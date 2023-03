El sector aéreo tampoco se salva de la difícil coyuntura que atraviesa la economía mundial y que ha llevado a que las aerolíneas enfrenten fuertes problemas financieros. Ultra Air y Viva Air, dos compañías que operan bajo el modelo de bajo costo, han hecho pública sus crisis y curiosamente fueron fundadas por un mismo empresario mexicano: William Shaw.



En febrero, la inflación anual llegó a un histórico 13,28 por ciento, mientras que la devaluación del peso colombiano fue del 21 por ciento el año pasado, y en 2023 el dólar aún se mantiene sobre los 4.700 pesos, afectando la estructura de costos de las aerolíneas porque pagan la mayoría de sus gastos en dólares, pero sus ingresos son en pesos.



A esto se suma el alto precio del combustible y el regreso, desde el 1.º de enero, del IVA del 19 por ciento para los tiquetes aéreos y la gasolina de aviación. Durante dos años, este impuesto fue del 5 por ciento con el fin de seguir reactivando el sector turismo luego de la pandemia del covid-19.



Aunque el Gobierno ha dicho que tiene la intención de que regrese este beneficio para los tiquetes, al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no le convence del todo y ha manifestado que esto no se puede hacer a través del Plan Nacional de Desarrollo —actualmente en discusión en el Congreso— y que, de lograrse, representaría cerca de 1,2 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación.



No obstante, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que se está trabajando en otra alternativa para compensar la tarifa adicional que se está pagando nuevamente del IVA, a través de otras tasas y contribuciones que se aplican al sector aéreo.



Esta combinación de factores ha llevado que entre enero y febrero de 2023 se haya reducido la operación aérea entre un 26 y 32 por ciento, según indicó el ministro Reyes. Entre tanto, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, afirmó que este decrecimiento podría mantenerse o aumentar, tras la incertidumbre que existe por la reanudación de las operaciones de Viva Air.

El pasado 21 de marzo, la Aerocivil dio su aval para que Avianca y Viva Air se pudieran integrar en un mismo grupo empresarial, pero puso siete condiciones relacionadas, principalmente, con la devolución de slots y de hasta siete de las frecuencias entre Bogotá y Buenos Aires.



Además de mantener el modelo de bajo costo de Viva por cinco años, suscribir contratos interlínea o de código compartido con Satena al menos por tres años y reembolsar el valor de los tiquetes más un 50 por ciento a los usuarios afectados por la cancelación de vuelos.



Si bien Avianca aseguró en múltiples ocasiones que esta integración era la única opción para salvar a Viva, actualmente está estudiando los condicionamientos para decidir si avanza o no con esta operación, porque la aerolínea de bajo costo ya no tiene la misma red de rutas, flota de aviones y número de trabajadores que tenía antes de la suspensión abrupta de sus operaciones el pasado 27 de febrero.



Además, la decisión de la Aerocivil aún no está en firme porque contra ella proceden los recursos de reposición y apelación tanto del lado de Avianca y Viva Air como de las aerolíneas que actuaron como terceros intervinientes: Latam, Wingo, Ultra Air, JetSmart y Aerolíneas Argentinas.



El ministro de Transporte pidió a los terceros interesados en este proceso no usar estos recursos, que se pueden presentar hasta el próximo 4 de abril, como una “maniobra dilatoria”.

La suerte de Ultra Air



Aunque Ultra Air también tiene graves problemas financieros, no ha corrido con la misma desgracia de Viva Air, que también está lidiando con una denuncia por una presunta estafa masiva y una investigación de la Superintendencia de Transporte que podría significar una multa de hasta 2.300 millones de pesos.



El 16 de marzo, JetSmart dijo que estaba dispuesta a estudiar una posible adquisición de Ultra Air, pero una semana después se echó para atrás porque descubrió que la aerolínea tiene serios problemas con la disponibilidad de sus aviones, entre otros elementos, que imposibilitaban continuar con las negociaciones.



Su flota la conforman seis aviones, pero uno está en tierra y no puede ser usado por petición del arrendador. Incluso, el presidente de Ultra Air, William Shaw, aceptó que la compañía enfrenta situaciones que comprometen la continuidad de operaciones de sus demás aeronaves y por eso está en un proceso de renegociación.



Ante la falta de liquidez, la aerolínea había tomado la decisión de suspender la venta de tiquetes hasta el próximo 30 de abril; sin embargo, sus accionistas decidieron hacer una nueva inyección de capital para fortalecer su posición financiera, continuar con las actividades y reactivar inmediatamente la venta de pasajes.



A pesar de esto, la Superintendencia de Transporte mantiene la orden administrativa hacia Ultra Air que comprende una serie de medidas que se deben ejecutar para evitar que le ocurra lo mismo que le pasó a Viva Air.

La lupa en el sector



A raíz de la difícil situación que está atravesando el sector aéreo, durante las últimas semanas la Supertransporte también les ha hecho un seguimiento a las demás aerolíneas que operan en Colombia y les ha pedido reportes de sus estados financieros e información adicional para medir las condiciones de caja y el pasivo por tiquetes vendidos.

Durante las últimas semanas hemos realizado un seguimiento permanente a todas las aerolíneas y hemos requerido estados financieros e indicadores para medir sus condiciones

Además, deben diseñar un plan de contingencia enfocado en los usuarios en caso de que presenten dificultades que las lleven a cancelar o suspender provisionalmente sus operaciones.



La superintendente Ayda Lucy Ospina señaló que esta crisis debe servir para fortalecer la entidad y por eso próximamente se presentará un proyecto de ley al Congreso de la República con el fin de mejorar los indicadores con los que se evalúan a las aerolíneas.



“Vamos a implementar un procedimiento para requerir trimestralmente estados financieros e indicadores especiales que nos permitan ver en tiempo real la realidad de lo que viven las empresas”, agregó.



La coyuntura económica actual también tendrá sus efectos sobre el sector turismo y así lo evidencia una encuesta que realizó Anato. Las agencias de viajes estiman una disminución del 23 por ciento en sus ventas por la eliminación de la exención del IVA en productos turísticos y del IVA preferencial en los tiquetes aéreos, además de un aumento del 27 por ciento en los costos operacionales.

