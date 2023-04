A través de un borrador de decreto, publicado el 3 de abril, y que todavía se encuentra abierto a observaciones, el Gobierno de Gustavo Petro busca implementar diferentes medidas para combatir la crisis aérea que atraviesa el país.

En principio, plantea subvenciones a las empresas de transporte aéreo que cumplan con la prestación de sus servicios y atención de "las rutas sociales que resulten asignatarias en proceso público".



Ahora bien, estas rutas sociales estarán determinadas por estudios e informes de la Aerocivil. Entre las características está el difícil acceso y conectividad, así como la importancia para el sector turismo.



Para la asignación de las subvenciones, el Ministerio de Transporte realizará una convocatoria pública destinada a empresas de transporte aéreo que estén interesadas en cubrir las rutas sociales que se establezcan.

El panorama que se ve en el aeropuerto de Rionegro Foto: Jaiver Nieto

Lo que deben tener las empresas que quieran hacer parte de la oferta pública:

-No exista ningún otro operador prestando servicios aéreos comerciales de transporte público regular en la ruta, a menos que se trate de destinos turísticos con una gran demanda insatisfecha por disminución repentina de la oferta.



- Su permiso y certificado de operación para la respectiva modalidad se encuentren vigentes. El servicio ofrecido deberá enmarcarse dentro de los privilegios y limitaciones especificados para los mismos.



-El equipo de vuelo ofrecido sea apto para operar en los aeródromos y rutas(s) a servir.

-Sus especificaciones de operación contemplen esas rutas o les sean adicionadas conforme corresponda.



-Cuenten con la capacidad y ofrezcan las frecuencias suficientes para atender la demanda en las rutas sociales previstas, sin afectar su capacidad o disponibilidad para atender los otros servicios que venían prestando.



-La atención de los nuevos servicios no impida a la empresa satisfacer oportunamente sus requerimientos en materia de mantenimiento y operación de sus aeronaves, ni las limitaciones de tiempo de vuelo, servicio y descanso para sus tripulaciones.



-La empresa disponga o establezca en los aeródromos de origen y destino del personal y las facilidades que sean necesarias, ya sea con recursos propios o contratados con terceros, para el mantenimiento de tránsito de sus aeronaves y despacho de sus vuelos, así como para la atención de los pasajeros y manipulación de equipajes y/o carga, o cualquier otro servicio de escala que sea requerido.



Cabe destacar que la subvención no podrá ser mayor al déficit que registre la operación específica de las rutas sociales atendidas por la empresa de servicio de transporte aéreo, la cual deberá mantener un mínimo de ocupación, determinado por el Ministerio de Transporte por cada ruta social para acceder al mismo.



El valor de la subvención, además, será acorde a cada ruta social de turismo. "En razón de ello el Ministerio de Transporte de manera periódica deberá revisar las rutas identificadas para evaluar la necesidad de incluir o excluir nuevas rutas", dice el documento.

