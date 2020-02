Las tareas de la CAN en épocas de incertidumbre mundial

El fortalecimiento y la mayor profundización del bloque que conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, como miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en momentos de bajas previsiones de crecimiento económico y de amenazas como la puja entre Estados Unidos y China, son la ruta que se ha trazado esta organización para los próximos años, tras cumplir su primer medio siglo de actividades.

Hoy, en Cartagena, la Cancillería y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo organizan un evento con ocasión del aniversario, para visualizar los logros de la CAN, pero también para debatir sobre su futuro, los retos y el relanzamiento de este espacio com referente de integración en América Latina.



Y es que con un intercambio entre los países miembros, que en 2018 superó los 8.900 millones de dólares en materia de exportaciones, y con ventas al exterior de estos al mundo por 110.414 millones de dólares en ese año (principalmente a Estados Unidos, China, Brasil, Panamá e India), los miembros de la CAN tienen claro que este es el principal camino para avanzar de forma mancomunada en su desarrollo económico y social.



Además, en el 2018, a los países del bloque llegaron recursos de inversión extranjera directa por 18.841 millones de dólares, descendiendo frente al 2017, mientras que el dinero invertido por el bloque en el exterior superó los 5.052 millones de dólares.



Por ello, el año pasado, en la declaración de Lima, que firmaron los presidentes de las cuatro naciones, se destacaron aspectos como el mayor dinamismo del comercio intracomunitario frente al sostenido con terceros países, así como el desarrollo de un mercado con valor agregado para manufacturas de media y alta tecnología, al igual que la libre circulación de ciudadanos andinos sin visado, en calidad de turistas.



Y en el mismo documento quedaron trazadas las tareas para llegar a esa profundización de la integración andina, para lo cual se pactó construir una visión que priorice el trabajo orientado a la satisfacción de las necesidades de cada población, en aspectos como la libre movilidad de las personas, la transformación digital, el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones, la digitalización de trámites y materializar, a través de regulaciones, la interconexión energética entre países andinos y otras naciones de la región.



Además, en la agenda de trabajo están, necesariamente, el fortalecimiento de la zona de libre comercio de la CAN, facilitar el comercio, hacer actividades conjuntas de promoción comercial y fortalecer las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90 por ciento de las empresas en los países miembros y tienen a su cargo la generación de seis de cada 10 puestos de trabajo.



Y al respecto ha hay una clara directriz, pues con la decisión 748 de la CAN se decidió su impulso a través de la creación del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Camipyme), orientado a asesorar y apoyar en materias relativas a la política comunitaria sobre la mipyme, así como a promover la asociatividad, la internacionalización y el emprendimiento, buscando mejoras en su competitividad.



El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, destacó en meses pasados que entre esos propósitos está la evaluación de estándares internacionales para acceder a mercados de terceros países.

Labores en curso

Desde mayo del 2019, tras la declaración de Lima, los cuatro gobiernos avanzan en la estructuración e implementación interna de 10 directrices en las entidades públicas competentes, lineamientos que serán evaluadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina en lo que corresponda, con el apoyo de la Secretaría General, comités y demás organismos del Sistema Andino de Integración.



Según la declaración de Lima, la primera tarea es la elaboración de un informe que analice y proyecte la mejor manera de profundizar la integración de la CAN a las cadenas globales de valor y a los bloques económicos extrarregionales, seguida por la formulación, con base en la decisión 463 de la CAN, de propuestas sobre regímenes de armonización, homologación y reconocimiento de actividades y proveedores de servicios turísticos, mientras que el tercer aspecto es formular propuestas de una estrategia de desarrollo sostenible basada en el crecimiento inclusivo, la conservación medioambiental y la reducción de las desigualdades en el espacio andino.



Lo anterior, según la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumpliendo con el seguimiento y monitoreo de los logros obtenidos.



En cuarto lugar, los países de la CAN asumieron en encargo de analizar propuestas para avanzar hacia un Estatuto de Movilidad Humana andino, seguido de los planteamientos para implementar plataformas digitales de intercambio de información en tiempo real, con el fin de facilitar el tránsito de personas, mercancías y facilitar los trámites aduaneros.



Otras dos acciones restantes son plantear una agenda para elaborar políticas y disposiciones comunes en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología y turismo en los países andinos; la formulación, por el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue, de propuestas de políticas y medidas para la mejora del servicio de salud pública en la subregión y para la atención de los ciudadanos andinos en los países de la CAN, proposiciones para fortalecer el estatus sanitario y fitosanitario de los cuatro países, que permitan un mayor encadenamiento productivo y el aprovechamiento de acuerdos comerciales con terceros países.



Y las dos tareas restantes son diseñar propuestas de agenda para la cooperación a nivel sub-regional y global, con el propósito de intensificar las relaciones de cooperación y el intercambio de experiencias, y el impulso de actividades para continuar el proyecto de reforma del Sistema Andino de Solución de Controversias.

Desempeño del comercio de la CAN

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en más de 27.600 millones de dólares subieron entre 2016 y 2018 (últimos datos disponibles) las exportaciones a terceros países del bloque comunitario que conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, lo cual confirma la gran dependencia de las materias primas en las ventas externas.



En efecto, del aumento visto en dicho período en las exportaciones de la CAN, el 75,7 por ciento, es decir, 20.908 millones de dólares, correspondió a petróleo, minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, carbón, gas natural y minerales de zinc.



Por el lado opuesto, las importaciones del bloque comercial sumaron en 2018 más de 120.350 millones de dólares, siendo los aceites de petróleo, los automóviles y los equipos de telefonía celular los de mayor participación en la torta, con montos de 10.455 millones, 5.177 millones y 4.581 millones de dólares, respectivamente, dentro del total.



En cuanto al comercio de Colombia hacia el bloque comunitario, las cifras muestran que del valor exportado por el país, el 8,3 por ciento se fue hacia la CAN en 2018, al comercializar bienes y servicios por 3.159 millones de dólares en el 2018, de los cuales el 84,5 por ciento correspondió a productos diferentes a petróleo y minerales, entre ellos los químicos, jabones y cosméticos, automotores y maquinaria y equipo.



Y entre enero y septiembre del 2019, las ventas del país al bloque comercial sumaron 2.409 millones de dólares, un 5,2 por ciento más que en el mismo lapso del 2018. De esa cifra, 333 millones de dólares fueron ventas de petróleo, 158 millones de dólares correspondieron a automóviles; 93,7 millones de dólares, a medicamentos; 78,5 millones, a automóviles para transportar carga, y 57,2 millones de dólares, a insecticidas, fungicidas y herbicidas.

