inicial de la curva que mide la desocupación del país se constituye en una señal clara que se debe aprovechar para atacar un flagelo que llevó a que el año pasado Colombia se ubicara en los países con las mayores tasas de desocupación de América Latina, según el informe presentado esta semana por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque fue de los que mejor dinámica económica presentó.



Y es que según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, si no se hubieran visto las señales de corrección que tuvo la tasa de desempleo en la segunda mitad del año, no hubieran sido ocho las décimas de aumento con las que cerró el año frente al 2018, sino de 1,6 puntos, como se vio en abril, o de 1,2 puntos porcentuales al corte de agosto.



Por su parte, de acuerdo con el Dane, en el trimestre octubre-diciembre también hubo un descenso en el desempleo juvenil, que se ubicó en 16 por ciento, es decir, 0,4 puntos porcentuales menos que en igual lapso del 2018.



El director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explica, además, que cuando se revisaron las cifras desestacionalizadas se observó una reducción en la tasa de desempleo, que pasó del 10,7 por ciento en octubre al 10,2 por ciento en diciembre.



“Pareciera que ya se está dando una tendencia de mejoras en las cifras de desempleo, asociadas seguramente a una mayor actividad económica”, indicó.



Por su parte, el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia dijo que la demanda por trabajo empieza a dar señales de mejoría, por una mayor cantidad de ocupados y el fortalecimiento de la tasa de desocupación.

Desafíos claros

En medio de este panorama, la mayoría de los expertos consultados por EL TIEMPO aseguran que hay dos principales desafíos para que Colombia retome el camino hacia un indicador que no solo sea de un dígito, sino que sea comparable con los países que en el mundo tienen políticas de mercado laboral que se adaptan, cuyas tasas de desempleo están entre 4 y 6 por ciento, de acuerdo con Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif.



El primero es la imperiosa necesidad de aprovechar que la economía ha tenido un desempeño aceptable con respecto al resto de América Latina, con una proyección de crecimiento del 3,5 por ciento para el 2020, para impulsar aún más esta dinámica, ya que hay una relación directa entre aumento del PIB y la creación de puestos de trabajo.



“Hemos afirmado que el descenso en las cifras de desempleo se puede lograr con tasas de crecimiento cercanas al 4 por ciento. A eso le debe apuntar el país”, asegura Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios.



En ese sentido, una señal en este frente fue la que dio el viernes el Banco de la República, al mantener, sin cambios, su tasa de interés de referencia en 4,25 por ciento, ya que el mayor crecimiento económico y la inflación básica son factores para apartarse de un mayor estímulo monetario, bajando tasas, como lo han hecho otros mercados emergentes.

De acuerdo con Mejía, las proyecciones de Fedesarrollo indican que la cifra que permite empezar a reducir de forma sustancial el desempleo está cercana al 3,7 por ciento o 3,8 por ciento de expansión del PIB; pero si este año se alcanza una cifra del 3,5 por ciento, se comenzarán a ver, de forma progresiva, mejoras durante el transcurrir de 2020.



El segundo aspecto para empujar a la baja el desempleo pasa, al igual que con la reforma pensional, por hacer ajustes de peso a las normas laborales (flexibilización) y a la política salarial, ya que si el camino es el mismo no habrá mejoras de fondo.



Para Mejía, independientemente de las medidas que se plateen, hay que generar una agenda de formalización, que permita reducir la tasa de desempleo y bajar la tasa de informalidad laboral, que hoy en día está por encima del 60 por ciento. En este frente será fundamental la forma en la que se plantee la comunicación, en medio de una agenda de marchas, cuyos organizadores definieron el 25 de marzo como el día del ‘gran paro nacional’, precedido por dos marchas previas, para un total de ocho hasta junio.



Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, llama la atención por la exclusión de actores sociales de dicho comité, lo cual habla mucho de la polémica que hay entre la población y la percepción que tiene la gente de los sindicatos como representantes de la problemática laboral.



El presidente de Anif, Mauricio Santa María, cree que los temas de fondo tienen que ver con los impuestos al trabajo, “con medidas, no sé si llamarlas de flexibilización”, y con temas de salario, pero también con la formalización.



“Sin duda, el mecanismo de fijación del salario mínimo hay que revisarlo, porque, por ejemplo, los informales o los desempleados no están sentados en la mesa de concertación. Pregúntele a un informal que tiene un negocio pequeño e ingresos bajos si le gustaría cotizar a pensiones por sumas inferiores al mínimo, a ver qué le contesta. Esas son medidas que benefician a la gente”, indicó el economista.

Otras acciones fundamentales

Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en el camino para buscar la reducción del desempleo no se deben olvidar las estrategias a largo plazo en educación y mejorar los sistemas de información para conectar la demanda de empleos con la oferta de profesionales y técnicos.



Por su parte, Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, recalca que es importante que la Agencia Pública de Empleo vuelva a procesar las vacantes registradas, para enviar señales al sistema de formación de educación superior, en procura de reducir el desempleo estructural.

“También es importante que el Gobierno implemente el Marco Nacional de Cualificaciones, del cual hemos visto muchos anuncios, pero pocas obras”, agregó.

Y dijo que uno de los puntos más importantes de la agenda del nuevo Ministro de Trabajo es generar un consenso técnico entre el Gobierno y los expertos sobre el efecto que tiene la migración venezolana en el mercado laboral colombiano.

Asimismo, Mac Master, indicó que no se puede dejar de lado la estrategia de industrialización en la búsqueda de crecimientos altos y sostenidos.



Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el hecho de que en el sector sea mayor el aumento de las ventas que la generación de empleo refleja las barreras en los costos laborales, lo que pone de presente que se aborde una reforma laboral integral.

